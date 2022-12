Prédictions NBA All-Star 2023 de Sky Sports: qui fera le cinq de départ? | Nouvelles de la NBA

Le vote All-Star a officiellement ouvert le 20 décembre, et avec lui, l’action de la saison NBA est devenue un peu plus attrayante. En ce qui concerne les joueurs qui feront le cinq de départ pour le match du 19 février à Salt Lake City, il y a beaucoup d’individus intrigants à passer au crible…

Conférence Est :

Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton des Indiana Pacers a battu le record du plus grand nombre de points marqués dans un match pour les Indiana Pacers et a égalé le plus marqué contre le Miami Heat



Il n’est peut-être pas le choix évident au classement, mais Haliburton a plus que réservé sa place, compte tenu de sa récente forme. La star des Indiana Pacers est à égalité pour terminer la saison avec une moyenne d’au moins 19 points et 10 passes décisives, tout en tirant à plus de 38% en profondeur – un exploit que seuls Michael Jordan et Chris Paul ont réalisé.

Le maniement soyeux du ballon et les mouvements de transition rapides de Haliburton ont fait de lui une opposition douloureusement difficile pour les défenseurs de toute la ligue (il suffit de demander au Miami Heat). Qu’il s’agisse d’exploser avec un record de franchise de 10 tirs à trois points dans un match ou de tirer de l’intérieur de la peinture, la précision et l’efficacité avec lesquelles il le fait font de lui un candidat de choix en zone arrière.

Giannis Antetokounmpo

Vous aurez du mal à trouver quelqu’un qui travaille – et s’entraîne – plus que Giannis (si vous n’êtes pas familier avec l’échelle, allez le chercher). L’homme est une bête aux deux extrémités du terrain, avec une moyenne de 31,2 points par match, ainsi que 11,2 rebonds dans les transitions défensives. Outre les qualités physiques évidentes, Giannis a joué un rôle énorme dans le positionnement des Milwaukee Bucks au sommet de la Conférence Est grâce à ses talents de maniement du ballon. Avec lui en tête, les Bucks se sont affrontés aux dominants Celtics de Boston, ce qui est exactement la raison pour laquelle il occupe la position de départ parfaite en première ligne.

Donovan Mitchell

Les Cleveland Cavaliers étaient sur une séquence de cinq victoires consécutives avant que les Raptors de Toronto de Pascal Siakam ne les ramènent sur terre. Parmi les hauts et les bas, cependant, il y a eu une constante: un Donovan Mitchell en forme et en bonne santé, faisant des choses de Donovan Mitchell. Avec une moyenne de 28,9 points par match et des performances constantes aux côtés de Darius Garland, Mitchell tire à 50,3% et ne s’améliorera probablement qu’à l’approche des play-in. Il est un autre choix de choix pour un poste en première ligne, non seulement en raison de ses mains fiables, mais aussi de son altruisme et de sa compatibilité.

Jayson Tatum

L’homme qui mène le classement Sky Sports MVP doit être un partant en première ligne, n’est-ce pas? En effet, ce que Tatum fait pour les Celtics en ce moment est à couper le souffle, rien de plus évident que lors de la victoire du Celtic contre les Milwaukee Bucks le jour de Noël, où Tatum a remporté son cinquième match consécutif de 30 points, menant son équipe. avec 41 en route vers une victoire retentissante 139-118.

Faits saillants des Milwaukee Bucks contre les Boston Celtics lors de la semaine 11 de la saison NBA



C’est grâce à sa pure endurance et à ses compétences insurmontables qui ont valu aux Celtics la domination qu’ils ont revendiquée sur la Conférence de l’Est. Tatum, aux côtés de Jalen Brown, sera une force reconnue, malgré l’inclusion All-Star.

Kevin Durant

Faits saillants des Brooklyn Nets contre les Cleveland Cavaliers lors de la semaine 11 de la saison NBA.



Le nouvel entraîneur-chef Jacque Vaughn a préparé quelque chose de spécial à Brooklyn. En effet, sous sa tutelle constante, les Nets ont maintenant remporté neuf matchs au trot, avec le retour de Kyrie Irving et le renaissant Kevin Durant menant la charge.

Ce dernier est l’homme qui attire toute l’attention, malgré le fait qu’il ait appelé à un échange et le limogeage de l’entraîneur de l’époque Steve Nash pendant l’intersaison.

