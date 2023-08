Prédictions pour la Coupe du monde féminine 2027 : Espagne, États-Unis, hôte, plus

La finale de la Coupe du monde féminine 2023 est dans les livres, et quelle compétition ce fut. Nous avons eu des chocs — les Philippines contre la Norvège ! Les États-Unis éliminés en huitièmes de finale ! L’Allemagne éliminée en phase de groupes ! – et un digne vainqueur alors que l’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 à Sydney dans une bataille des deux meilleures équipes du tournoi.

Et donc, l’attention se tourne naturellement vers la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en 2027. Nos écrivains qui ont couvert l’édition 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande font leurs prédictions et des projections audacieuses pour ce qui pourrait attendre dans le prochain cycle.

Sophie Lawson : L’équilibre concurrentiel se poursuit

Il serait trop facile de dire simplement que je pense que le Japon s’appuiera sur ce tournoi et remportera le tout en quatre ans, car tant de choses peuvent se produire au cours d’un cycle de tournois. Pendant que je pense et espère Nadeshiko sera dans le mélange, vous ne pouvez pas ignorer la richesse du talent aux États-Unis si les Américains trouvent un entraîneur qui peut les faire chanter à partir de la même feuille d’hymne. De même, nous avons vu des équipes commencer à rattraper leur retard et à réduire les écarts, même celles qui sont mal financées et/ou mal soutenues chez elles.

Donc, ma prédiction simple, pas du tout audacieuse, pour 2027 est que ce sera une Coupe du monde trop proche pour être annoncée, tout comme celle-ci l’était avec tant de matchs à élimination directe décidés par les meilleures marges. C’était la Coupe du monde pour faire savoir aux clubs du monde que s’ils avaient le bon équilibre entre chance et gestion de tournoi, ça pourrait vraiment être eux. Bien que les pouvoirs traditionnels seront toujours dans le mélange, le champ n’a jamais semblé plus ouvert.

Mark Ogden: Les États-Unis devront se battre pour récupérer la première place du match

La première chose à dire est qu’il aurait été utile que les hôtes de 2027 aient été décidés maintenant. Dans l’état actuel des choses, le tournoi pourrait se dérouler au Brésil, en Afrique du Sud, aux États-Unis-Mexique ou en Europe, co-organisé par l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Nous ne connaîtrons pas la candidature retenue avant mai 2024, il est donc difficile de prédire comment le tournoi se déroulera car toutes les nations hôtes potentielles assureront des conditions différentes pour les équipes impliquées.

Peu importe où la Coupe du monde 2027 se jouera finalement, l’USWNT devra relever un défi tout-puissant pour reprendre sa place au sommet du jeu. Cela sera évidemment beaucoup plus facile s’ils obtiennent les droits d’hébergement aux côtés du Mexique, mais il faudra plus que la familiarité de jouer à domicile pour inverser la tendance en leur faveur, car les nations européennes rattrapent rapidement leur retard.

Prenez l’Espagne, qui produit tant de talents au niveau des jeunes et pourrait être une force dominante d’ici 2027. L’Angleterre sera à nouveau forte, tandis que la France, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas seront également des challengers. La Colombie pourrait faire des progrès rapides, tandis que le Nigeria sera également porté par ses performances dans ce tournoi.

Où qu’il soit hébergé, l’USWNT devra traverser un champ bondé s’il veut gagner, et cela pourrait s’avérer trop difficile et trop encombré.

Sam Marsden : Faites attention à La Roja

Après la finale, je ne sais pas à quel point c’est un grand cri, mais je vais appeler cela le début d’une dynastie espagnole dans le football féminin. Ils ont coché des titres majeurs au niveau des jeunes pendant des années, en tant que champions du monde U17 consécutifs et vainqueurs de la Coupe du monde U20 l’année dernière. Ils ne feront que s’améliorer.

Dans quatre ans, je prédis qu’ils auront un nouvel entraîneur et une équipe encore meilleure. La milieu de terrain Aitana Bonmatí, 25 ans, devrait encore être à son apogée, et l’attaquante Salma Paralluelo sera devenue la vraie chose. La gardienne Cata Coll, l’arrière droite Ona Batlle et l’arrière gauche Olga Carmona sont trois autres jeunes qui ont fait partie du succès de l’Espagne en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les rejoindre sera Vicky López, qui n’a que 17 ans, mais sera le prochain talent du milieu de terrain à percer à Barcelone.

