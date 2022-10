Prédictions NFL Semaine Six: Bills @ Chiefs, Cowboys @ Eagles, 49ers @ Falcons | Nouvelles de la NFL

Prédictions NFL – Sixième semaine

Les Bills de Buffalo contre les Chiefs de Kansas City – Josh Allen contre Patrick Mahomes – dominent l’ardoise de la sixième semaine de la NFL, mais qui sortira vainqueur ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold ont été rejoints par une paire de gagnants du Super Bowl, Will Blackmon et Torry Holt, sur le dernier À l’intérieur du groupe podcast pour faire leurs pronostics pour l’action en direct de ce dimanche sur Sports du ciel.

Le triple en-tête de ce dimanche démarre avec le voyage des 49ers de San Francisco vers les Falcons d’Atlanta, le panel prédisant un balayage net pour les Niners; Neil et Jeff se demandent s’il est enfin temps pour Buffalo de se remettre de la bosse à Kansas City après quelques défaites déchirantes en séries éliminatoires au cours des deux dernières années; et qui remporte le choc de rivalité NFC East “physique” et “rétro” entre les Cowboys de Dallas et les Eagles de Philadelphie lors du Sunday Night Football ?

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter Neil, Jeff, Will et Torry sur le podcast Inside The Huddle de cette semaine et lisez la suite pour voir leurs prédictions de la semaine six…

49ers de San Francisco @ Falcons d’Atlanta

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS: 49ers

“Je vais aller avec San Francisco pour gagner cela. Mais j’aime l’entraîneur-chef d’Atlanta Arthur Smith – je pense qu’il fait du très bon travail.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Panthers de la Caroline lors de la cinquième semaine de la saison NFL Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Panthers de la Caroline lors de la cinquième semaine de la saison NFL

CHOIX DE JEFF: 49ers

“J’aime aussi San Francisco. Mais je suis vraiment heureux pour le quart-arrière des Falcons Marcus Mariota, qu’il ait ressuscité sa carrière là-bas à Atlanta. C’est un gars formidable.

“C’est bien de voir les Falcons jouer un meilleur football – je suis content pour leurs fans là-bas aussi – mais les 49ers pour moi.”

CHOIX: 49ers

“Je vais aussi avec San Francisco.

“Atlanta va énormément manquer à Cordarrelle Patterson dans ce match. S’ils ne peuvent pas gagner dans les tranchées, les 49ers s’enfuiront avec.”

CHOIX TORRY: 49ers

“J’aime aussi la façon dont Atlanta joue – ils jouent très fort, gardant les matchs serrés.

“Mais je pense que San Francisco et leur physique – la façon dont ils jouent au football et la façon dont l’entraîneur-chef Kyle Shanahan surpasse les équipes de football – les voient remporter la victoire.”

Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen

NEIL PICKS : Factures

“Josh Allen contre Patrick Mahomes. Quel match.

“Je vais emmener Buffalo sur la route ici. Ils se sont rapprochés des Chiefs à quelques reprises auparavant en séries éliminatoires – lors du match de championnat de l’AFC il y a deux ans, puis l’année dernière avec cette incroyable finition dans la division tour.

“Les Bills augmentent et je pense en fait que c’est leur année.”

JEFF PICKS : Factures

“Comme le dit mon ami Ric Flair, ‘pour être l’homme, il faut battre l’homme’. Et ce doit être le moment où les Bills battent l’homme.

“Pour le faire à Kansas City, ce ne sera pas facile – ça va être à l’arrêt dans ce stade – mais j’ai vraiment l’impression que c’est le moment de Buffalo maintenant.”

WILL PICKS : Chefs

“Cette rivalité concerne les quarts-arrière. C’est comme ce que Peyton Manning et Tom Brady étaient pour les Colts d’Indianapolis et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l’époque.

“Allen et Mahomes sont deux des QB les plus fous et les plus compétitifs de la ligue. Ils peuvent prendre en charge un match par eux-mêmes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes

“Mais je vais prendre Kansas City dans celui-ci. Travis Kelce a eu quatre touchés dans la zone rouge la semaine dernière lors de la victoire contre les Raiders de Las Vegas. Et je pense que cela va être un gros match pour des gars comme JuJu Smith-Schuster et Marquez Valdes-Scantling, pour maintenir les chaînes en mouvement et garder Allen sur la touche.

“De plus, je pense que Mahomes est dans cette humeur super cochée en ce moment avec tout l’amour donné à Buffalo.”

TORRY PICKS : Factures

“C’est le match que tout le monde attend de voir. Deux très bonnes équipes de football, avec des formations de niveau championnat qui peuvent gagner en ce moment.

“Cela dépendra de qui peut battre l’autre contre Allen et Mahomes. C’est un match qu’Allen et les Bills auront mis en évidence – ils veulent les Chiefs.

“J’adore le fait qu’Allen puisse vous battre avec ses jambes et lancer le ballon de football – c’est quelque chose auquel Kansas City va devoir se préparer.

“Le match est à Arrowhead, et cette foule des Chiefs va devenir folle, mais je vais emmener Buffalo sur la route.”

Cowboys de Dallas @ Eagles de Philadelphie

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Alors que les Cowboys affrontent les Eagles ce week-end, nous jetons un coup d’œil à certains des meilleurs jeux des débuts de saison impressionnants des deux équipes Alors que les Cowboys affrontent les Eagles ce week-end, nous jetons un coup d’œil à certains des meilleurs jeux des débuts de saison impressionnants des deux équipes

NEIL PICKS : Cowboys

“Ce match est un peu un retour en arrière – Dallas entre à Philadelphie, les deux premiers de la NFC East, dans un match significatif dimanche soir.

“C’est difficile à choisir, celui-là, mais je vais opter pour les Cowboys.”

JEFF PICKS : Cowboys

“Je dois aller avec Dallas. L’énergie que leur défense apporte au jeu est phénoménale.

“En attaque, Tony Pollard est la clé pour les Cowboys. Quand il s’en va, toute cette équipe s’en va, et Cooper Rush au quart-arrière a fait un excellent travail en ne retournant pas le ballon et en gérant simplement le match.

“C’est difficile à dire pour moi, mais je pense que les Cowboys sont pour de vrai cette année.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu’à présent Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu’à présent

CHOIX: Cowboys

“En ce moment, j’aime Dallas.

“Ce qui est cool avec Philadelphie, c’est qu’ils ont une ligne offensive profonde, mais elle est également battue en ce moment. Et si Micah Parsons peut trouver un moyen de devenir le quart-arrière, il sera intéressant de voir comment Jalen Hurts gère cela.

“En défense, les Cowboys jouent de manière exceptionnelle. Et en attaque, ils sont très équilibrés. J’aime que Dallas maintienne leur élan.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le champion du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles, Torry Holt, décrit le défenseur de deuxième année des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, comme un «joueur générationnel» Le champion du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles, Torry Holt, décrit le défenseur de deuxième année des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, comme un «joueur générationnel»

PICKS TORRY: Aigles

“Un match de division, donc vous savez que ce sera un match très physique – les deux équipes se connaissent très bien.

“A domicile, et avec le succès que les Eagles ont dans le football, donnez-moi Philadelphie pour rester invaincu.”

