Prédictions FSU contre Miami, aperçu, comment regarder : Gameday Central

L'une des plus grandes rivalités du football universitaire est sur le point d'écrire un autre chapitre dans les livres aujourd'hui, avec le numéro 4 de l'État de Floride (9-0, 7-0 ACC) prêt à affronter le Ouragans de Miami (6-3, 2-3 ACC) à 15h30 à Tallahassee.







Les Seminoles ont assuré une place dans le championnat ACC tandis que Miami cherche à éviter une deuxième saison consécutive de défaites en conférence pour lancer le mandat de Mario Cristobal.

Les Hurricanes ont une fiche de 1-2 (0-2 dans le jeu ACC) sur la route cette saison, leur dernier match à l’extérieur ayant été une défaite 20-6 la semaine dernière contre les Meute de loups de l’État de Caroline du Nord.

Selon DraftKings, Florida State est un favori de 14 points contre Miami, avec un over/under fixé à 51.

Florida State a remporté deux victoires consécutives contre les Hurricanes, la victoire 45-3 de l’année dernière étant la plus grande victoire sur route des Seminoles dans la série.

Ci-dessous, trouvez tout ce que vous devez savoir sur le match d’aujourd’hui – des aperçus aux informations télévisées en passant par les pronostics et plus encore – et avant le match, sautez dans la section des commentaires pour juger les matchs de midi et exprimer toutes les émotions, l’enthousiasme et les frustrations du préparation à FSU contre Miami à Doak.

Florida State Seminoles contre Miami Hurricanes : comment regarder

Date

samedi 11 novembre

Temps

15h30

Montre

abc

Flux

ESPN

Écouter

Réseau radio Séminoles, Diffusion SiriusXM RADIO FSU : CH. 119 ou 193

État de Floride contre Miami (FL) : notes de match

» Les Seminoles ont une fiche de 9-0 cette saison et de 7-0 dans l’ACC, à la fois leurs meilleures notes depuis 2014 et la neuvième fois dans l’histoire du programme commençant une saison au moins 9-0, après une victoire de 24-7 à Pitt la semaine dernière. FSU a gagné 501 verges en attaque totale et a maintenu les Panthers à 0 sur 11 lors des conversions au 3e essai tout en récoltant trois points à emporter, un sommet de la saison.

» L’État de Floride est numéro 4 dans le sondage d’Associated Press de cette semaine. C’est la 10e semaine consécutive que FSU est classée dans le top 5, la plus longue séquence du programme depuis 2013-2014, lorsque l’État de Floride figurait dans le top 5 pendant 27 sondages consécutifs.

» La victoire contre Pitt a prolongé la séquence de victoires des Seminoles à 15 matchs, la plus longue séquence active de l’ACC et la 3e plus longue séquence active du pays. Au cours de sa séquence, qui est également à égalité au 5e rang de l’histoire du programme, Florida State a dominé ses adversaires 609-262.

» FSU a limité chaque adversaire cette saison à moins de 30 points. La séquence de neuf matchs est la plus longue séquence active de l’ACC et la 4e plus longue séquence active du pays. La dernière fois que l’État de Floride a tenu au moins neuf adversaires consécutifs à moins de 30 points, c’était une séquence de 12 matchs consécutifs en 2015.

» Les Seminoles possèdent l’une des meilleures défenses contre la passe du pays, menant le pays en termes de pourcentage de réussite de l’adversaire (48,4) et du moins de touchés par passe autorisés (4). La défense de FSU se classe également 4e dans la note des passeurs adverses (101,68).

» État de Floride (48,4 %) et état de l’Ohio (49,8 %) sont les seules équipes du pays à imposer plus d’inachèvements que d’achèvements autorisés. La dernière fois qu’une équipe P5 a tenu ses adversaires en dessous de 50 % de réussite au cours d’une saison, c’était en 2018, lorsque le Michigan et LSU a affiché des notes de 49,5 et 49,7 pour cent, respectivement, et la dernière fois que la FSU a maintenu ses adversaires en dessous de 50 pour cent de réussite pour une saison, c’était en 2012.

» L’État de Floride était la seule équipe du pays à ne pas autoriser de touché par la passe en octobre, et les Seminoles ont mené le pays en termes de pourcentage d’achèvement de l’adversaire (41,7), de verges par passe autorisées (4,2) et d’évaluation des passeurs adverses (72,41) en octobre. tout en produisant également la meilleure défense de l’ACC (14,0), qui s’est classée 10e au niveau national.

» FSU se classe 16e au niveau national en défense de zone rouge, accordant des points sur seulement 74,1 pour cent des entraînements adverses qui atteignent la ligne des 20 verges, et son taux de 44,4 pour cent d’entraînements en zone rouge qui aboutissent à un touché est le 13e.

» L’offensive de l’État de Floride est en tête de l’ACC pour le moins d’interceptions lancées (2, 2e au niveau national), le moins de revirements (5, 3e), le nombre de points (39,6/match, 9e), l’efficacité des passes (162,68, 11e) et le moins de plaqués pour défaite autorisés (4,56). /jeu, 26).

» Les Seminoles sont l’une des 12 équipes à l’échelle nationale à avoir un receveur et un coureur avec un match de trois touchés cette saison. Keon Coleman a inscrit trois scores, un sommet en carrière contre le LSU n°5, et Trey Benson a égalé son record en carrière en un seul match avec trois scores au sol contre Southern Miss. Coleman est l’un des 27 receveurs à l’échelle nationale avec un match de trois touchés ce année, et Benson est l’un des 64 joueurs avec trois scores au sol dans un match.

» La défense de Florida State a fait face à 50 jeux à l’intérieur de sa ligne de 10 verges cette saison et n’a accordé que 12 touchés. Lors de la victoire 45-24 contre le LSU n°5, les Seminoles ont fait face à 10 snaps à l’intérieur de leur propre ligne de 5 verges et n’ont accordé que deux scores. Lors du premier entraînement du match de LSU, les Tigers ont réalisé six jeux à l’intérieur de la ligne des cinq verges, dont quatre snaps depuis la ligne d’un mètre, et la défense de la FSU a forcé un revirement sur les downs avec un sac de 13 verges au 4e et au 4e. 1. Au cours des trois matchs à domicile de la FSU, la défense n’a fait face qu’à 10 snaps au total à l’intérieur de sa ligne de 10 yards et a accordé un touché. Syracuse n’a pas eu de snap à l’intérieur de la ligne des 10 yards et n’a pris qu’un seul snap à l’intérieur de la ligne des 15 yards de FSU.

» Mike Norvell a une fiche de 21-5 (.808) en novembre en tant qu’entraîneur-chef, dont 9-3 (.750) à domicile.