Faites attention à elle lors de la Coupe du monde 2027 et gardez un œil sur la chaîne de production espagnole dans les années à venir.

Paralluelo et l’Espagne ne feront que s’améliorer avec le temps à mesure qu’ils s’améliorent et grandissent ensemble en tant qu’équipe. Cameron Spencer/Getty Images

Tom Hamilton: Le sport continue de croître

L’écart se sera encore réduit et la Coupe du monde la plus disputée deviendra encore plus disputée. L’Espagne sera une force incroyable, mais il y aura aussi une équipe africaine dans le dernier carré. Ailleurs, Linda Caicedo sera sur tous les panneaux d’affichage, étant devenue le premier transfert de 1 million de livres sterling dans le football.

L’USWNT sera une force renaissante, mais ils seront éliminés par l’Angleterre dans les dernières étapes. Lucy Bronze sera toujours partante pour les Lionnes dans la nouvelle « position Lucy Bronze », une évolution du « rôle de John Stones » à Manchester City.

Oh, et il y aura des maillots de gardien de but en vente.

Caitlin Murray : La prochaine Coupe du monde atteindra de nouveaux sommets

Les droits d’accueil en 2027 n’ont pas encore été attribués, avec une candidature conjointe États-Unis-Mexique, l’Afrique du Sud, le Brésil et une candidature conjointe Belgique-Allemagne-Pays-Bas tous en lice. Je prédis que la candidature américano-mexicaine gagnera et que toutes les mesures que nous connaissons sur la Coupe du monde féminine exploseront. Je parle de fréquentation record, d’audiences télévisées record — tout enregistrer.

La FIFA vient tout juste de commencer à répartir les revenus de la Coupe du monde féminine séparément de la Coupe du monde masculine pour 2023 – avant cela, nous ne savions jamais combien d’argent la Coupe du monde féminine rapportait. Cette toute première Coupe du monde féminine autonome en Australie et en Nouvelle-Zélande a généré 570 millions de dollars, selon la FIFA. Je prédis que la Coupe du monde 2027 doublera ce nombre, et la FIFA rendra donc les prix des tournois masculins et féminins égaux – enfin.

Ce tournoi de 2023 a établi un record de fréquentation totale d’environ 1,8 million, mais la fréquentation de 2027 l’éclipsera également. Lors des Coupes du monde féminines précédentes, la FIFA n’a même jamais vraiment vendu de marchandise – je le sais parce que j’en voulais désespérément en 2015 et 2019, mais j’ai échoué dans ma recherche. Mais ici, en Australie et en Nouvelle-Zélande, j’ai vu partout les sacs FIFA Store de marque Visa. Donc, je m’attends à ce que les seules ventes de produits dérivés en 2027 soient gargantuesques, alimentées par des foules record et une fréquentation totale record.

Jeff Carlisle: Plus d’équipes adoptent l’approche de contre-attaque

On a tendance à penser que les tendances du jeu suivent le chemin du dernier vainqueur de la Coupe du monde. En tant que tel, le style de l’Espagne semble digne d’imitation : c’est une joie de voir une telle capacité technique sublime. Un seul problème cependant : ce n’est pas si facile à copier. Pour qu’un pays suive les traces de l’Espagne, il faut un engagement massif de ressources pour instituer ce style à partir de zéro. L’Espagne le fait depuis un moment. Ainsi que le Japon. Le Portugal semble également être en train de s’engager dans cette approche, mais il ressemble à une valeur aberrante.

Alors, quelle est l’alternative ? Au football, il est toujours plus facile de détruire que de créer, donc vous pourriez voir plus d’équipes de haut niveau s’engager plus sincèrement dans une approche de défense et de contre, ou du moins être plus disposées à l’avoir dans leur poche. Une équipe comme l’Espagne a bien serré l’espace et est difficile à récupérer le ballon, mais sa seule défaite dans tout le tournoi a été contre une équipe japonaise qui a exécuté cette stratégie à la perfection.

Les pays moins talentueux sont presque obligés d’emprunter cette voie compte tenu de leur manque de profondeur d’attaque, mais cela pourrait également convenir aux États-Unis étant donné que des joueuses comme Sophia Smith, Alyssa Thompson et Trinity Rodman sont toutes dynamiques en terrain ouvert et se dirigent vers leurs meilleures années de jeu. .

Certes, cela ne convient peut-être pas à la psyché de l’équipe américaine, mais cela vaut la peine d’être exploré. D’autres pays pourraient également en bénéficier.

