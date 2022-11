Prédictions NFL Semaine 10: Seahawks @ Bucs, Vikings @ Bills, Cowboys @ Packers, Chargers @ 49ers | Nouvelles de la NFL

Qui remportera le tout premier match des NFL International Series en Allemagne ? Les Bills de Buffalo vont-ils rebondir face aux Vikings du Minnesota ? Et les Packers de Green Bay sont-ils en « chute libre » alors qu’ils cherchent à arrêter une séquence de cinq défaites consécutives contre les Cowboys de Dallas ?

Neil Reynolds a été rejoint par l’ancien secondeur des Titans du Tennessee et des Jets de New York Avery Williamson pour faire leurs prédictions de la semaine 10 sur le dernier épisode de la À l’intérieur du groupe podcast, dans l’attente de l’action en direct de la NFL de dimanche sur Sports du ciel.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter le podcast de cette semaine et lisez ci-dessous pour voir leurs choix de la semaine 10 …

Seahawks de Seattle (6-3) @ Buccaneers de Tampa Bay (4-5)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 14h30 – Munich, Allemagne

NEIL PICKS : Boucaniers

« Celui-ci vient d’Allemagne.

“Tom Brady a gagné gros les deux fois précédentes où il a joué en Europe – à Londres – et je penche pour qu’il le fasse à nouveau ici. Bien que Seattle arrive dans celui-ci en meilleure forme – ils sont meilleurs à tous les niveaux. équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Allemagne accueille la NFL pour la toute première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports ! L’Allemagne accueille la NFL pour la toute première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports !

“Brady peut encore lancer une très belle balle. Ce n’est pas comme si la force de ses bras disparaissait. Et beaucoup de membres de cette équipe sont allés au sommet de la montagne – Mike Evans, Leonard Fournette – donc j’ai juste l’impression que ces gars vont le comprendre Mais je ne suis pas convaincu.

CHOIX AVERY : Seahawks

“La victoire que vient de remporter Tampa Bay [over the Los Angeles Rams], cela aurait pu les préparer à surmonter la bosse et à se remettre sur la bonne voie. Mais Seattle a aussi une bonne chose… Geno Smith a joué un football phénoménal et la défense joue bien.

“Je vais tenter ma chance ici et aller avec les Seahawks pour gagner celui-ci.”

Vikings du Minnesota (7-1) @ Bills de Buffalo (6-2)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, est allé torse nu alors que lui et ses coéquipiers profitaient des célébrations dans leur avion de retour de Washington après une victoire sur les commandants Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, est allé torse nu alors que lui et ses coéquipiers profitaient des célébrations dans leur avion de retour de Washington après une victoire sur les commandants

NEIL PICKS : Factures

“Nous devons garder un œil sur le bras du quart-arrière des Bills Josh Allen ici et s’il est suffisamment en forme pour jouer après s’être blessé lors de la défaite de la semaine dernière contre les Jets de New York. Je pense que Buffalo vient de se cogner l’orteil dans celui-là. . c’est toujours une bonne équipe – les Vikings aussi, ils en ont remporté six de suite – mais je leur fais confiance pour gagner ici à domicile.”

AVERY PICKS : Factures

“Je pense que Buffalo est vraiment contrarié par cette défaite contre les Jets et ils reviendront ici avec une vengeance.

“C’est un match à domicile, la foule sera enflammée. Stefon Diggs aussi, qui affrontera son ancienne équipe. Je prends les Bills.”

Cowboys de Dallas (6-2) @ Packers de Green Bay (3-6)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu’à présent Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu’à présent

NEIL PICKS : Cowboys

“Je vais avec Dallas parce que je pense juste que les Packers sont en chute libre. Et avec Micah Parsons sur le point de se déchaîner sur Aaron Rodgers, je ne peux qu’envisager que l’offensive de Green Bay lutte encore plus.”

JEFF PICKS : Cowboys

“Je pensais que Rodgers allait revenir et avoir une année solide, faire concourir les Packers pour un Super Bowl.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur certaines des plus grosses gaffes d’Aaron Rodgers et des Packers de Green Bay au cours de leur série de cinq défaites Un regard sur certaines des plus grosses gaffes d’Aaron Rodgers et des Packers de Green Bay au cours de leur série de cinq défaites

“Je savais que la perte de Davante Adams allait être énorme, mais je ne pensais pas que ce serait aussi énorme.

“Je dois aussi aller avec Dallas, car ils ont beaucoup à jouer. Cette équipe roule en ce moment et je ne vois pas les Packers pouvoir concourir dans celui-ci.”

Chargers de Los Angeles (5-3) @ 49ers de San Francisco (4-4)

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

NEIL PICKS: 49ers

“Pour moi, celui-ci se résume à deux porteurs de ballon – Austin Ekeler (Chargers) et Christian McCaffrey (49ers) – qui peuvent faire toutes sortes de jeux hors du champ arrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez Christian McCaffrey passer, recevoir et se précipiter des touchés pour les 49ers de San Francisco lors de leur victoire de la huitième semaine contre les Rams de Los Angeles Regardez Christian McCaffrey passer, recevoir et se précipiter des touchés pour les 49ers de San Francisco lors de leur victoire de la huitième semaine contre les Rams de Los Angeles

“Je pense juste que San Francisco a la meilleure équipe polyvalente. Je fais un peu plus confiance à leur défense.”

CHOIX DE JEFF: 49ers

“Je suis d’accord avec ce que vous avez dit. Je dois aussi aller avec McCaffrey et les 49ers. Ils ont des armes offensives incroyables – surtout une fois qu’ils ont récupéré Deebo Samuel. [from injury].

“C’est un match à domicile et je ne vois pas les Chargers capables de résister à ce que San Francisco va apporter.”