Lors de sa dernière performance gagnante de 32 points contre les Cleveland Cavaliers, il a dépassé Tim Duncan au classement des points de tous les temps et le regretté Kobe Bryant, dans les trois de tous les temps. Le fait qu’il marque en moyenne environ 30 points par match continue d’inspirer ceux de la sphère des Nets, en particulier compte tenu de la controverse qui a troublé la franchise au début de la saison.

Continuez sous cette forme et il y aura plus de raisons pour lesquelles il doit commencer le match des étoiles de février à Salt Lake City.

Joël Embid

Faits saillants des Philadelphia 76ers contre les New York Knicks lors de la semaine 11 de la saison NBA



Où vous situez-vous dans Joel Embiid, dans une équipe qui compte déjà potentiellement Giannis, Mitchell, Tatum et Durant ?

Il n’y a tout simplement pas assez de place pour un autre centre de 7 pieds, ce qui rétrograde Embiid dans la réserve (nous savons que c’est fou).

Le double finaliste MVP n’est peut-être pas content de réchauffer le banc, mais vous pouvez être sûr qu’il sera fiable s’il est appelé. Actuellement. Les problèmes de blessure d’Embiid l’ont vu jouer plus de 300 minutes de moins que certains des meilleurs de la ligue. Dans les périodes où il a honoré le terrain, il a en moyenne 33,1 points par match et 9,7 rebonds.

Sa dextérité et ses mouvements vifs en attaque rendent son positionnement dans notre classement encore plus ridicule. Attendez-vous à ce que le grand gars soit amorcé et prêt pour la rotation.

Conférence Ouest :

Luka Doncic

C’est l’homme dont tout le monde parle, et probablement le seul de cette liste, à côté de Tatum, qui a pratiquement confirmé sa place en tant que partant en zone arrière.

Comment pourrions-nous le renier ? Le Slovène a commencé la saison avec neuf matchs consécutifs de 30 points, tirant à son meilleur niveau d’efficacité en carrière (49,4%). À 23 ans, il continue de déconcerter l’esprit avec ses performances persistantes.

Faits saillants des Lakers de Los Angeles contre les Mavericks de Dallas lors de la semaine 11 de la saison NBA



Le fait que les Mavericks de Dallas possèdent l’une des pires défenses de la ligue ne fait qu’aggraver son éclat. Doncic a souvent dû être le talisman, entraînant son équipe à travers des défaites, réalisant des relais de 40 et 50 points, tout en manquant de toute véritable structure de soutien à côté de Spencer Dinwiddie.

Cette mentalité d’un seul homme n’est peut-être pas le trait le plus attrayant à posséder, mais lorsqu’il s’agit de l’affrontement NBA All-Star, cela pourrait être le facteur décisif, alimentant l’attaque de la Conférence Ouest.

Stephen Curry

Faits saillants des Memphis Grizzlies contre les Golden State Warriors lors de la semaine 11 de la saison NBA



Oubliez le fait qu’il est actuellement sur la touche avec une blessure à l’épaule et qu’il devrait bien revenir dans la nouvelle année. Stephen Curry de cette saison a été en forme de MVP, alors que, tout comme Doncic avec les Mavericks, les Golden State Warriors ne l’ont pas été.

Au moment de sa blessure, Curry marquait en moyenne 30 points par match avec six passes décisives et 6,6 rebonds. Bien que les Dubs s’effondraient et luttaient sur la route, Curry ne l’était pas.

La blessure est survenue au pire moment et pourrait en faire une compétition serrée avec un autre de nos choix de la Conférence Ouest (voir ci-dessous). Mais si Curry peut retrouver sa forme physique à temps, il va sans dire qu’il * doit * jouer un rôle dans l’action en première ligne.

Anthony Davis

Un autre à avoir subi une blessure récente alors qu’il était dans la meilleure forme de sa carrière, ne dormez pas sur Anthony Davis. Tout comme Curry, il existe un calendrier de récupération similaire et toutes les statistiques d’avant-blessure suggèrent un retour monstrueux à l’action de notation.

En effet, avant la blessure de Davis, il avait accumulé une performance gigantesque de 40 et 50 points lors de matchs consécutifs, avec une moyenne de plus de 30 points au cours de cette période de victoire. Il a fallu des symptômes pseudo-grippaux pour arrêter cela, puis des permutations plus sérieuses avec son pied droit pour faire complètement dérailler les choses.