Marissa Lordanic: l’Espagne va jouer dos à dos

Après les victoires de l’Espagne dans les Coupes du monde féminines U17, U20 et seniors au cours de la seule année écoulée, je pense que nous assistons à peine au début de la prochaine dynastie du football féminin. C’est tout pour dire que je prédis que l’Espagne sera consécutive en 2027.

Les progrès accomplis par le jeu à l’échelle mondiale ne feront que se poursuivre avec davantage de pays en dehors de l’Europe renforçant leurs programmes, mais l’Espagne ne fera que se renforcer également. Idéalement, c’est parce qu’ils sont capables d’accueillir à nouveau les joueurs qui n’ont pas participé à la sélection de ce tournoi et aussi d’intégrer le talent évident qu’ils ont au niveau des jeunes pour créer un mélange tourbillonnant de surcharge de talents et donner au manager (que ce soit Jorge Vilda ou quelqu’un d’autre ) un « bon » mal de tête.

Peut-être le plus terrifiant, la majorité de cette équipe espagnole actuelle sera toujours à son apogée en 2027. Avec tous leurs gardiens de but âgés de moins de 25 ans, Paralluelo remporte le jeune joueur du tournoi à seulement 19 ans et les goûts de Bonmati, Teresa Abelleira et Batlle seulement au milieu de la vingtaine, cette époque espagnole pourrait devenir l’étoffe des légendes.

Joey Lynch : Un meilleur traitement pour les joueurs… et une chance pour l’équipe afghane

L’une des caractéristiques déterminantes de cette Coupe du monde a été la vague de joueurs refusant de garder le silence face au traitement de qualité inférieure de leurs fédérations, et il y a peu de raisons de penser que cela ne se poursuivra pas au cours des quatre prochaines années. (Et à juste titre !) Au fur et à mesure que le football féminin évolue et se commercialise, la FIFA et les fédérations nationales claironnant leur engagement envers le jeu, les joueuses continueront d’exiger que leurs droits en tant que travailleuses et personnes soient respectés. Les prix en argent, en particulier, pèsent lourd en 2027, mais il en va de même pour les conditions de travail, l’encadrement et les installations équitables et, surtout, l’absence d’abus.

De plus, bien qu’il soit peu probable qu’elles figurent en 2027 proprement dite, l’équipe nationale féminine afghane aura-t-elle le droit de concourir et de tenter de se qualifier ? L’équipe a été forcée de fuir sa patrie lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays en 2021 – leur statut d’athlètes féminines mettant leur vie en danger – et ils ont demandé à la FIFA de sanctionner un organisme d’organisation indépendant qui leur permettra de retour à la compétition internationale. Cependant, l’instance dirigeante déclare qu’elle ne peut pas annuler la décision de la Fédération afghane de football.

Dans la perspective de 2023, des joueurs du monde entier ont fait preuve de solidarité avec des gens comme le Canada lors de leurs batailles pour ce qu’ils méritaient. L’équipe afghane, et tout ce qu’elle représente, mériterait certainement une considération similaire.

Julien Laurens: Aussi bon qu’ait été 2023, attendez-vous à ce que 2027 soit un autre grand pas en avant

Avez-vous aimé cette Coupe du monde en Australie ? Pensiez-vous, comme moi, que c’était le meilleur de tous les temps, que c’était le plus compétitif et qu’il y avait le football de plus haut niveau ? Et bien préparez-vous pour 2027, car ce sera encore mieux !

Le onze espagnol en finale de dimanche avait une moyenne d’âge de 25,7 ans, l’Angleterre étant à peine plus âgée à 27 ans. Il y a plus à venir de ces deux équipes ; de même, les États-Unis et leur brillante jeune génération reviendront plus forts et plus affamés que jamais. Ailleurs, la France a le potentiel de continuer à construire sous Hervé Renard s’il reste à la barre ; L’Allemagne aura le talent pour bien reconstruire ; L’Australie devrait surfer sur la vague des Matildas et continuer à progresser ; Le Canada et le Brésil voudront rattraper leur piètre tournoi.

L’écart se réduit entre les anciennes nations de tête et les nouvelles, comme on l’a vu avec la Colombie, la Jamaïque et le Nigeria, et il va continuer à se réduire. Les jeunes révélations du tournoi 2023 (Paralluelo, Esmee Brugts, Caicedo) seront aussi quatre ans plus fortes et meilleures.

Nous avons encore les Jeux olympiques, les Euros et la Copa America entre les deux, mais 2027 ne peut pas arriver assez tôt.