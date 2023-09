Prédictions du tableau de profondeur des Lakers : comment la signature de Christian Wood modifie la rotation

Après la signature de Christian Wood, l’intersaison des Los Angeles Lakers est officiellement terminée, à quelques semaines du début du camp d’entraînement début octobre.

Malgré la signature d’un contrat minimum de vétéran, Wood devrait jouer un rôle considérable pour les Lakers en dehors du banc, flanquant Anthony Davis dans deux grandes formations et aidant à maintenir la peinture lorsque Davis se repose. La rotation surpeuplée des Lakers est encore plus restreinte maintenant.

Comment la carte de profondeur et la rotation des Lakers changent-elles ?

Nous allons jeter un coup d’oeil. Tout d’abord, la carte de profondeur.

Tableau de profondeur des Lakers 2.0 Entrées Banc Banc PG D’Angelo Russell Gabe Vincent Jalen Hood-Schifino SG Austin Reaves Max Christie Maxwell Lewis SF Rui Hachimura Prince Taureau Cam rougeâtre PF James Lebron Jarred Vanderbilt C Anthony Davis Christian Bois Jaxson Hayes

Et puis la rotation mise à jour.

Rappel : les projections sont vouées à changer avec de nouvelles informations pendant le camp d’entraînement et la pré-saison. Le temps de jeu et les rôles fluctueront inévitablement. Les blessures, les confrontations, les changements de performance et le scénario du jeu changeront les circonstances. Il s’agit d’une approximation de la situation actuelle.

Examinons chaque position, en notant le démarreur présumé, les sauvegardes, les options alternatives et les ajustements de rotation.

Meneur de jeu

Entrée: D’Angelo Russell

Sauvegarde: Gabe Vincent

Alternatives : Austin Reaves, LeBron James, Jalen Hood-Schifino

Le meneur est l’un des deux postes qui ne sont pas modifiés par la signature de Wood (l’autre étant le tireur). La place de départ reste une compétition ouverte, mais Russell est le premier favori en raison de son pedigree, de son contrat et du succès de l’équipe avec lui dans ce rôle la saison dernière. Il est également avantageux pour les Lakers de maintenir la valeur commerciale de Russell dans le cas potentiel, sinon probable, où ils l’achèteraient pour une mise à niveau par rotation à la date limite des échanges de 2024.

Vincent, dont le rôle théorique devrait être similaire à celui du défunt Dennis Schröder, constitue une menace légitime pour au moins voler les dernières minutes. Rappelez-vous : après la date limite des échanges la saison dernière, Russell (30,9 minutes) a joué un peu plus que Schröder (28,6) au total, mais en moyenne moins de minutes au quatrième quart (8,0 minutes pour Russell contre 8,5 pour Schröder). Le pari ici est que Russell commence et joue un peu plus, mais Vincent remplace Schröder en tant que favori de Darvin Ham et clôture les matchs le plus souvent.

À bien des égards, cette position se résume à un mélange de tir à 3 points (où Russell a l’avantage) et de défense (où Vincent a l’avantage). Bien que les deux joueurs servent de meneurs nominaux, le ballon va beaucoup traverser James et Reaves, en particulier dans les moments les plus importants. Reaves a déclaré qu’il souhaitait jouer davantage comme meneur la saison prochaine, ce qui est conforme aux plans de l’équipe.

Par conséquent, ce poste concerne en fin de compte le maniement du ballon et la création de jeu de haut niveau, la détection du ballon et le fait de ne pas être harcelé défensivement.

Hood-Schifino se présente comme une victime de la profondeur de l’équipe, avec au moins 12 joueurs devant lui dans la rotation. Il jouera probablement la plupart de ses minutes en G League.

Garde de tir

Entrée: Austin Reaves

Sauvegarde: Max Christie

Alternatives : Cam rougeâtre, Vincent, Russell

Depuis la dernière projection, Reaves a impressionné lors de la Coupe du Monde FIBA ​​en tant que l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et un finisseur constant. Il devrait poursuivre sur cette lancée dans une troisième saison charnière au cours de laquelle il a des attentes extérieures pour sans doute la première fois de sa carrière. Reaves devrait jouer 33 minutes par match, une de plus que les prévisions précédentes. Il prouve continuellement qu’il est plus que capable de diriger une attaque aux plus hauts niveaux.

