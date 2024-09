Prédictions et pronostics pour le match Jets vs 49ers du 9 septembre 2024

Les Jets se déplacent à travers le pays pour le premier match de la saison alors qu’ils affrontent les 49ers. New York cherchera à retrouver le chemin de la victoire et à répondre aux attentes après une année 2023 difficile. Aaron Rodgers revient dans l’alignement après sa blessure au tendon d’Achille. San Francisco sort d’une saison où ils ont atteint le Super Bowl, mais ont finalement perdu contre les Chiefs. Les 49ers ont également trouvé des prolongations de contrat avec certains joueurs clés avant ce week-end. Les Jets et les 49ers s’affronteront lors du Monday Night Football dont le coup d’envoi est prévu à 20h15 HNE.

L’attaque a terminé troisième avec le moins de yards gagnés par la passe, ce qui était dû à la blessure de Rodgers. New York a obtenu une moyenne de 15,7 points par match, ce qui la place également au troisième rang des pires de la NFL. Ils ont également obtenu le onzième plus petit nombre de yards gagnés par la course. Les Jets ont concédé le troisième plus petit nombre de sacks, mais cela n’a pas beaucoup aidé à la production.

La défense des Jets est menée par Quinnen Williams, qui a réalisé 5,5 sacks. Jermaine Johnson est également de retour. Il a mené l’équipe avec 7,5 sacks la saison dernière. CJ Mosley a été le meilleur plaqueur de l’équipe en 2023 avec 151 plaquages. Les Jets ont accordé 20,1 points par match l’année dernière, ce qui les a classés au sixième rang. Ils ont accordé le sixième plus grand nombre de yards au sol et ils ont également eu le plus de pénalités contre eux en défense.

Breece Hall revient en tant que running back vedette des Jets. Il a couru pour 994 yards et cinq touchdowns en 2023. Garrett Wilson est en tête de la salle des receveurs larges avec 95 réceptions et il a terminé avec 1 042 yards et trois touchdowns.

« Peu importe ce qui se passe lundi, nous gagnons, le titre sera que nous allons au Super Bowl », Rogers a déclaré. « Nous perdons, ce sont les mêmes vieux Jets. Je pense que nous devons nous éloigner de certains de ces thèmes extérieurs et croire que le programme – s’il est assez bon la première semaine – sera assez bon pour le reste de la saison, donc nous devons faire confiance au processus. Soyez de grands compétiteurs, soyez des professionnels et montrez-vous sur le terrain et laissez les choses se passer comme elles le doivent. »

Les 49ers prêts à entamer leur voyage de retour vers le Super Bowl

Les attentes sont élevées pour les 49ers cette saison. San Francisco a atteint le Super Bowl l’année dernière et ils chercheront à y revenir une nouvelle fois. San Francisco a perdu contre les Chiefs 25-22 en prolongation pour un match extrêmement serré.

Les 49ers ont retrouvé la plupart de leurs joueurs clés de l’équipe de l’année dernière. Les rumeurs d’un trader autour de Brandon Aiyuk ne se sont pas réalisées puisqu’il a signé un nouveau contrat et restera à San Francisco. Trent Williams est également revenu de son séjour de la semaine dernière puisqu’il sera de retour sur la ligne offensive des 49ers.

Brock Purdy cherchera également à améliorer son jeu cette saison. Beaucoup le qualifient de gestionnaire de jeu, mais il a les compétences pour changer la donne, en particulier avec l’un des meilleurs joueurs de la NFL avec Christian McCaffrey. Il a couru pour un sommet en carrière de 1 459 verges la saison dernière. Il a également marqué 14 touchés au sol alors qu’il dominait.

Les 49ers ont dû faire face à cette semaine mouvementée avec le receveur recrue Ricky Pearsall, blessé par balle à la poitrine.

« J’adore suivre un camp d’entraînement complet et savoir exactement ce que j’ai tout de suite et simplement préparer tout le monde pour la première semaine, puis travailler dessus », L’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, a déclaré. « C’est un peu différent quand votre tackle gauche n’a pas été là, vos arrières, votre running back et votre receveur titulaire… Mais nous devons encore travailler. C’est génial d’avoir nos gars de retour. Je me sens tellement bien avec notre équipe, surtout d’avoir pu terminer ces matchs et récupérer ces deux gars sous contrat, de retrouver une partie de la santé qui manquait à certains joueurs en attaque, ce qui est génial. Mais maintenant, je suis à fond sur le travail et vous commencez généralement assez tôt dans le camp d’entraînement. J’ai beaucoup confiance en ces gars, ils sont en forme, ils ont tout fait. Mais le football, c’est jouer en équipe et avoir 11 gars qui bougent ensemble et c’est ce que nous essayons de faire dans ces entraînements. »

McCaffrey et le receveur Jauan Jennings ont été limités à l’entraînement vendredi.

San Francisco a marqué en moyenne 28,9 points par match en 2023, ce qui le place au troisième rang. Les 49ers ont récolté le deuxième plus grand nombre de yards l’année dernière. Ils ont obtenu en moyenne le troisième plus grand nombre de yards au sol et le sixième plus grand nombre de yards à la passe. La défense a accordé 17,5 points par match, ce qui la place au troisième rang. Ils ont accordé le troisième plus petit nombre de yards au sol et le quatorzième plus petit nombre de yards à la passe en 2023.

Les 49ers avaient un bilan de 11-6 contre le spread la saison dernière. Ils avaient également un bilan de 7-2 contre le spread lorsqu’ils jouaient à domicile. Le bilan était de 9-8 lorsque les 49ers ont joué l’année dernière. Le bilan était de 5-4 lorsque San Francisco jouait à domicile également.