Prédictions FIFA 21 TOTW 22 avec Jadon Sancho, Ruben Dias et Lautaro Martinez

Le défenseur de Manchester City Ruben Dias et l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho pourraient tous deux faire partie de l’équipe FUT 21 de la semaine 22.

Le défenseur de la ville Dias était en forme sensationnelle pour l’équipe de Pep Guardiola cette semaine, remportant le prix de l’homme du match et une feuille blanche lors de leur victoire 1-0 contre Arsenal en Premier League, ce qui donne au défenseur portugais une grande chance de remporter un FIFA. 21 Ultimate Team en forme.

L’ailier du Borussia Dortmund, Sancho, a également de grandes chances de faire partie de l’équipe FUT 21 TOTW 22, l’international anglais marquant et fournissant une passe décisive dans la victoire 4-0 du BVB sur Schalke 04.

Les autres joueurs qui pourraient également faire partie de l’équipe FUT 21 TOTW 22 sont Lautaro Martinez, Rui Patricio, Casemiro, Marcel Sabitzer et Tusan Tadic.

L’équipe TOTW 22 de FIFA 21 Ultimate Team devrait être annoncée à 18 heures le mercredi 24 février 2021, les cartes devant être disponibles en packs à partir de 18 heures le même jour, disponibles juste avant le prochain TOTW le mercredi 3 mars 2021.

Consultez nos prévisions de FIFA 21 Ultimate Team TOTW 22 dans leur intégralité ci-dessous.

La formation FUT 21 TOTW 22 sera sélectionnée uniquement sur des performances uniques, de sorte que les buts et les passes décisives ne sont pas cumulés au cours de la période TOTW. Notez également que les performances dans les compétitions nationales de coupe ne comptent pas pour les critères de sélection TOTW.