Image:

LeBron James, à gauche, est assis à côté de ses coéquipiers blessés Anthony Davis, au centre, et Juan Toscano-Anderson.





Si les rumeurs ont raison d’annoncer un retour à la mi-janvier, Davis pourrait avoir le temps nécessaire pour retrouver sa forme antérieure. En attaque et en défense (il a une moyenne de 12,1 rebonds cette saison), il reste une pièce cruciale dans l’image des Lakers de Los Angeles. Peut-il le faire à Salt Lake City en février ?

Nikola Jokic

Nikola Jokic des Denver Nuggets brille dans sa performance contre les Phoenix Suns avec 41 points, 15 rebonds et 15 passes décisives.



Nous avons menti plus tôt. Voici un autre partant en première ligne qui a plus que garanti son inclusion dans le classement par poste.

Nikola Jokic a produit toutes sortes de folies pour les Denver Nuggets ces derniers temps, dont 41 points, 15 rebonds et 15 passes décisives lors de la victoire 128-125 contre les Phoenix Suns dimanche soir. Il semble que chaque semaine, il produise un ensemble de statistiques encore plus béantes.

Faits saillants des Portland Trail Blazers contre les Denver Nuggets lors de la semaine 10 de la saison NBA



Cela n’a pas été totalement nécessaire non plus. Jamal Murray et Michael Porter Jr. font tous deux leur retour à une forme physique optimale, ayant tous deux passé la majeure partie de la saison dernière absents en raison d’une blessure, tous deux contribuant régulièrement aux points. En ce sens, l’importance de l’inclusion de Jokic a été massivement réduite. Pourtant, il accumule toujours les points, dans la peinture, à partir de la ligne des lancers francs, à l’extérieur de la peinture.

Après avoir remporté des MVP consécutifs, on pourrait penser que le titre cette année se dirigera très probablement vers différents pâturages. Si Jokic continue comme ça, il pourrait établir un autre record, dans une saison de records.

Shai Gilgeous-Alexandre

Shai Gilgeous-Alexander impressionne sur le terrain alors qu’il mène le retour du Thunder d’Oklahoma City contre les Wizards de Washington



Toutes les clameurs de ces derniers temps signifiaient que nous devions simplement inclure Shai Gilgeous-Alexander ou bien, être soumis aux moqueries des masses pour toute l’éternité. Heureusement, SGA est plus que qualifié pour le poste de doublure possible, et plus encore.

Il mène actuellement la ligue pour le total des points d’embrayage et des lancers francs, ainsi qu’une moyenne de 31,2 points par match. L’élément le plus impressionnant de son arsenal est son tir dans la peinture. SGA n’est peut-être pas encore un maître des trois lancers, mais il est devenu l’un des marqueurs à deux points les plus meurtriers de la ligue.

Il occupe actuellement la cinquième position pour les points dans la peinture, prouvant qu’il peut être tout aussi menaçant autour de l’arche que certains des gros joueurs. Un demi-pas est tout ce dont il a besoin pour se forcer dans les couloirs, et si nous le voyons en février à Salt Lake City, ce ne sera pas différent.

Ja Morant

Ja Morant des Memphis Grizzlies a réussi à marquer un lay-up remarquable de 180 et à remporter une faute contre les Milwaukee Bucks



Ja Morant ? Si bas au classement ? Ça doit être criminel. Mais considérez ceci: non seulement Morant a subi une baisse de forme importante, mais il a également raté sa juste part de matchs pour diverses raisons liées au protocole / à l’éjection / aux blessures. Aucun choix MVP n’a remporté le trophée en manquant plus de 11 matchs, cela devrait-il également être corrélé à notre classement NBA All-Star 2023?

Bien qu’il soit sans aucun doute fulgurant lorsqu’il est sur le terrain, il reste un manque de certitude autour duquel Morant nous verrons sur le terrain. Maintenant, il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne le verrons pas dépasser à la fois Curry et SGA au classement (il a définitivement prouvé à plus d’une occasion qu’il peut voler, donc un saute-mouton devrait être assez simple). Mais cela dépend entièrement de lui, nous ne pouvons que mériter ce que nous voyons.

