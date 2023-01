Prédictions et cotes du Minnesota contre le Wisconsin pour le mardi 3 janvier

Cela fait un moment que les Golden Gophers du Minnesota n’ont pas pris la parole. Leur dernier match était le 22 décembre, ils ont donc passé de bonnes vacances et devraient être frais pour leur affrontement avec le n ° 14 du Wisconsin à Madison.

Les Badgers ont une fiche de 10-2 après avoir battu Western Michigan la dernière fois, mais ce seront tous des matchs du Big 10 pour le reste. Le Wisconsin voudra faire mieux que la part du titre de conférence de la saison régulière qu’il a obtenu la saison dernière.

Entrons dans les cotes pour un match de basket Big 10 mardi soir avec le Wisconsin comme grand favori à domicile.

Cotes, propagation et total du Minnesota contre le Wisconsin

Prédiction et choix du Minnesota contre le Wisconsin

Le Wisconsin est une très bonne équipe de basket-ball, et elle est conçue pour gagner beaucoup de matchs et être une surprise similaire à l’année dernière. Les Badgers ont rapidement grimpé au 14e rang au pays en remportant ces matchs, mais ce n’est pas à cause de la marge de victoire.

Les Badgers ont remporté gros lors de leurs deux derniers matchs, mais ceux-ci étaient contre Western Michigan et Lehigh, les deux équipes en dehors du top 300 de KenPom. En dehors de ces deux matchs, lors de leurs six dernières victoires, ils ont obtenu 18 points combinés.

Le Wisconsin joue également à un rythme très lent, généralement peu propice aux éruptions. Il est 320e en possessions par match et Minnesota, 288e, devrait être heureux de se joindre à eux pour saigner le chronomètre des 30 secondes. Les Badgers gagneront celui-ci, mais pour gagner par 13 points, ils devront éteindre les lumières. Ils tirent 38,1% sur 3 cette saison, mais ils ont tiré près de 45% sur 3 le dernier match, il pourrait donc y avoir une régression des tirs ce soir.

Les jambes fraîches du Minnesota pourraient l’aider à gagner quelques balles perdues ou des rebonds supplémentaires, pas assez pour gagner celui-ci, mais j’aime que les Golden Gophers couvrent.

