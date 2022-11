Prédictions NFL Semaine 11: Eagles @ Colts, Cowboys @ Vikings, Chiefs @ Chargers | Nouvelles de la NFL

Prédictions NFL – Semaine 11

Les Eagles de Philadelphie vont-ils rebondir après avoir subi leur première défaite de la saison la semaine dernière ? Les Vikings du Minnesota pourront-ils poursuivre leur série de victoires contre les Cowboys de Dallas ? Et Patrick Mahomes apportera-t-il encore plus de magie alors que les Chiefs de Kansas City affronteront leurs rivaux de l’AFC West, les Chargers de Los Angeles ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold ont été rejoints par l’ancien secondeur des Titans du Tennessee et des Jets de New York Avery Williamson pour faire leurs prédictions de la semaine 11 sur le dernier épisode de la À l’intérieur du groupe podcast, dans l’attente de l’action en direct de la NFL de dimanche sur Sports du ciel.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter le podcast de cette semaine et lisez ci-dessous pour voir leurs choix de la semaine 11 …

Eagles de Philadelphie (8-1) @ Colts d’Indianapolis (4-5-1)

AVERY CHOIX : Aigles

“Je pars avec les Eagles. C’était un signal d’alarme pour eux, la défaite contre les commandants de Washington.

“Ils ont du talent à tous les niveaux et un grand leader à Jalen Hurts. Ils devraient être de retour contre les Colts.”

Faits saillants des commandants de Washington contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 10 de la saison NFL

JEFF CHOIX: Aigles

“Je suis d’accord. Philadelphie est une bonne équipe de football.

“Il y a des moments où une défaite peut être positive pour votre équipe. Je pense qu’ils vont l’encadrer à cet égard à Philadelphie et ils vont grandir à partir de l’expérience.”

NEIL PICKS : Aigles

“Je vais avec Philly pour rebondir dans celui-ci.

“Jeff Saturday en tant qu’entraîneur par intérim des Colts est une belle histoire, remportant son premier match en charge et avec Matt Ryan de retour au quart-arrière, mais je pense simplement que les Eagles sont la meilleure équipe.”

Cowboys de Dallas (6-3) @ Vikings du Minnesota (8-1)

AVERY CHOIX : Vikings

“Je pars avec le Minnesota pour gagner à nouveau, en soutenant Kirk Cousins ​​et leur attaque de grande puissance.

“J’ai l’impression que leur ruée vers les passes – dirigée par Danielle Hunter et Za’Darius Smith – va pouvoir faire pression sur Dak Prescott et créer des revirements. La ligne offensive des Cowboys n’est pas aussi stable qu’elle l’a été dans le passé.

“La façon dont Dak a joué dimanche [in the overtime loss to the Green Bay Packers]il n’avait pas l’air très à l’aise dans la poche.”

Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Packers de Green Bay de la semaine 10 de la saison NFL

JEFF PICKS : Vikings

“[Former coach] Mike Zimmer a fait un excellent travail pendant son séjour au Minnesota, il avait une excellente réputation en tant qu’entraîneur défensif. Mais là où cette équipe du Minnesota est meilleure, à mon avis, que ce que les gens lui attribuent, c’est du côté défensif du ballon. Ils peuvent vraiment s’en prendre au passeur.”

“Vikings pour moi.”

NEIL PICKS : Vikings

“C’est un très bon match entre deux prétendants aux séries éliminatoires.

“Les Vikings vivent dans ce monde de jeu serré – en remportant sept matchs de suite par un score – et je vais choisir le Minnesota pour gagner à nouveau.”

Il y a eu une fin folle du match entre les Bills de Buffalo et les Vikings du Minnesota avec la défense des Bills qui a retenu l'attaque des Vikings sur la ligne de but, avant de leur offrir un touché avec un échappé, puis de forcer les prolongations!

Chiefs de Kansas City (7-2) @ Chargers de Los Angeles (5-4)

AVERY CHOIX : Chefs

“Je dois aller avec les Chiefs, car si les receveurs Keen Allen et Mike Williams sont discutables, c’est un énorme drapeau rouge.

“Je prendrais les Chargers s’ils en récupéraient un, mais sans les deux, je ne vois tout simplement pas comment ils peuvent battre les Chiefs. Herbert n’aura pas assez de cibles à lancer.

Patrick Mahomes a lancé pour 331 verges et a réussi quatre touchés lors de la victoire 27-17 des Chiefs de Kansas City contre les Jaguars de Jacksonville lors de la semaine 10 de la NFL.

“Kansas City, quant à lui, a trop d’armes, tant du côté offensif que défensif du ballon. Les Chargers semblent toujours les jouer de près, mais les Chiefs semblent toujours en avoir trop et finissent par s’éloigner grâce à certains Patrick Mahomes la magie.”

JEFF PICKS : Chefs

“J’aime aussi Kansas City. Le bogue des blessures semble frapper les Chargers chaque année.”

NEIL PICKS : Chargeurs

“Ces deux équipes semblent toujours jouer des matchs sauvages. Ils en ont eu un plus tôt dans la saison, le même match où Justin Herbert s’est blessé aux côtes – les Chargers avaient 14 points d’avance dans celui-ci avant de perdre.

“Cette équipe des Chargers est encore un peu défoncée, avec le statut d’Allen et Williams en l’air, mais j’ai étudié les analyses et j’ai réalisé que si je choisis les Chargers et qu’ils gagnent, je gagne nos prédictions pour cette semaine – car nous avons tous choisi la même chose jusqu’à présent.

“Avec vous deux pour les Chiefs, je vais avec les Chargers ! S’ils perdent, personne ne s’en souciera, mais s’ils gagnent, je vais tout vous raconter la semaine prochaine.”

