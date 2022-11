Prédictions pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby : le Canada peut-il arrêter l’Angleterre ; la France contrariera-t-elle la Nouvelle-Zélande ? | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre affrontera le Canada pour une place en finale de la Coupe du monde de rugby féminin

L’Angleterre, favorite, remportera-t-elle une sixième finale de Coupe du monde avec une victoire sur le Canada, finaliste en 2014 ? Les hôtes et champions en titre de la Nouvelle-Zélande peuvent-ils éliminer la France ? Katy Daley-Mclean a la vérité sur les concours de demi-finale de ce samedi et offre ses prédictions.

Canada vs Angleterre, samedi 3h30

Avant le début du tournoi le mois dernier, j’avais dit que le Canada serait le cheval noir de cette Coupe du monde et c’est le cas. Ils ont fait leur travail sans prétention en Nouvelle-Zélande, produisant des affichages cohérents et ne seront pas un jeu d’enfant complet pour l’Angleterre.

Bien qu’ils aient des joueuses talentueuses dans leurs rangs, dont un certain nombre jouent dans les Premier 15 en Angleterre comme Emily Tuttosi, Daleaka Menin et Paige Farries, je pense que l’Angleterre sera finalement trop forte pour eux, en particulier dans ces un contre un. on se bat.

La qualité de l’Angleterre dans tous les domaines, de 1 à 23, se démarque, et je ne pense pas que le Canada puisse encore égaler cela. En ce qui concerne les futures Coupes du monde, nous aurons probablement une conversation différente, mais pour le moment, le Canada étant la dernière formation amateur restante dans la compétition, l’Angleterre a plus d’expérience et de talent joueur pour joueur.

Cela ne veut pas dire que le Canada ne fournira pas un test décent pour les Red Roses, l’équipe de Simon Middleton a déjà été défiée une fois ce tournoi par la France dans les phases de poule et je ne m’attends pas à ce que ce soit une promenade dans le parc pour l’Angleterre en cette demi-finale. Cependant, le Canada aura du mal à vivre avec eux pendant tout le match, je m’attends à ce que la qualité de toute l’équipe d’Angleterre leur enlève le match en seconde période.

Il y aura des affrontements serrés sur le terrain, en particulier dans le peloton. Sarah Hunter et Sophie de Goede seront une bataille fascinante, et en fait, les duels entre les n ° 8 ont été les matchs les plus intéressants du tournoi au fur et à mesure de sa progression.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L'Anglaise Rachael Burford a été impressionnée par la victoire de l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Australie et soutient les Red Roses pour atteindre la finale.

L’Angleterre ne concentrera pas trop d’énergie sur ce que le Canada peut faire, elle réfléchira à ce qu’elle veut accomplir et comment l’exécuter. Si j’étais dans le camp du Canada, je penserais que le seul plan de match qui pourrait restreindre l’Angleterre serait de l’empêcher d’obtenir beaucoup de territoire.

Je voudrais les faire jouer du plus profond de leur moitié de terrain pour empêcher l’Angleterre de frapper la ligne et d’utiliser cet alignement. Ce serait courageux de la part du Canada de le faire, car cela pourrait se terminer par un peu de tennis et je ne suis pas sûr qu’ils aient des botteurs assez forts dans ce groupe pour pouvoir résister à ce style de jeu.

Dans les coulisses, le camp des Red Roses se concentrera tranquillement sur le travail à accomplir ce week-end. Alors qu’au début du tournoi, nous avons vu les joueurs publier des images sur leurs réseaux sociaux de chutes d’eau qu’ils visitaient et d’autres sites magnifiques, alors que nous entrons dans la partie commerciale de la Coupe du monde, il s’agit de maintenir cette concentration.

Ils continueront à sortir, à aller prendre leurs cafés et sans doute à jouer à des jeux de cartes, mais ils se sont entraînés longtemps et durement pour ce moment. Ce tournoi a été considéré comme le leur à perdre dans la préparation – même si Middleton a déclaré cette semaine que les Black Ferns étaient des “favoris brûlants” – l’Angleterre ne quittera pas le prix des yeux.

Prédiction: L’Angleterre gagne par 35 points

Nouvelle-Zélande vs France, samedi 6h30

Alors que l’Angleterre a été testée dans ce tournoi, les Black Ferns n’ont pas encore été défiées, elles sont passées à la vitesse supérieure avec une relative facilité et ont montré leur jeu assez fluide dans les quatre matches jusqu’à présent.

La confiance engendre la confiance et il est clair que les Black Ferns apprécient leur rugby avec le soutien à domicile derrière eux. Vous pouvez le voir dans certains de leurs essais et finitions de leurs ailiers exceptionnels à Portia Woodman et Ruby Tui. Ils obtiennent des récompenses de leur style – c’est comme s’ils jouaient sans les chaînes.

Ils sont très différents de celui qui s’est présenté en Angleterre l’automne dernier et a subi quelques lourdes pertes contre les Red Roses. À ce moment-là, ils étaient dans une période de transition, mais nous voyons maintenant une équipe beaucoup plus organisée – plus comme la Nouvelle-Zélande d’autrefois. Je ne suis pas surpris par les performances néo-zélandaises que nous avons observées ces dernières semaines, c’est une nation trop fière pour ne pas vouloir faire de spectacle.

On a beaucoup parlé de l’incohérence de la France et ils pourraient risquer d’être époustouflés par la puissance des fougères noires s’ils ne se présentent pas. Cependant, s’ils réalisent une performance comme ils l’ont fait contre l’Angleterre, cela pourrait être une autre histoire.

La France a concédé le moins de points jusqu’à présent dans le tournoi à 21 ans, et si elle défend bien contre la Nouvelle-Zélande, cela pourrait devenir une guerre d’usure comme celle que j’ai vécue avec l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2017.

C’était de loin le match de rugby le plus difficile auquel j’aie jamais joué. C’était 3-3 à la mi-temps et la France a défendu si férocement avant de se retirer en seconde période pour gagner 20-3. Il sera intéressant de voir si la France peut répéter une performance similaire face aux Black Ferns. Ils ont un groupe de joueurs de haute qualité, ce qui les étouffe, c’est leur nombre d’erreurs et leur possession trop bon marché. Ils ont un pack solide, et c’est là que je pense que la Nouvelle-Zélande manque.

La France aurait regardé avec intérêt le Pays de Galles démanteler la mêlée des Black Ferns en quart de finale et devrait se dire “si le Pays de Galles peut leur faire ça, nous le pouvons certainement”. En fin de compte, il s’agira de savoir s’ils peuvent contenir ce style fluide que la Nouvelle-Zélande aime jouer, ils sont assez imparables quand ils entrent dans leur foulée.

Prédiction: Nouvelle-Zélande de 15/20 points

L’Angleterre affrontera le Canada en demi-finale de la Coupe du monde samedi à 3h30 avant que la Nouvelle-Zélande n’affronte la France à 6h30.