Prédictions et pronostics pour le match Raiders vs Ravens du 15 septembre 2024

Les Raiders de Las Vegas cherchent à franchir une nouvelle étape en tant qu’équipe alors qu’ils évoluent dans une AFC West difficile. Gardner Minshew III a pu être titulaire et a accumulé des yards en terminant 25 sur 33 pour 257 yards avec un touchdown par la passe et une interception.

Les Ravens cherchent à se rétablir

Les Ravens de Baltimore sont impatients de voir ce qu’ils peuvent faire après une défaite dévastatrice 27-20 à l’extérieur lors de la première semaine contre les Chiefs de Kansas City. Ils étaient à un lacet d’égaliser le match, il ne restait plus de temps et ils devaient garder la tête haute. Le quart-arrière Lamar Jackson a été en mesure d’afficher des chiffres de jeu vidéo en allant 26 sur 41 pour 273 yards et un touchdown à la passe ainsi que 16 courses pour 122 yards.

La plus grande star du match a été l’ailier rapproché Isaiah Likely, qui a réalisé neuf réceptions pour 111 yards et un touchdown en réception. Cependant, la star qui a apparemment eu un match médiocre a été le running back Derrick Henry, qui a réalisé 13 courses pour 46 yards et un touchdown en course.

La défense a eu du mal à marquer 27 points sur 353 yards au total. La défense a réussi à forcer une interception. Son équipe a réussi à enregistrer deux sacks et a eu sept coups sur le QB ainsi que quatre déviations de passe et une interception. Cependant, la perte du secondeur Kyle Van Noy en raison d’une fracture de l’os orbitaire va compliquer les choses pour la défense. (Edit : Van Noy s’est entraîné vendredi et pourrait jouer).