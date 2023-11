Prédictions pour la seconde moitié de la saison 2023 des Lions de Détroit

Nous discutons des plus grandes préoccupations des Lions de Détroit, des joueurs les plus susceptibles de s’évader et de la situation des séries éliminatoires de la NFC dans le PODcast de cette semaine.

À presque tous les égards, la première moitié de la saison 2023 des Lions de Détroit a été un succès. Non seulement ils ont une fiche de 6-2 et une avance de 1,5 match sur la NFC Nord, mais ils se vanter d’être parmi les 10 premiers en attaque et en défense selon les mesures DVOAdétenez la tête de série n°2 dans la NFC et ayez les quatrièmes meilleures cotes du Super Bowl.







Mais qu’est-ce qui attend les Lions ? Peuvent-ils vaincre le Nord et remporter leur premier titre de division en 30 ans ? Quelle graine dans le Photo des séries éliminatoires NFC vont-ils tenir ? Quel joueur des Lions devrait faire une percée dans la seconde moitié de la saison ? Et qu’est-ce qui pourrait retenir les Lions d’une saison vraiment spectaculaire ?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles nous répondons dans le PODcast de cette semaine.

Voici un extrait de ces conversations.

Sur ce qui pourrait retenir les Lions :

Ryan : « En ce qui concerne l’approche d’Aaron Glenn contre les quarts mobiles, je ne suis tout simplement pas du tout confiant. Il y a beaucoup de place à l’inquiétude, il y a beaucoup de place à la peur. Et il n’y a pas que le gars qui peut courir comme Lamar (Jackson). Ce sont les gars qui peuvent prolonger les jeux. Geno Smith peut prolonger un jeu. À venir, Justin Herbert peut prolonger les jeux, et Justin Fields et Josh Dobbs. Nous parlerons de certains des gars qu’ils joueront au cours de la dernière séquence, mais je pense que ce sont tous de bons tests décisifs pour voir ce qu’Aaron Glenn peut faire en termes d’ajustements.

Chris : « L’une des choses que les Lions n’ont pas vraiment eu à faire dans les matchs qu’ils ont gagnés, c’est de revenir par derrière et de jouer depuis un trou inconfortable. Ce n’est pas quelque chose que je sais si les Lions peuvent encore le faire, car même si Jared Goff joue, il fait encore quelques erreurs ici et là, et je suis juste curieux de savoir ce que Jared Goff peut être s’il est mis dans ce genre de situation. parce qu’il n’a pas vraiment été mis dans cette situation depuis longtemps, du moins dans un endroit où les Lions gagneraient ensuite ce match. Je ne sais tout simplement pas encore ce que cette infraction peut faire si [the game situation] dit : « Hé, il vous reste cinq minutes de jeu, vous devez marquer au moins deux fois. »

Pourquoi les Lions pourraient être encore meilleurs dans la moitié arrière :

Jérémie : « Quand ont-ils joué leur meilleur football au cours des deux dernières années ? La seconde moitié de la saison, jusqu’au bout. Ils rassemblent des informations sur eux-mêmes, ils rassemblent des informations sur leurs adversaires et ils jouent un meilleur football. Certes, ils ont eu des équipes très, très jeunes dans le passé, et cela est donc en partie dû au fait que leurs jeunes joueurs s’améliorent. Mais je pense que nous les avons également vus faire des ajustements au cours de la saison du côté offensif au cours de la première année, du côté défensif au cours de la deuxième année, et ces deux côtés du ballon se sont nettement améliorés. Je pense donc que vous devez avoir un peu confiance dans le fait que les Lions n’ont peut-être pas encore joué leur meilleur football, et cela devrait être une pensée effrayante pour beaucoup d’autres équipes de la NFL.

Quant à savoir si les Vikings pourraient être une véritable menace pour les Lions dans la NFC Nord :

Jérémie : « Ce n’est pas seulement moi qui dis : « Wow, Josh Dobbs a l’air incroyable. Ils vont être tellement bons. Ce n’est pas ça. Les Vikings ont joué du bon football toute l’année et se souviennent qu’au début de l’année, toute la chance qu’ils avaient eue lors des matchs sur un score l’année dernière s’était transformée en malchance. Leur défense semble bien meilleure que l’année dernière sous Brian Flores. Le talent n’est toujours pas là, mais Brian Flores crée de la nourriture pour poulets à partir de vous savez quoi. Et écoutez, ils ont suffisamment d’armes offensives, alors que si vous avez un quarterback médiocre qui peut juste gérer un match de football, il va faire du bruit.

Ryan : « Ils ne gagnent pas 10 matchs. La chute de Kirk Cousins ​​​​à Josh Dobbs est stupéfiante […] Ils ne pourront pas jouer contre les Falcons chaque semaine.

Autres sujets cette semaine :

(31:00) Jared Goff a-t-il obtenu une prolongation de contrat ?

(38:30) La plus grosse surprise de la première moitié de saison

(46:40) La plus grande déception jusqu’à présent

(51:50) Meilleur entraîneur des Lions jusqu’à présent

(1:16:30) La tête de série n°1 est-elle à gagner ou les Eagles l’ont-ils verrouillée ?

Écoutez l’intégralité de l’émission ci-dessous et vous pourrez visionner la version vidéo du podcast à la fois sur Youtube et Tic.

