L’équipe de l’équipe de la semaine FIFA 21 (TOTW) 15 pourrait inclure des versions en forme de Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo et Harry Kane.

La dernière formation de FIFA 21 TOTW pourrait présenter l’ailier du Borussia Dortmund Sancho, qui a marqué son premier but en Bundesliga de la saison et inscrit une passe décisive dans une victoire 2-0 contre Wolfsburg, ce qui lui permettrait de remporter un premier FUT 21 en forme.

L’attaquant de la Juventus Ronaldo pourrait également être inclus dans le FUT 21 TOTW 15 après avoir marqué deux fois et enregistré une passe décisive pour la vieille dame contre l’Udinese, tandis que l’attaquant de Tottenham Hotspur Kane pourrait également figurer après avoir marqué et enregistré une aide dans la victoire 3-0 des Spurs contre Leeds Uni.

Parmi les autres joueurs qui ont de grandes chances de faire partie de l’équipe FIFA 21 TOTW 15, citons le défenseur de Manchester United Aaron Wan-Bissaka, le milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gundogan, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie De Jong et l’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku.

Les joueurs qui ne figureront pas dans TOTW 15 sont Bruno Fernandes (têtes d’affiche), Lautaro Martinez (TOTW 14), Robert Lewandowski (TOTW 13) et Wilfried Zaha (têtes d’affiche), qui ont tous figuré dans une récente promo FUT 21 ou une TOTW récent.

Découvrez nos pronostics FIFA 21 Ultimate Team TOTW 15 dans leur intégralité ci-dessous.

La formation FUT 21 TOTW 15 est choisie uniquement sur des performances uniques, de sorte que les buts et les passes décisives ne sont pas cumulés au cours de la période TOTW.