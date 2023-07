Prédictions finales de la Coupe du monde féminine : les États-Unis sont-ils toujours les favoris ?

L’équipe nationale féminine des États-Unis tentera de faire quelque chose qu’aucune équipe n’a jamais fait et de remporter sa troisième Coupe du Monde de la FIFA consécutive cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mais alors que les États-Unis, classés n ° 1, pourraient être les favoris pour tout gagner, leur compétition est plus féroce que jamais avec plusieurs nations apportant la meilleure équipe qu’elles aient jamais eue.

Jetons un coup d’œil aux équipes sélectionnées par le panel d’experts du football de FOX Sports pour remporter le tournoi de cette année, ainsi qu’à d’autres équipes qui retiennent leur attention :

Quelle équipe avez-vous choisie pour remporter la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ?

Carli Lloyd : Espagne. Elles ont déçu lors de la Coupe du monde 2019 en s’inclinant face aux États-Unis en huitièmes de finale. Quatre ans plus tard, le football féminin en Espagne a grandi, et cette génération dorée pourrait enfin être celle qui soulèvera le trophée. Mais je pense aussi que la France, l’Australie, les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre et le Brésil pourraient potentiellement concourir pour le trophée.

Carli Lloyd NE CROIT PAS que l’USWNT remportera la Coupe du Monde ?! | SOTU

Alexis Lalas : L’argent en toute sécurité est sur les États-Unis, mais je ne suis pas en sécurité. Je pars donc avec la France. Les joueurs ont remplacé l’entraîneur, donc le fardeau et la responsabilité incomberont aux joueurs. Le nouvel entraîneur Hervé Renard, fraîchement sorti d’une Coupe du monde masculine avec l’Arabie saoudite, peut s’en servir pour motiver un groupe français talentueux, qui doit maintenant se calmer ou se taire.

Holden : Les États Unis. Cette équipe a bien évolué au cours de la dernière année, et vous commencez à voir les jeunes joueurs talentueux devenir une partie importante du noyau. Sophia Smith, Alex Morgan, Trinity Rodman et Alyssa Thompson seront trop pour les équipes adverses à gérer défensivement, et je pense que l’USWNT fera le travail.

Jimmy Conrad : Les USA, parce que je veux voir l’USWNT devenir la première équipe (hommes ou femmes) à remporter trois coupes du monde consécutives ! Ils ont déjà créé tellement d’histoire au fil des ans, mais cela cimenterait leur héritage pour toujours !

Maintenant, je sais que ce ne sera pas facile parce que les équipes sont beaucoup plus athlétiques, sophistiquées et avisées sur le plan tactique de nos jours, et même si elles ne sont pas aussi talentueuses que l’USWNT, elles peuvent y arriver vraiment difficile à marquer (c’est-à-dire, voir les résultats récents d’Angleterre 0, Portugal 0 et Allemagne 2, Vietnam 1).

Lesie Osborne : Les États Unis. Cette équipe a de la profondeur, de l’expérience et, en même temps, une énergie jeune à l’approche de cette Coupe du Monde Féminine. Ils sont définitivement en transition et devront trouver un moyen de compenser la présence et le leadership vétéran de Becky Sauerbrunn, mais je leur donnerais quand même un léger avantage – l’USWNT toujours trouve un moyen.

David Moss : Suède. Après tant de quasi-accidents, dont une troisième place lors de la dernière Coupe du monde, il va enfin percer.

Lac Litman : Les États Unis. Il y a quelque chose dans cette équipe et dans l’histoire, qu’il s’agisse d’atteindre l’égalité salariale ou de détenir le record du plus grand nombre de Coupes du monde. Gagner trois titres de Coupe du monde consécutifs est sans précédent dans le football masculin et féminin, mais cette équipe a une chance de le faire. Et pas avec un groupe de super vétérans non plus.

