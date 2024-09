Prédictions et pronostics Buccaneers vs Lions pour le 15 septembre 2024

Mayfield peut-il faire de la magie pour les Bucs ?

Tampa Bay a remporté la semaine dernière une victoire 37-20 contre les Washington Commanders, leur première victoire de la saison. Baker Mayfield a réalisé 24 passes complétées sur 30 pour 289 yards, quatre touchdowns et aucune interception. Bucky Irving a mené le jeu au sol avec 62 yards sur neuf courses tandis que Chris Godwin a mené les receveurs avec huit réceptions pour 83 yards et un touchdown. Mike Evans a attrapé deux passes de touchdown et Jalen McMillan n’a attrapé qu’une seule passe, mais c’était une réception de TD de 32 yards. Jordan Whitehead a réalisé quatre plaquages ​​et quatre passes décisives dans l’effort tandis que SirVocea Dennis et Joe Tryon-Shoyinka ont réalisé un sack chacun.

L’année dernière, Tampa Bay s’est classée 23e en verges par match en attaque avec 313. Ils étaient 17e en verges par la passe par match avec 224,2 et bon dernier en course avec une moyenne de 88,8 verges par match. Au total, ils ont terminé 20e en points par match avec 20,5. Baker Mayfield a totalisé plus de 4 000 verges par la passe en 2023 avec un pourcentage de réussite de 64,3 %, 28 touchés et dix interceptions. Rachaad White a mené l’attaque au sol de Tampa Bay avec 990 verges sur 272 courses avec six touchés. Bien que White soit un bon arrière, ils auront besoin de plus de la part du poste de running back cette année s’ils veulent faire une course plus longue en séries éliminatoires. Mike Evans a totalisé plus de 1 250 verges de réception l’année dernière et Chris Godwin a également réussi à éclipser plus de 1 000 verges de réception. Godwin a mené l’équipe avec 83 réceptions, mais Evans a été le principal receveur de touchdowns avec 13 des 28 au total.

Tampa Bay a accordé beaucoup de verges en défense l’an dernier, se classant 23e avec une moyenne de 344,2 verges par match. Ils ont cependant suivi la mentalité « plier mais ne pas casser » avec la 7e meilleure défense de la NFL avec 19,1 points encaissés par match. Au total, ils ont accordé 248,9 verges par la passe par match (29e) et 95,3 verges au sol encaissées (5e dans la NFL). Lavonte David a mené la défensive pour les Bucs avec 134 plaqués, dont 86 en solo. Yaya Diaby a eu le plus de sacks de l’équipe avec 7,5 et Antoine Winfield Jr. est arrivé deuxième avec six sacs à son actif. Il a également mené l’équipe au niveau des passes défendues avec 12 tout en obtenant trois interceptions, un sommet de l’équipe cette saison.

Les blessures sont une préoccupation dans ce match, le safety titulaire Antoine Winfield Jr. (cheville/pied), le DT Calijah Kancey (mollet) et le RT Luke Goedeke (commotion cérébrale) ne devant pas jouer.