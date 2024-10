Prédictions et cotes pour le match 2 des World Series

Les World Series 2024 se sont ouvertes avec un classique et le match 2 entre les Dodgers de Los Angeles et Yankees de New York s’annonce comme un autre concours passionnant.

La série s’est ouverte avec les Dodgers affirmant une victoire extraordinaire 6-3 en 10 manches, avec Freddie Freeman – dont le statut était remis en question en raison d’une blessure à la cheville – a remporté un grand chelem pour donner la victoire à Los Angeles. Dans la longue et riche histoire de la Ligue majeure de baseball, personne n’a jamais réussi un grand chelem dans un match de la Série mondiale, mais ce n’était pas le seul fait remarquable à propos de l’héroïsme de Freeman. Le circuit était une réplique presque parfaite d’un autre moment emblématique des Dodgers, car le home run de Kirk Gibson lors du premier match de 1988 était une autre victoire d’un joueur serrant les dents pour jouer malgré une blessure.

Les Yankees espèrent terminer le travail cette fois, après avoir pris les devants au 10e et avoir du mal à ramener les coureurs après avoir obtenu 10 coups sûrs lors du premier match. New York espère que le titulaire du deuxième match Carlos RodonLe succès en carrière de contre les meilleurs bâtons de la formation des Dodgers peut les préparer à égaliser la série, ce qui signifie résoudre correctement les Dodgers. Yoshinobu Yamamoto.

Voici un aperçu de ce à quoi ressemblent les marchés des paris pour les World Series alors que les Dodgers et les Yankees se dirigent vers le deuxième match de samedi, y compris les pronostics :

Série mondiale 2024 :Date, heure et informations télévisées pour le match 2 des Yankees-Dodgers

Prédiction Yankees contre Dodgers Game 2

USA AUJOURD’HUI Paris sportifs Fil: Yankees 3, Dodgers 2

« Ce qui fait pencher la balance pour moi, cependant, c’est Rodón. Les Dodgers OF Mookie Betts n’ont que 1 sur 19 (.053) contre lui à vie. Freeman n’a que 1 sur 7 (.143), OF Teoscar Hernandez est 1. -pour-9 (.111), et DH Shohei Ohtani et INF Max Muncy ne sont que 1 sur 7 combinés (.143). Rodón a été excellent lors de ses deux derniers départs en séries éliminatoires avec 15 K en 10 2/3 de manches des Yankees. (+120) répondez. »

VSiN: Prenez les Dodgers

Adam Burke écrit : « Une chose qui m’inquiète vraiment pour New York ce soir, c’est que Yamamoto a concédé sept circuits en 18 départs, tandis que Rodón en a concédé 31 en 32. Les Yankees… [are] ce n’est pas une formation du genre « fabrication de courses », car ils sont dans l’ensemble une mauvaise équipe de baserunning et n’ont pas une tonne de frappeurs de contact bat-to-ball.

« Aussi grande que soit cette attaque au cours de la saison régulière, ils se sont classés 26e au BABIP et seulement neuvième en moyenne au bâton. Ils ont mené la ligue avec 237 circuits et Yamamoto est assez avare de les accorder. »

Cotes du match 2 des Yankees contre les Dodgers

Cotes dès samedi à 16h30, gracieuseté de PariMGM

Propagé : Dodgers (-1,5)

: Dodgers (-1,5) Ligne d’argent : Dodgers (-140) ; Mets (+120)

: Dodgers (-140) ; Mets (+120) Plus/moins: 8,5 courses

Les Dodgers sont légèrement favoris avant le match 3.

Cotes de la série Yankees contre Dodgers World Series

Cotes dès samedi à 16h30, gracieuseté de PariMGM

Après une victoire spectaculaire dans le premier match, les Dodgers sont les grands favoris pour remporter les World Series. Voici les dernières cotes Moneyline pour les espoirs de championnat des deux équipes.

Mets (+195)

Dodgers (-250)

Calendrier des Yankees contre Dodgers World Series

Toutes les heures de l’Est.

Jeu 1: Dodgers 6, Yankees 3

Jeu 2: Yankees contre Dodgers, 20h08, samedi, Fox

Jeu 3: Dodgers contre Yankees, 20h08, lundi, Fox

Jeu 4: Dodgers contre Yankees, 20h08, mardi, Fox

Jeu 5: Dodgers chez Yankees, 20h08, mercredi, Fox (si nécessaire)

Jeu 6: Yankees contre Dodgers, 20h08, vendredi, Fox (si nécessaire)

Jeu 7: Yankees contre Dodgers, 20h08, samedi, Fox (si nécessaire)