Sur les 23 joueurs de la formation, 14 disputent leur première Coupe du monde. Oui, il y a plus de menaces cette année, surtout dans des équipes comme l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Australie. Mais il serait insensé de penser que l’USWNT ne trouvera pas le moyen de gagner parce que c’est ce qu’il fait. De plus, l’équipe doit envoyer Megan Rapinoe à la retraite avec un autre championnat.

Doug McIntyre : Il a être l’USWNT, n’est-ce pas ? Il s’agit de l’équipe classée n ° 1 de la FIFA et du double champion en titre. Plus que cela, je pense que la profondeur ridicule que possèdent les Américains les distingue. Nous verrons comment l’Angleterre surmonte les blessures des trois joueurs clés, mais je doute qu’ils soient mieux équipés pour y faire face que l’équipe de Vlatko Andonovski.

Alors que les États-Unis seront privés de Catarina Macario et Mallory Swanson, deux des meilleures joueuses offensives au monde, à cause de blessures, Andonovski peut simplement brancher Trinity Rodman et Sophia Smith. C’est dingue.

L’USWNT remportera-t-elle la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ? | SOTU

Martin Rogers: Espagne. Bien sûr, l’USWNT sera le favori, comme il le mérite. Cependant, l’histoire du football regorge d’exemples montrant à quel point il est incroyablement difficile de remporter des Coupes du monde consécutives, sans parler de trois d’affilée. L’Espagne a la puissance de feu, une formation de stars comprenant deux joueuses, Alexia Putellas et Aitana Bonmati, qui jouent d’une manière jamais vue auparavant dans le football féminin. Il y a eu des drames hors du terrain qui peuvent faire mal, mais entrer dans la bulle d’un tournoi pourrait être exactement ce dont cette équipe a besoin pour se ressaisir.

Selon vous, quelle équipe pourrait dépasser les attentes ?

Lloyd : Brésil. Pia Sundhage a apporté exactement ce dont cette équipe brésilienne avait besoin : discipline et organisation. Il y a plusieurs joueurs qui jouent dans la NWSL et en pleine forme, et ce sera la dernière Coupe du monde de Marta, ce qui pourrait être le coup de pouce dont l’équipe a besoin pour faire une course en profondeur.

Lalas : Zambie. La vitesse tue et sa récente victoire contre l’Allemagne peut aider les débutants à choquer dans le groupe.

Holden : Je pense que l’Australie peut dépasser les attentes et faire une finale de Coupe du monde à domicile. Ils n’ont jamais dépassé les quarts de finale auparavant, mais ils ont l’un des meilleurs attaquants du monde en la personne de Sam Kerr. Et avec les supporters locaux derrière eux, ils peuvent réaliser quelque chose de spécial.

Sam Kerr d’Australie : n°2 | Les 25 meilleures joueuses d’Aly Wagner à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Osborne : Zambie. Ils sont en transition rapide; Barbara Banda est tellement talentueuse et avide de buts à la Coupe du monde féminine ; et ils ont battu l’ALLEMAGNE en amical ! Le Maroc et le Portugal sont deux autres équipes qui, je pense, surprendront les gens.

Conrad : Costa Rica! Les Ticas sont super solides défensivement, ils peuvent jouer contre des adversaires de qualité, les États-Unis et le Canada, régulièrement, ils ont terminé quatrièmes du dernier championnat de la CONCACAF et personne ne s’attend à ce qu’ils fassent quoi que ce soit dans ce tournoi. Je pense qu’ils peuvent choquer l’Espagne ou le Japon dans leur groupe.

Mossé : Colombie. Il a de la puissance de feu offensive et Linda Caicedo est une vedette potentielle.

Litman : Maroc. Disputant leur toute première Coupe du monde, les Lionnes de l’Atlas sont prêtes à inspirer une nation et à choquer le monde, tout comme l’équipe masculine l’a fait au Qatar. Ils ont une base de fans qui les soutient – 45 000 personnes ont rempli les gradins pour leur victoire en demi-finale contre le Nigeria lors de la Coupe d’Afrique féminine des nations l’année dernière.

Rosella Ayane joue pour Tottenham et sait marquer des buts importants (comme elle l’a fait lors des qualifications). L’Allemagne devrait remporter le Groupe H, mais la deuxième place est à gagner.

