Prédictions et pronostics pour le match Texans vs Vikings du 22 septembre 2024

Les Texans tiennent bon jusqu’à la fin

Houston a pris les choses en main à domicile en battant les Bears 19-13 dimanche soir. L’attaque a été menée par le botteur, Ka’imi Fairbairn alors qu’il a marqué quatre field goals. CJ Stroud lancé pour 260 yards et un score. Cam Akers Les Texans ont mené l’attaque au sol, mais un fumble tardif dans la zone rouge a donné aux Bears une chance de remporter le match. Les Texans occupent actuellement la 11e place de la ligue avec 24 points par match et une moyenne de plus de 360 ​​yards au total par match. C’est bon pour la 9e place au football. Ils ont eu du mal à déplacer les chaînes sur les 3e essais et n’étaient que 4-14 il y a une semaine. Un facteur clé ici est le manque de discipline et le taux de pénalité élevé à Houston. Stroud n’a pas encore lancé d’interception cette saison et son taux de réussite de 69% le place dans le top 10 de la ligue. L’attaque au sol a ouvert le jeu de passe et avec plusieurs chevaux dans l’écurie, Houston peut garder les jambes fraîches sur le terrain.

En défense, Houston encaisse 20 points par match, ce qui les place au 13e rang de la ligue. Alors que les Texans ont bien fait de limiter les jeux de gros contre Chicago, leur défense contre la passe a eu du mal contre Indianapolis et leur a presque coûté le match. Les Vikings ont leur part de menaces profondes et Darnold a été fort dans la poche jusqu’à présent. Ils ont limité les Bears à environ 30% de taux de conversion sur 3e down la semaine dernière et ont limité l’attaque à seulement 205 yards au total. La pression sur la passe était trop importante pour l’arrière-champ et Houston se situe maintenant au 2e rang de la NFL avec un taux de sack proche de 14%. La clé pour la défense ici sera de la réduire à moins de 20%. Quelque chose qu’ils ont eu du mal à faire au cours des deux premières semaines.

Principales blessures : le RB Joe Mixon (cheville) est incertain.