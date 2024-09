Prédictions MLB pour Kansas City Royals vs Washington Nationals 26/09/24

Nationals de Washington (69-89) contre Royals de Kansas City (84-74)





Infos sur le match : Jeudi 26 septembre 2024 à 13h05 (Nationals Park) Patrick Corbin (6-13) (5.58) contre Michael Wacha (13-8) (3.28) Cotes de paris : Washington Nationals +145 / Kansas City Royals -175 — Plus/Moins : 8,5 Cliquez ici pour les dernières cotes Où regarder : MLB.tv Diffusez le match du jour de la MLB toute la saison sur ESPN+. Inscrivez-vous dès maintenant !

Dans cet article, nous allons formuler une prédiction Kansas City Royals vs Washington Nationals pour ce match de la MLB qui aura lieu le jeudi 26 septembre au Nationals Park à Washington, DC. Pour formuler cette prédiction pour le troisième match de la série, nous examinerons :

La forme récente des Royals et les performances récentes des joueurs

La forme récente des Nationals et leurs récentes performances de jeu

Tendances et séquences de paris récentes impliquant Kansas City

Tendances et séquences de paris récentes impliquant Washington

Tendances récentes des paris sur les matchs joués entre Kansas City et Washington

Un résumé qui rassemble tout et produit un résultat de pari favorable pour le match d’aujourd’hui entre Kansas City et Washington

Aperçu des paris sur les Royals de Kansas City

Les Royals de Kansas City ont un bilan de 84-74 cette année et ils ont remporté deux matchs consécutifs. Kansas City a remporté les deux premiers matchs de cette série par des scores de 1-0 et 3-0. Avant cette série, les Royals ont perdu leurs trois matchs contre les Giants, ont perdu leurs trois matchs contre les Tigers et ont remporté deux de leurs trois matchs contre les Pirates. Kansas City a un bilan de 2-7 lors de ses neuf derniers matchs et est à égalité au deuxième rang de la division Centrale de la Ligue américaine.

Les lanceurs de Kansas City ont une moyenne de points mérités de 3,80, un WHIP de 1,25 et une moyenne au bâton de 0,242 face à leurs adversaires. L’attaque des Royals a marqué 723 points avec une moyenne au bâton de 0,250 et un pourcentage de présence sur les buts de 0,308. Bobby Witt frappe pour 0,333 avec 32 circuits et 108 points produits pour les Royals cette saison.

Aperçu des paris sur les Washington Nationals Les Nationals de Washington ont un bilan de 69-89 cette saison et ils ont perdu trois matchs d’affilée. Washington a perdu les deux premiers matchs de cette série et n’a pas réussi à marquer de point dans aucun des deux matchs. Avant cette série, les Nationals ont perdu trois de leurs quatre matchs contre les Cubs, ont perdu les trois matchs contre les Mets et ont gagné trois de leurs quatre matchs contre les Marlins. Washington a un bilan de 1-8 lors de ses neuf derniers matchs et est quatrième dans la NL East. Les lanceurs de Washington ont une moyenne de points mérités de 4,30, un WHIP de 1,33 et une moyenne au bâton de 0,259 face à leurs adversaires. L’attaque des Nationals a marqué 638 points avec une moyenne au bâton de 0,241 et un pourcentage de présence sur les buts de 0,308. Luis Garcia frappe pour 0,278 avec 16 circuits et 65 points produits pour les Nationals cette saison. Lanceurs partants Le lanceur partant prévu pour Kansas City est Michael Wacha, qui a une fiche de 13-8 avec une MPM de 3,28 et un WHIP de 1,19 en 161,2 manches lancées cette saison. Wacha a accordé deux points mérités ou moins lors de quatre départs consécutifs. Le lanceur partant prévu pour Washington est Patrick Corbin, qui a une fiche de 6-13 avec une MPM de 5,58 et un WHIP de 1,51 en 169,1 manches lancées cette année. Corbin a accordé au moins cinq points mérités lors de deux de ses trois derniers départs, mais a été brillant lors de ses deux derniers départs à domicile. Pourquoi les Royals battront les Nationals Les Royals ont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs à l’extérieur contre des adversaires de la Ligue nationale.

Les Nationals ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs contre des équipes qui détenaient un bilan positif.

Les Royals ont couvert la ligne de course lors de chacun de leurs huit derniers matchs à l’extérieur contre des adversaires de la Ligue nationale après une victoire.

