Prédictions MVP 2022/23: prédictions, choix et mentions notables de Sky Sports | Nouvelles de la NBA

En savoir plus sur Sky Sports’ parmi les cinq meilleurs MVP, de Luka Doncic des Dallas Mavericks à Stephen Curry des Golden State Warriors, avec des statistiques révélatrices à assortir alors que nous décrivons les plus grands personnages de la ligue.

Les favoris

6) Ja Morant

Cela peut sembler un peu dur d’avoir Morant si bas sur la liste, mais les autres mettent certainement en perspective son jeu scintillant.

En effet, il ne fait aucun doute que la star des Grizzlies est un talisman potentiel ; avec lui dans le mélange, les Grizzlies ont le deuxième meilleur record des conférences de l’Ouest.

Qu’ils démantèlent certaines des meilleures défenses de la ligue avec un garde de 6 pieds 2 pouces, dépassant 27 points par match, parle de lui-même.

Là où il pourrait légèrement prendre du retard au classement, c’est son efficacité de score, Morant tirant à moins de 45% sur deux. En dehors de cela, il est sur le point de manquer plus de 11 matchs cette saison, et il est peu probable que cela fasse de lui le vainqueur.

5) Nikola Jokic

Nikola “le joker” Jokic arrive au cinquième rang, opérant en tant que MVP en titre, remportant deux fois au cours des deux dernières années.

Cela rend-il sa position dans notre classement un peu perplexe ? Probablement. Il possède le swing le plus élevé de la ligue avec une marge hilarante et réalise régulièrement des triples doubles, dont un absurde 69,2% sur deux.

Ses chiffres au cours des dernières saisons ont glissé. Il a chuté lors de son tir au lancer franc et a eu du mal à rester la pièce maîtresse à Denver alors que Jamal Murray et Michael Porter Jr. font leur retour régulier après une blessure.

Ce ne serait pas si surprenant s’il remportait un troisième titre consécutif. Mais la NBA de cette saison a été trop compétitive pour qu’elle soit limitée à quelqu’un qui l’a déjà gagnée.

4) Stephen Curry

À 14-14 ans, et avec un bilan lamentable sur la route, c’est un one-man show à Golden State. Oui, vous l’avez deviné : Stephen Curry.

Bien que ce ne soit peut-être pas la chose qui attire actuellement l’attention au sein de la franchise, Curry affiche des chiffres cohérents avec le moment où il a remporté le prix en 2016.

Stephen Curry 2015-16 2022-23 Points par match 30,0 30.1 Pourcentage de buts sur le terrain 50,4 49,9 Pourcentage à trois points 45.4 43.2 Véritable pourcentage de prise de vue 63 62.4 Pourcentage effectif de buts sur le terrain 66,9 66,4

Et si les fans sont curieux de savoir si la mauvaise forme des Warriors pourrait le mettre à l’écart, ils n’ont qu’à jeter un coup d’œil à la façon dont Jokic l’a récupéré au cours des deux dernières années, malgré les lacunes des Nuggets.

Continuez à accumuler des nombres similaires et Curry sera un candidat. Même à 34 ans, il semble qu’il y ait encore d’autres engrenages pour la star de Dubs.

3) Giannis Antetokounmpo

Se diriger vers les trois meilleures prédictions MVP est l’homme qu’ils appellent le “Greek Freak”. Actuellement avec une moyenne de 31,8 points et 11,2 passes décisives par match, Giannis a fait preuve de compétences et de capacités physiques phénoménales, même sans sa co-star Khris Middleton pendant la majeure partie de la saison.

Ce n’est pas tout. Il a passé les deux dernières semaines à tirer 79,4% à l’intérieur des lignes pointillées, 35,0% sur trois et 71,7% sur 10 tentatives de lancers francs par match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks lance un dunk monstre en transition contre les Golden State Warriors



Alors que les Milwaukee Bucks se disputent juste derrière les Celtics de Boston dans la Conférence Est, Giannis devra affronter Jayson Tatum pour la pole position. Avec ses capacités défensives monstrueuses, ce sera un appel serré à la fin de la saison.

2) Jayson Tatum

Tatum roule à la deuxième place, et à juste titre. La star de Boston affiche en moyenne des points record en carrière (30,8) et des rebonds (8,3) tout en réalisant un record en carrière de 48% depuis le sol.

Il le fait aussi défensivement. En effet, Tatum n’est que l’un des cinq joueurs réalisant en moyenne au moins un blocage et un vol par match.

Les Celtics étant la meilleure équipe de la ligue, Tatum en est certainement l’un des meilleurs joueurs. Même au sein de l’équipe, Jalen Brown apparaît comme une mention notable dans notre classement MVP.

