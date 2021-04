Meilleure image

« Le père » «Judas et le Messie noir» «Mank» «Minari» ✓«Nomadland» «Jeune femme prometteuse» «Son du métal» «Le procès du Chicago 7»





«Nomadland» a remporté presque tous les grands prix cette saison, y compris les plus grands honneurs de la Producers Guild, de la Directors Guild et des Golden Globes. De toute évidence, ce drame routier de Frances McDormand devrait pouvoir se frayer un chemin jusqu’aux Oscars pour obtenir la meilleure image. Là encore, «1917» a remporté les mêmes prix l’année dernière et a encore perdu aux Oscars contre «Parasite». «Nomadland» pourrait-il trouver son voyage charmé écourté aussi?

Regardons les insurgés potentiels. Pour de nombreux électeurs, «Promising Young Woman» joue un peu comme «Parasite» – il est frais et contemporain, aborde une question importante avec un sens de l’humour noir et se termine d’une manière qui exige la conversation. Il y a aussi «Minari», qui a montré une force générale similaire à «Nomadland» et «Promising Young Woman»: en plus des nominations pour la meilleure photo et réalisation, chacun de ces trois films a reçu des hochements de tête pour son scénario, son montage et au moins un membre de sa distribution.

« The Trial of the Chicago 7 » a remporté le premier prix à la Screen Actors Guild, mais je suis toujours incertain quant à ses chances de meilleure photo: Aaron Sorkin n’a pas pu décrocher une nomination à la réalisation, et le film n’est pas assuré d’un gagner dans n’importe quelle autre catégorie. (Seuls trois films ont remporté le meilleur film sans remporter un autre Oscar, et le dernier était «Mutiny on the Bounty» de 1935.)

Si un concurrent peut se faufiler devant «Nomadland», je pense que ce serait «Promising Young Woman». Mais le terrain est tellement diffus que finalement, je pense que le favori tiendra.