Prédictions et choix Titans vs Bills pour le 20 octobre 2024

Les Titans du Tennessee ont une fiche de 1-4, et Will Levis est devenu un mème hebdomadaire et un véritable rappel de à quel point les choses ont été désastreuses pour l’offensive. Malgré les clips viraux de Lévis prenant les pires décisions possibles avec le football, la réalité derrière ces moments est encore plus sombre : il a complété 66,4 % de ses passes pour seulement 699 verges, avec un ratio touché/interception de 5 : 7 et une ligue -mener 10 revirements, tout en ayant déjà eu une semaine de congé. Pendant ce temps, leur défense, bien que statistiquement dominante, menant la NFL en défense totale en accordant seulement 248,8 verges par match, se retrouve constamment dans des situations difficiles. En tête de la ligue en défense contre la passe et au 10e rang en défense contre la course, ils accordent toujours 22 points par match (13e dans la NFL), simplement parce qu’ils passent beaucoup de temps sur le terrain en raison des difficultés de l’offensive.

De l’autre côté, les Buffalo Bills roulent derrière leur quart-arrière vedette Josh Allen, qui connaît jusqu’à présent une saison sans INT avec 1 160 verges, 10 touchés et zéro interception. Après des défaites consécutives contre les équipes des séries éliminatoires de 2023, les Bills ont rebondi aux heures de grande écoute contre Aaron Rodgers et les Jets, le porteur de ballon recrue Ray Davis devenant un contributeur clé, totalisant 97 verges au sol et 55 autres réceptions. Une interception en fin de match par DB Taron Johnson a scellé leur fiche de 4-2, alors que les Bills cherchent à maintenir leur élan alors qu’ils se dirigent vers une séquence contre les Titans, les Seahawks, les Dolphins et les Colts.