Avec Tatum sur la bonne voie pour faire partie de la saison de 66 victoires des Celtics, il aura plus qu’assez d’occasions de revendiquer sa position.

1) Luka Doncic

Ça doit être Luka – il est tout ce dont tout le monde parle en ce moment.

Image:

Le gardien des Dallas Mavericks Luka Doncic gère le ballon





À seulement 23 ans, Doncic est le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir en moyenne plus de 32 points, plus de huit planches et plus de huit passes décisives au cours des 25 premiers matchs d’une saison.

Jusqu’à présent, il affiche une moyenne de 33,1 points cette saison, entraînant les Mavericks devant les Warriors et de nombreuses autres équipes de la Conférence Ouest.

Alors que Morant et Jokic peuvent sembler sensationnels en tant qu’individus, Doncic accumule les records et entraîne son équipe à travers des périodes de mauvaise forme, match après match, souvent sans repos.

Pour le moment, c’est son trophée à perdre. Restez sur cette voie et il volera le titre à certains des meilleurs de la NBA.

Choix possibles

En dehors des cinq premiers choix, il reste encore des personnages délicats qui pourraient se faufiler dans les permutations du trophée MVP. Alors, sans ordre particulier, plongez ci-dessous…

5) Devin Booker

Booker a terminé quatrième du vote MVP l’année dernière, et ce sont ses performances qui ont aidé les Suns à atteindre le meilleur record de l’Ouest, avant qu’une triade de blessures récentes n’entraîne une séquence de défaites.

Comparé aux autres de cette liste, Booker a la capacité de neutraliser les défenses, mais parfois une équipe pressée n’en tire pas le meilleur parti, d’où son positionnement dans les choix possibles.

4) Shai Gilgeous-Alexandre

N’ignorez pas SGA.

Après avoir marqué 42 points contre les Mavericks de Dallas (dans un match que Doncic a éclipsé), le Thunder a une star parmi eux qui l’excite à chaque fois qu’il s’aventure à l’intérieur de l’arc.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’Oklahoma City Thunder contre les Dallas Mavericks lors de la semaine 9 de la saison NBA



Ses talents de maniement du ballon et ses pieds rapides font de lui une menace contre laquelle marquer, et il définit la défense du demi-terrain de son équipe de toutes les manières possibles.

Le Thunder a maintenant une série de matchs contre des espoirs en séries éliminatoires. Sa forme sera surveillée de près s’il veut rester un choix possible.

3) Kévin Durant

Durant prétend de plus en plus être dans le classement réel, et pas seulement parmi les choix possibles. En effet, il mène actuellement la NBA en quelques minutes et marque en moyenne 30 points par match avec 66,2% de tirs réels pour la quatrième meilleure équipe de la Conférence de l’Est.

Pour les Brooklyn Nets, il a souvent été le joueur vedette sur le terrain, malgré le fait que le drame hors du terrain a éclipsé bon nombre de ses mouvements brillants.

Tirer sur un énorme 58% du milieu de gamme rend son positionnement dans ce classement plus suspect. Pourtant, avec un record douteux de trois points et des visites fréquentes à l’infirmerie, ce n’est peut-être pas si mal pour lui.

2) Anthony Davis

Anthony Davis était dans une forme prolifique avant d’être mis à l’écart avec des symptômes pseudo-grippaux. En effet, il a accumulé un monstrueux 55 points contre les Wizards de Washington – et c’était deux jours après avoir perdu 44 contre les Milwaukee Bucks.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Davis des Lakers de Los Angeles a fait une superbe démonstration contre les Wizards de Washington avec un sommet de la saison de 55 points et 17 rebonds



Le fait que seule une maladie virale puisse le contenir en dit long. S’il est capable de déplacer cette forme lors de sa récupération, le reste de la ligue ne pourra que regarder alors qu’il explose sur le terrain.

1) Sion Williamson

Il répond aux critères de victoire, et en ce sens, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans aussi ces derniers temps.

En effet, ils sont actuellement en tête de la Conférence Ouest à 18-9, et cela sans Brandon Ingram et CJ McCollum. Au lieu de cela, Williamson a mené la charge, avec une moyenne de 25,0 points, 4,2 passes décisives et 1,2 interceptions par match tout en convertissant 62% de ses deux.

S’il continue sous cette forme sans véritable structure de soutien sous la main, alors le récit existera bel et bien pour une poussée MVP.

Mentions notables

Il y a quelques joueurs qui n’ont fait aucune des deux listes (nous vous laisserons le soin de décider s’ils devraient l’être !).

Sans ordre particulier : Donovan Mitchell, Paul George, Jalen Brown, Joel Embiid. Gardez un œil sur notre classement et le calendrier en direct de la NBA pour tout changement.