C’est la position la plus simple de la liste. Christie est le premier remplaçant après son remarquable match de championnat d’été et la façon dont ses compétences en 3 et D s’intègrent parfaitement dans les unités de banc. Reddish obtiendra un tir pour remplir la sauvegarde pendant deux et trois minutes, mais il doit tirer et défendre mieux qu’il ne l’a fait au cours de ses quatre premières saisons. Vincent et Russell peuvent également tous deux devenir gardes de tir et jouer côte à côte dans des configurations de zone arrière plus petites, un incontournable du jambon s’il en est.

Petit avant

Entrée: Rui Hachimura

Sauvegarde: Prince Taureau

Alternatives : Christie, James, rougeâtre, Reaves, Vanderbilt

Lors des versions précédentes de cet exercice, les options d’ailes étaient rares. Maintenant, il y en a presque trop. Un bon problème à avoir, certes, mais un problème néanmoins.

L’un des points forts de la zone avant des Lakers est l’interchangeabilité des joueurs. Ils peuvent tous jouer ensemble, formant différents types d’alignements : grands, petits, rapides, centrés sur le tireur, etc. James, Hachimura, Vanderbilt et Prince peuvent jouer à l’un ou l’autre des postes avancés, tandis que Davis, Wood et Jaxson Hayes sont principalement à quatre ou à cinq. .

Cela dit, Hachimura est le petit attaquant titulaire de l’équipe. Il vient de connaître une brillante série éliminatoire au cours de laquelle il s’est imposé comme faisant partie du futur noyau des Lakers, avec une moyenne de 12,2 points par match sur un pourcentage de tir réel de 66,8 tout en réalisant 48,7 pour cent de ses 3. Alors que les Lakers lui paient environ 17 millions de dollars par an et qu’Hachimura offre le meilleur mélange d’attaque et de défense parmi les options non-James/Davis en zone avant, il est le joueur chargé de gérer les missions de l’aile principale. Des photos récentes de Hachimura au centre d’entraînement des Lakers indiquent qu’il a perdu du poids en vue de passer plus de temps en tant qu’ailier sur l’équipe de la saison prochaine.

J’adore le travail. pic.twitter.com/4dMcNYWXGG -Lakers de Los Angeles (@Lakers) 19 août 2023

Prince est le remplaçant à trois, mais il peut glisser jusqu’à quatre lorsque les Lakers ont besoin de plus de tir et de vitesse. Reddish sera également dans le mix pendant quelques minutes, bien qu’il soit difficile de lui trouver une place de rotation à moins que cela ne se fasse au détriment de Prince et/ou Christie, qui sont à la fois des tireurs ponctuels et des défenseurs sur le ballon supérieurs.

Puissance en avant

Entrée: James Lebron

Sauvegarde: Jarred Vanderbilt

Alternatives : Hachimura, Davis, Prince, Bois

Au cours des deux dernières saisons, James a joué la majorité de ses minutes en tant qu’attaquant puissant, ce qui est logique compte tenu de son âge, de son kilométrage et de ses récentes blessures. James n’a plus la capacité ou la rapidité latérale pour contrôler les buteurs d’élite du périmètre pendant plus de 30 minutes à chaque match. Il peut le faire par à-coups et intensifier ses efforts en séries éliminatoires, mais c’est trop demander à un futur joueur de 39 ans qui entre en 21e année de le faire tous les soirs.

L’un des problèmes importants avec les deux grandes formations projetées par les Lakers la saison prochaine est que cela obligerait James à minimiser le rôle du petit attaquant, au moins pendant les parties de début et de fin du match. Ce serait une chose si les Lakers avaient des gardes capables de défendre des ailes plus grandes, comme ils l’ont fait dans l’équipe 2019-20 avec Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green et Alex Caruso. Mais ils n’ont pas ces joueurs cette saison, du moins pas dans la formation de départ. Christie pourrait évoluer dans ce rôle, mais il y a probablement une limite à l’ampleur que son rôle peut prendre cette saison. (Une programmation composée, disons, de Wood, Davis, James, Reaves et Christie pourrait avoir du sens, par exemple.)

