La gamme FUT 21 TOTW 20 pourrait comporter Bruno Fernandes et Phil Foden, qui étaient tous deux en grande forme nationale la semaine dernière.

En plus du match nul 3-3 de Manchester United avec Everton dimanche, leur démolition 9-0 de Southampton est également dans la fenêtre de sélection FIFA 21 TOTW 20, Bruno Fernandes enregistrant deux passes et marquant un penalty contre les Saints, tout en marquant également un but étonnant contre les Toffees.

Foden est également un prétendant majeur pour remporter un FUT 21 TOTW 20 en forme, après avoir joué un rôle clé dans la victoire 4-1 de City contre Liverpool à Anfield, le jeune réalisant un effort incroyable en seconde période.

Le défenseur du Real Madrid, Varane, est à peu près assuré d’être inclus dans l’équipe de la semaine 20, après avoir marqué deux fois lors de la victoire 2-1 de Los Blancos contre Huesca.

L’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 20 devrait être annoncée à 18 heures le mercredi 10 février 2021, les cartes devant être disponibles en packs à partir de 18 heures le même jour, disponibles juste avant le prochain TOTW le mercredi 17 février. 2021.

Découvrez nos pronostics FIFA 21 Ultimate Team TOTW 20 dans leur intégralité ci-dessous.

La formation FUT 21 TOTW 20 sera choisie uniquement sur des performances uniques, de sorte que les buts et les passes décisives ne sont pas cumulés au cours de la période TOTW.