Les Nationals n’ont pas réussi à couvrir la ligne de course lors de cinq de leurs six derniers matchs après une défaite à domicile. Faits sur le nombre total de courses Chacun des six derniers matchs des Nationals contre des adversaires de la Ligue américaine s’est déroulé SOUS la ligne du total de points.

Sept des huit derniers matchs des Royals en tant que favoris à l’extérieur sont passés SOUS la ligne du total des points.

Le marché « Inning 1 UNDER 0,5 runs » a frappé lors de chacun des six derniers matchs des Nationals au Nationals Park.

Le marché « Inning 1 UNDER 0,5 runs » a frappé lors de chacun des trois derniers matchs des Royals en tant que favoris contre les adversaires de la NL East. Faits sur les accessoires des joueurs des Nationals de Washington Joey Gallo a frappé au moins un coup de circuit lors de sept de ses 19 dernières apparitions à domicile contre les Royals après avoir joué la veille.

Jacob Young a enregistré un simple lors de chacune de ses quatre dernières apparitions dans des matchs de jour.

Patrick Corbin a enregistré quatre retraits au bâton ou plus lors de chacune de ses six dernières apparitions.

Patrick Corbin a enregistré une victoire lors de chacune de ses trois dernières apparitions au Nationals Park.

Joey Meneses a enregistré au moins un point produit lors de huit de ses dix dernières apparitions contre des adversaires de l’AL Central qui détenaient un bilan positif.

Joey Meneses a marqué un point lors de quatre de ses cinq dernières apparitions contre des adversaires de l’AL Central au Nationals Park.

Joey Meneses a enregistré deux coups sûrs lors de quatre de ses cinq dernières apparitions au Nationals Park contre des adversaires de l’AL Central qui détenaient un bilan positif.

Joey Meneses a enregistré deux buts ou plus au total lors de chacune de ses cinq dernières apparitions au Nationals Park contre des adversaires de l’AL Central qui détenaient un bilan positif.

Joey Meneses a enregistré au moins un doublé lors de trois de ses quatre dernières apparitions avec les Nationals en tant qu’outsiders contre des adversaires de l’AL Central. Faits sur les accessoires des joueurs des Royals de Kansas City Salvador Perez a enregistré un doublé lors de trois des quatre derniers matchs des Royals contre des adversaires de la NL East qui détenaient un bilan perdant.

Kyle Isbel a marqué au moins un point lors de six des sept derniers matchs à l’extérieur des Royals.

Michael Wacha a enregistré sept retraits au bâton ou plus lors de trois de ses quatre dernières apparitions dans des matchs de jour.

Michael Wacha a enregistré une victoire lors de chacune de ses trois dernières apparitions à l’extérieur contre des adversaires de la Ligue nationale.

Tommy Pham a enregistré un simple lors de chacune de ses six dernières apparitions avec son équipe en tant que favori contre les adversaires de la NL East.

Paul DeJong a frappé un coup de circuit lors de trois de ses cinq dernières apparitions à l’extérieur contre les Nationals.

Vinnie Pasquantino a enregistré au moins un point produit lors de chacune de ses cinq dernières apparitions sur la route contre des adversaires de la Ligue nationale.

Vinnie Pasquantino a enregistré au moins un coup sûr lors de chacune de ses 13 dernières apparitions à l’extérieur contre des adversaires qui détenaient un bilan négatif.

Vinnie Pasquantino a enregistré au moins une base totale lors de chacune de ses 13 dernières apparitions à l’extérieur contre des adversaires qui détenaient un bilan perdant. Prédiction Kansas City Royals vs Washington Nationals Washington aborde ce match en essayant d’éviter de se faire balayer, mais ils cherchent à marquer leur premier point lors des trois derniers matchs. Les Nationals ont un bilan de 36-41 à domicile cette saison, tandis que les Royals ont un bilan de 39-38 à l’extérieur. Kansas City a remporté deux victoires importantes d’affilée pour mettre fin à sa séquence de défaites et ils sont toujours à la deuxième place du Wild Card. Les Royals ont un énorme avantage au niveau des lanceurs dans ce match avec Wacha sur le monticule et je les aime bien gagner par au moins deux points.

Le choix dans cet article est l’opinion de l’auteur, pas un consensus du site PickDawgz.