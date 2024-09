Prédictions et pronostics Seahawks vs Patriots pour le 15 septembre 2024

Écrit par

Greg a analysé et interprété les données et publié des rapports sur ses conclusions qui ont été utilisés par certaines des plus grandes institutions financières des États-Unis pour mieux comprendre comment servir et fidéliser leurs clients. Il a ensuite mis à profit son expérience en matière d’analyse de données pour lancer l’un des sites de vente au détail de jouets et d’objets de collection les plus visités pendant le boom d’Internet au début des années 2000. Il apporte aujourd’hui plus de 20 ans d’analyse des tendances et des données à StatSalt & Winners & Whiners.