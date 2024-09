Prédictions et pronostics Cowboys vs Giants pour le 26 septembre 2024

« Maintenant, nous avons des gens qui essaient d’être Superman », a déclaré Edge Rusher Micah Parsons via ESPN.com « Les gens doivent juste faire leur travail, mon pote. Nous n’avons pas besoin que tout le monde soit Superman. Nous ne connaissons pas du tout les Superman. Nous avons juste besoin de 11 gars qui jouent ensemble, et pour l’instant, ce n’est tout simplement pas à l’unisson. »

En défense, Dallas a été rapidement écrasé par Baltimore qui a parcouru 71 yards en cinq jeux lors de son premier drive pour un touchdown. Ils ont concédé 456 yards au total dans la défaite, dont 274 yards au sol. Ils ont concédé 16 des 24 premiers essais par la course et n’ont pas réussi à provoquer de turnovers ou à enregistrer un sack. Les 29,7 points par match concédés en trois matchs représentent la troisième moyenne la plus élevée de la NFL et les 327,7 yards concédés par match représentent la cinquième moyenne la plus élevée de la NFL. La défense de Dallas a concédé 185,7 yards au sol par match, un sommet dans la ligue.

Les Cowboys se sont retrouvés menés de 22 points à l’entame du quatrième quart-temps le week-end dernier face aux Ravens. Ils ont dominé Baltimore, 19-0, au cours des 15 dernières minutes, mais ont échoué sur deux conversions à deux points. Dak Prescott Le quarterback de Dallas a lancé 51 passes, un sommet cette saison, en complétant 28 d’entre elles pour 379 yards et deux touchdowns. Le quarterback de Dallas a également couru pour un touchdown en quatrième manche. Prescott est en tête de la NFL avec 851 yards de passe pour une attaque qui affiche une moyenne de 343,3 yards par match. Leur moyenne de 73,7 yards de course par match est la troisième plus faible de la ligue.

L’attaque des Giants montre des signes de faiblesse

Après avoir perdu leurs deux premiers matchs de la saison, les Giants ont réussi à s’imposer, malgré une attaque qui a disparu en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à prendre une avance de 21-7 à la mi-temps et la défense a tenu bon à la fin, n’encaissant que 217 yards au total sur la journée. New York a fait face à Deshaun Watson toute la journée, enregistrant huit sacks, un sommet de la saison, et 17 coups sur le QB. Azeez Ojulari et Élie Chatman les deux ont réussi un sack et une récupération de fumble dans la victoire. En trois matchs, la défense des Giants a concédé 21,3 points et 318 yards par match. Ils se classent 13eème dans la ligue contre la passe, permettant 186,3 yards par match.

L’attaque de New York a montré de très bons signes de vie au cours de la première moitié du week-end dernier. Si jamais ils décident de mettre les choses en place pendant un match entier, les choses pourraient bien fonctionner pour cette équipe. Ils ont terminé avec 340 yards dans leur victoire et ont une moyenne de 294,7 yards par match cette saison, 22nd dans l’ensemble. Malik Nabers continue d’impressionner, réalisant huit réceptions pour 78 yards et deux touchdowns dans la victoire. Le receveur recrue, qui compte désormais 23 réceptions, est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à avoir au moins 20 réceptions et trois TDs au cours de ses trois premiers matchs en carrière, selon Adam Shefter.

« Malik est très brillant », a déclaré l’entraîneur-chef Brian Daboll la semaine dernière, via L’Athlétique« Il ne se contente pas de comprendre où il doit s’aligner, à différents endroits, à différentes positions, mais il a également une bonne idée de la façon dont les défenses le jouent, ou dont certains joueurs le jouent. Il a de bonnes informations »,

Rapport de blessure : CB Adoree Jackson (mollet) DNP, CB Dru Phillips (mollet) DNP, DL Dexter Lawrence II (pied) limité, CB Nick McCloud (genou) limité), ILB Micah McFadden (dos) limité, WR Darius Slayton (pouce) limité.