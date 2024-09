Prédictions et pronostics Lions vs Cardinals pour le 22 septembre 2024

Les Lions parviendront-ils à rebondir ?

Les Lions ont perdu contre les Buccaneers lors de leur match revanche des playoffs, s’inclinant sur le score de 20-16. Jared Goff a connu une journée médiocre selon ses standards, complétant 34 passes sur 55 pour 307 yards, aucun touchdown et deux interceptions. Jahmyr Gibbs a mené le jeu au sol avec 13 courses pour 84 yards tandis que David Montgomery a réussi le seul touchdown au sol. Amon-Ra St. Brown s’est remis d’une semaine calme pour mener l’équipe avec 11 réceptions pour 119 yards. Brian Branch a mené l’équipe aux plaquages ​​avec cinq et a réalisé la seule interception pour les Lions tandis qu’Aidan Hutchinson a été une force inarrêtable, enregistrant 4,5 sacks.

Détroit a été l’une des meilleures équipes offensives de la ligue l’année dernière, devançant seulement les Dolphins et les 49ers en termes de yards par match avec 394,8. Ils ont terminé 2e en yards par match avec 258,9 et 5e en yards par match avec 135,9. Leurs 27,1 points par match les ont également classés 5e de tout le football. Jared Goff a complété 67,3 % de ses passes pour plus de 4 500 yards, 30 touchdowns et 12 interceptions. David Montgomery et Jahmyr Gibbs formaient un duo dynamique dans le champ arrière, Montgomery menant en yards avec 1 015. Gibbs s’est rapproché avec 945 et dix touchdowns tandis que Montgomery en avait 13 à son actif. Amon-Ra St. Brown a été le meilleur receveur des Lions avec 119 réceptions pour 1 515 yards et dix touchdowns tandis que Sam LaPorta a également eu dix réceptions de touchdown en tant que receveur n°2.

Les Lions se sont glissés dans le top 20 en termes de yards par match en défense l’année dernière avec 336,1 encaissés. Ils se sont classés 27e en défense contre la passe avec 247,4 yards par match et 2e en yards encaissés au sol avec 88,8. Dans l’ensemble, les Lions se sont classés 23e en défense contre les points avec une moyenne de 23,2 points par match. Alex Anzalone a mené la charge du côté défensif pour les Lions avec 129 plaquages ​​au total, dont 85 plaquages ​​en solo. Aidan Hutchinson a mené l’équipe avec 11,5 sacs tandis qu’Alim McNeil s’en est rapproché le plus avec cinq. Brian Branch a eu 13 passes défendues, le meilleur total de l’équipe, et Kerby Joseph a suivi avec 11 de ses propres mains. Joseph a devancé de peu Branch avec quatre interceptions contre trois.