McIntyre : En regardant la République d’Irlande en direct contre les États-Unis en avril, j’ai été vraiment impressionné. Ils sont bien entraînés et solides défensivement. Les débutantes font partie d’un groupe tueur avec l’Australie, pays hôte, le champion olympique canadien et une équipe nigériane qui a participé à toutes les Coupes du monde féminines précédentes et a atteint la phase à élimination directe en 2019. Mais avec un peu de chance, cela ne me choquerait pas s’ils survivent ou du moins réussissent la surprise s’ils ne le font pas.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : Présentation de l’équipe d’Irlande avec Alexi Lalas

Roger : Chine. Cela fait longtemps que la Chine n’est plus considérée comme l’une des principales puissances du football féminin, mais il y a de sérieux signes de résurgence. La victoire dans la Coupe d’Asie féminine de l’AFC – qui a servi de qualification principale pour cette région – a été un atout majeur et l’attaquante vétéran Wang Shanshan reste plus dangereuse que jamais.

À propos de quelle équipe avez-vous le plus de questions/préoccupations ?

Lloyd : Nouvelle-Zélande. Les Ferns ont une réelle pression pour remporter leur premier match de Coupe du monde à domicile. De plus, ils ont eu du mal à obtenir des résultats avant le tournoi, abandonnant des buts et ayant du mal à trouver le fond du filet.

Lalas : Angleterre. Les champions européens ont perdu des contributeurs clés d’il y a un an (Fran Kirby, Leah Williamson, Beth Mead, Ellen White) et il peut être difficile de raviver la magie de l’été dernier.

Holden : Angleterre. Les champions d’Europe ont trop de blessés parmi les joueurs clés et n’ont pas la profondeur de l’équipe pour remporter la Coupe du monde, ce qui correspond aux attentes.

Osborne : Espagne. Avec tout le drame avec leur entraîneur-chef et leur fédération au cours de la dernière année, le manque de certains joueurs clés qui leur manquent, je ne sais pas comment leur chimie hors du terrain les affectera sur le terrain.

L’Espagnole Alexia Putellas : n°1 | Les 25 meilleures joueuses d’Aly Wagner à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Conrad : Brésil et France. Ils toujours ont le talent pour tout gagner mais d’une manière ou d’une autre, même avec des listes remplies de joueurs de classe mondiale, ils n’arrivent pas à comprendre, et maintenant ils sont dans le même groupe ensemble ! Je suis donc très curieux de voir quelle version de ces pays apparaît et si l’un ou l’autre peut détenir le trophée à la toute fin.

Mossé : France. Le changement d’entraîneur est arrivé trop tard et leur chimie se sent toujours mal.

Litman : Espagne. Cette équipe était en fait l’un des matchs les plus nerveux des États-Unis il y a quatre ans en huitièmes de finale. Et bien que cette équipe compte certaines des joueuses les plus talentueuses au monde – la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas et Aitana Bonmati, par exemple – il en manque encore quelques-uns qui sont assis pour protester contre leur entraîneur-chef. Seront-ils capables de surmonter la quantité de drames qui ont entouré l’équipe au cours de la dernière année ?

McIntyre : Angleterre. Les attentes sont énormes après le triomphe de l’Euro l’été dernier. Mais ce tournoi ne se jouera pas à domicile, et les Lionnes sont une équipe différente, nettement plus faible, sans les partantes blessées Fran Kirby, Beth Mead et la capitaine Leah Williamson.

Roger : Angleterre, et uniquement à cause de la barre incroyablement haute que les Lionnes se sont fixées. Après avoir gagné l’Euro et être devenu, un temps, le équipe à battre dans le football féminin, rien de moins qu’une victoire dans un tournoi serait un pas en avant. Plus facile à dire qu’à faire lorsqu’une grande partie de la colonne vertébrale de votre équipe est partie, en raison d’une crise de blessures extrêmement malheureuse – et prématurée.