Vanderbilt est la plus grande victime de la signature de Wood. Il ne reste que 144 minutes disponibles sur les trois places de la zone avant et seulement 96 à l’attaquant puissant et au centre, les positions offensives naturelles de Vanderbilt compte tenu de ses limites de tir. À moins que Vanderbilt puisse faire un pas de géant en tant que tireur, ou que la défense périmétrique des Lakers soit si poreuse qu’ils ont besoin de lui, même si les équipes l’ignorent de plus en plus, il semble être à la périphérie de la rotation.

C’est particulièrement probable car, dans une évolution sans surprise, Davis souhaite jouer plus d’attaquant la saison prochaine, selon plusieurs sources de l’équipe. Davis et les Lakers estiment qu’il y a des avantages évidents à ce qu’il supporte moins de fardeau physique en saison régulière. Davis a joué 99 pour cent de ses minutes au centre la saison dernière et 76 pour cent au centre la saison précédente, selon Nettoyage du verre.

Le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général des Lakers, Rob Pelinka, considère les superstars de l’équipe comme des parties prenantes de l’organisation et consulte régulièrement James et Davis sur les mouvements de personnel notables et l’orientation de la liste. Davis devrait toujours commencer et clôturer les matchs au centre, mais son pourcentage de temps qu’il y passe devrait s’apparenter davantage à celui de la saison 2021-22. ESPN fut le premier à signaler la préférence de Davis.

Centre

Entrée: Anthony Davis

Sauvegarde: Christian Bois

Alternatives : Jaxson Hayes, James, Hachimura, Colin Castleton (bidirectionnel)

Wood s’intègre immédiatement comme centre de sauvegarde derrière Davis. Les deux centres joueront probablement la plupart, sinon la totalité, des 48 minutes disponibles à cinq, avec un joueur plus petit (James, Hachimura) ou Hayes jouant occasionnellement dans certains affrontements et éruptions. (Il obtiendra également des minutes lorsque Davis manquera inévitablement du temps en raison d’une blessure).

Peut-être que cette projection est trop pessimiste quant au rôle de Hayes. Mais à part quand Davis est absent, où sont exactement les minutes ? Va-t-il remplacer Vanderbilt ? Hachimura va-t-il voir ses minutes réduites ? Peut-être Prince ?

Je ne vois tout simplement pas de scénario réaliste pour que Hayes obtienne des minutes de rotation avec une liste complète. Il est clairement derrière Davis, James, Hachimura, Wood, Prince et Vanderbilt dans l’ordre hiérarchique de la zone avant. Wood assume essentiellement toutes les minutes de Hayes (10 dans la prévision précédente) et la moitié des minutes de Vanderbilt. Trouver des minutes pour Hayes se ferait aux dépens d’Hachimura, Prince et/ou Vanderbilt – un coût qui, si l’on prend en compte les besoins fondamentaux de l’équipe en matière de tir et de défense périmétrique autour de James et Davis, n’a pas de sens.

Les Lakers utiliseront davantage de deux grandes formations la saison prochaine, mais cela semble plus susceptible de se produire contre des unités de banc. Le défi pour l’équipe d’entraîneurs des Lakers est de trouver les meilleures façons d’utiliser Wood et éventuellement Hayes défensivement. Ce ne sont pas les mêmes options plug-and-play qu’étaient JaVale McGee et Dwight Howard pendant la saison de championnat (ou même Marc Gasol et Andre Drummond, dans une moindre mesure, pendant la saison 2020-21).

Il y a des questions légitimes sur la façon dont Wood et Hayes s’intégreront dans le système défensif des Lakers et aux côtés de Davis. Les deux sont meilleurs pour défendre sur le périmètre et pour changer de schéma que pour frapper le poteau et agir comme dernière ligne de défense. Si les Lakers continuent de laisser Davis faire ces choses, alors l’approche double centre sera quelque peu discutable. C’est l’un des scénarios les plus importants à surveiller lors du camp d’entraînement et de la pré-saison.

(Photo du haut : Gary A. Vasquez / USA Today)