Prédictions FIFA 21 TOTW 23 avec Gareth Bale, Lionel Messi et Kylian Mbappe

Gareth Bale, Lionel Messi et Kylian Mbappe pourraient tous figurer dans le FUT 21 TOTW 23, dans ce qui devrait être un TOTW fort.

Bale devrait mettre en forme sa première FIFA 21 Ultimate Team cette semaine, le Gallois marquant deux fois et enregistrant une passe décisive dans la victoire 4-0 des Spurs sur Burnley.

Pendant ce temps, Messi pourrait recevoir une autre carte spéciale cette semaine avec l’Argentin marquant et aidant à la victoire 2-0 de Barcelone à Séville.

Mbappe pourrait également faire partie de l’équipe FUT 21 TOTW 23, l’attaquant ayant marqué deux fois lors de la victoire 4-0 du Paris Saint-Germain contre Dijon en Ligue 1.

* Cliquez ici pour vous abonner à Level up! The Esports and Gaming Show, le podcast est disponible sur Spreaker, Spotify, Apple Podcasts ou partout où vous obtenez vos podcasts. *

Parmi les autres joueurs qui pourraient également faire partie de l’équipe FUT 21 TOTW 23, citons le défenseur de Manchester City Ruben Dias, l’ailier d’Arsenal Nicolas Pepe et le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka.

L’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 23 sera confirmée à 18 heures le mercredi 3 mars 2021.

Les cartes seront également disponibles en packs à partir de 18h et disponibles juste avant le prochain TOTW le mercredi 10 mars 2021.