Prédictions NFL Huitième semaine : 49ers @ Rams, Packers @ Bills, Patriots @ Jets | Nouvelles de la NFL

Prédictions NFL – Huitième semaine

Les Rams de Los Angeles vont-ils enfin mettre fin à leur hoodoo de la saison régulière des 49ers de San Francisco ? Aaron Rodgers et ses 10 points outsiders Green Bay Packers peuvent-ils repartir de Buffalo avec une victoire choc? Et les Jets de New York ont-ils maintenant le numéro de Bill Belichick ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold ont de nouveau été rejoints par les vainqueurs du Super Bowl Will Blackmon et Torry Holt sur le dernier À l’intérieur du groupe podcast pour donner leurs prédictions sur l’action en direct de la NFL de ce dimanche sur Sports du ciel.

Torry et Will ont tous deux obtenu un balayage net avec leurs choix de la semaine sept, appelant correctement les trois matchs, tandis que Neil et Jeff ont tous deux échoué en choisissant les Chargers de Los Angeles pour vaincre les Seahawks de Seattle.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter Neil, Jeff, Will et Torry sur le podcast Inside The Huddle de cette semaine et lisez la suite pour voir leurs prédictions de la semaine huit…

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3-4) @ Jets de New York (5-2)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 17h

NEIL PICKS : Patriotes

“J’aime ce que je vois des Jets, ils sont l’une des grandes histoires de la saison jusqu’à présent.

“Mais je m’inquiète aussi un peu pour Zach Wilson. Et le record de Bill Belichick contre les jeunes quarts signifie que je vais avec la Nouvelle-Angleterre.”

CHOIX DE JEFF : Jets

“Ils ont fait du bon travail en stockant des joueurs, tandis que les fans des Jets se sont plaints au cours des dernières années.

“Ils sont proactifs, comme toutes les grandes organisations. Lorsque Breece Hall s’est blessé la semaine dernière, ils sont sortis et ont échangé contre James Robinson [from the Jacksonville Jaguars] pour combler cette lacune. Je suis optimiste sur les Jets en ce moment.”

Le porteur de ballon James Robinson a rejoint les Jets de New York dans un échange suite à la blessure de la recrue Breece Hall

CHOIX: Jets

“J’aime aussi les Jets dans celui-ci. Je crois juste en cette défense et je ne fais pas du tout confiance à l’offensive de la Nouvelle-Angleterre.”

CHOIX TORRY: Jets

“La situation du quart-arrière en Nouvelle-Angleterre me rappelle en ce moment 2001 et lorsque les Patriots ont opposé Drew Bledsoe et Tom Brady au poste.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Bears de Chicago contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la septième semaine de la saison NFL Faits saillants des Bears de Chicago contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la septième semaine de la saison NFL

“Les Patriots ont eu le numéro des Jets dans le passé, mais je pense que la marée change dans celui-ci. Je pense que les Jets sortent et jouent un bon football défensivement dans celui-ci, et s’attaquent à la Nouvelle-Angleterre.

“Si j’ai une préoccupation, c’est Wilson au QB. Je veux voir une certaine maturité de sa part, car il devient parfois un peu trop mignon. Tout ce qu’il a à faire est de gérer le jeu, de ne pas retourner le ballon et être bon dans la zone rouge.”

49ers de San Francisco (3-4) @ Rams de Los Angeles (3-3)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 20h25

NEIL PICKS : Béliers

“Il y a eu de nombreuses fois récemment où les 49ers ont poussé les Rams, cela a été le récit de cette rivalité – à l’exception du match de championnat NFC de l’année dernière.

“C’est le moment de” se taire ou de se taire “pour les Rams dans celui-ci. Ils n’ont pas encore remporté de victoire de qualité contre un adversaire de qualité cette saison. Ils vont vouloir celui-ci contre les 49ers.

“Je fais confiance à Sean McVay et Matthew Stafford pour le comprendre… et je ne fais pas confiance à Jimmy Garoppolo.”

CHOIX DE JEFF: 49ers

“C’est un match critique pour les deux équipes, mais je vais le faire avec les 49ers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur les meilleurs jeux de précipitation et de réception de Christian McCaffrey et Deebo Samuel de la saison jusqu’à présent Un regard sur les meilleurs jeux de précipitation et de réception de Christian McCaffrey et Deebo Samuel de la saison jusqu’à présent

“Je crois juste qu’ils sont plus physiques … si, et c’est un gros si, ils sont en bonne santé et qu’ils ont leur première équipe en défense.

« Je pense qu’ils s’en prendront aux Rams, qui essaient encore de trouver leur identité. »

WILL PICKS : Béliers

“Les Rams vont comprendre. Ils vont devenir physiques des deux côtés du ballon.

“La chose la plus importante pour eux est la sécurité du ballon. Tant que Stafford ne le retourne pas, tant qu’ils ne mettent pas le ballon au sol et qu’ils jouent physiquement, je soutiens les Rams pour le faire. “

TORRY PICKS : Béliers

“Je vais aussi avec les Rams de l’équipe locale. Ils ont été exemptés, alors ils se sont reposés et je pense qu’ils commencent tout juste à résoudre leurs problèmes de ligne offensive.

“Les Rams ne peuvent tout simplement pas perdre huit matchs consécutifs de saison régulière contre San Francisco. C’est une rivalité profondément enracinée maintenant, et je pense que les Rams tiennent physiquement tête aux Niners dans celui-ci.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la rencontre des 49ers de San Francisco avec les Rams de Los Angeles de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants de la rencontre des 49ers de San Francisco avec les Rams de Los Angeles de la quatrième semaine de la saison NFL

Packers de Green Bay (3-4) @ Bills de Buffalo (5-1)

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 00h20

NEIL PICKS : Factures

“Aaron Rodgers est un outsider de 10 points pour la première fois de sa carrière ! C’est un nouveau monde dans lequel nous vivons.

“Les Bills, quant à eux, sont la meilleure équipe du football. Et Josh Allen est le meilleur quart-arrière du football, même si Patrick Mahomes est également sensationnel.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buffalo Bills contre les Chiefs de Kansas City de la sixième semaine de la saison NFL Faits saillants des Buffalo Bills contre les Chiefs de Kansas City de la sixième semaine de la saison NFL

JEFF PICKS : Factures

“Bills. Et nommez votre score. Je ne pense pas que celui-ci va même être proche – ça va être une explosion!”

WILL PICKS : emballeurs

“Quand les lumières s’éteignent, les étoiles sortent. Et l’une des plus grandes stars de la NFL au cours de la dernière décennie a été Rodgers. Je dis que les Packers se ressaisissent et s’en sortent dimanche soir avec la surprise !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière de Green Bay, Aaron Rodgers, ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal après avoir critiqué publiquement ses coéquipiers après trois défaites consécutives. Le quart-arrière de Green Bay, Aaron Rodgers, ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal après avoir critiqué publiquement ses coéquipiers après trois défaites consécutives.

TORRY PICKS : Factures

“Les Bills sont légitimes. Josh Allen est tout simplement phénoménal, puis regardez le talent qui l’entoure – Gabe Davis, Stefon Diggs, Isaiah McKenzie. Leur ligne offensive et la défense, avec le travail que Leslie Frazier continue de faire, sont également redoutable.

“L’énergie à Buffalo est stupéfiante, alors donnez-moi les Bills sur les Packers – dans une large mesure!”

