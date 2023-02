Prédictions du Super Bowl LVII : Chiefs ou Eagles ? Les experts de Sky Sports NFL font leur choix | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Super Bowl LVII voit les Chiefs de Kansas City affronter les Eagles de Philadelphie dimanche soir – couverture en direct sur Sky Sports NFL à partir de 22h, avec le coup d’envoi à 23h30 – mais qui gagne ? Nous avons demandé à notre estimé panel d’experts Sky Sports NFL de la saison 2022 de faire leur choix…

Neil Reynolds, présentateur de Sky Sports NFL

Choix du Super Bowl : EAGLES

“Je pense que le Super Bowl LVII va être très proche et aller jusqu’au bout. J’espère que nous allons assister à un match très dramatique.

“De haut en bas, je pense que les Eagles sont la meilleure équipe. Ils sont très forts dans les tranchées – et c’est précisément là que leur entraîneur-chef Nick Sirianni a déclaré cette semaine où il pense que ce match sera gagné et perdu.

“Les Chiefs ont Patrick Mahomes au poste de quart-arrière, et si lui et sa cheville cognée sont proches de 100%, alors Kansas City aura ses moments – même contre l’une des meilleures défenses de la NFL.

“En fin de compte, je pense que les Eagles vont se révéler tout simplement trop forts à la fin, et je les choisis pour gagner 27-24.

“Je pense que nous allons assister à un Super Bowl classique.”

Efe Obada, ailier défensif des Washington Commanders

Choix du Super Bowl : EAGLES

“Les Eagles ont tellement d’armes; leur équipe est pleine de joueurs, même sur le banc, ce serait le départ pour toutes les équipes de la NFL.

“La clé de ce match sera dans les tranchées. Les Chiefs peuvent-ils arrêter le jeu de course de Philadelphie, peuvent-ils s’en prendre au QB des Eagles Jalen Hurts et l’affecter ?

“Je pense que le match pourrait se dérouler de deux manières. Ce pourrait être un match très serré, jusqu’au fil – et, honnêtement, c’est ce que je recherche.

“Mais, d’un autre côté, cela pourrait aussi être une éruption. Je ne suis pas en faveur des Eagles, mais de mon point de vue, ils sont juste une équipe plus complète et, compte tenu de la qualité de leur jeu – surtout quand ils prennent rapidement l’avantage, les équipes adverses ayant du mal à récupérer – je pouvais voir que c’était unilatéral en faveur de Philly.”

Phoebe Schecter , capitaine des femmes GB et ancienne entraîneure des Buffalo Bills

Choix du Super Bowl : EAGLES

“Les Eagles sont tellement empilés dans le jeu de course, avec Miles Sanders, Kenneth Gainwell et Boston Scott tous dans le champ arrière. Ajoutez à cela Hurts au quart-arrière aussi.

“Ils affrontent l’une des défenses les plus agressives de la NFL chez les Chiefs, avec Chris Jones et Frank Clark sur cette ligne défensive.

“Ce sera vraiment essentiel pour cette ligne D des Chiefs de contourner cette ligne offensive des Eagles, car ils sont l’un des meilleurs du jeu pour passer au deuxième niveau.

“Ensuite, en inversant les choses, vous regardez la défense des Eagles et la capacité de Haason Reddick à s’attaquer au quart-arrière – il va venir après Mahomes!

“Les Chiefs peuvent-ils empêcher que cela se produise? Je pense qu’en fin de compte, ce seront les Eagles qui remporteront la victoire.”

Hannah Wilkes, présentatrice de Sky Sports News et Her Huddle

Choix du Super Bowl : EAGLES

“Je pense que le Super Bowl LVII est un excellent match et devrait faire un jeu vraiment divertissant pour le neutre.

“J’ai un peu fait volte-face cette semaine. J’ai commencé la semaine en pensant, ‘Eagles, Eagles, Eagles’, et j’ai toujours l’impression qu’ils sont l’équipe la plus complète.

“Mais je commence à avoir cette pensée de Mahomes dans ma tête. La clé pour Philadelphie sera de s’assurer que la superstar QB de Kansas City ne voit pas grand-chose du football.

“Je pense que ce match a le potentiel d’être une fusillade à très haut score, donc cela pourrait bien dépendre de qui agit le plus en défense.

“Je vois qu’il n’y a qu’un but sur le terrain. Et je vais m’en tenir à mon cri initial au début de la semaine, les Eagles, mais juste – ça va être très serré.”

Jeff Reinebold, expert de la NFL et entraîneur des équipes spéciales

Choix du Super Bowl : EAGLES

“Je pense que nous pourrions envisager un classique du Super Bowl dimanche.

“Ce sont deux équipes très égales, bien que vous deviez donner un petit avantage à Philadelphie à l’avant, où ils ont une grande profondeur sur leurs lignes offensives et défensives.

“Nous avons deux quarts-arrière exceptionnels à l’affiche à Mahomes et Hurts, et je pense qu’ils produiront beaucoup de gros jeux dans ce match.

“En fin de compte, cependant, je vois ce match se résumer à ces gros gars dans les tranchées. Et qui a les meilleurs gars à l’avant? Les Eagles le font, alors je roule avec eux pour gagner 28-24.”

Chris Simms , ancien quart-arrière de la NFL et présentateur de Pro Football Talk

Choix du Super Bowl : CHIEFS

“Je prends les Chiefs pour gagner 28-24. Est-ce que je me sens totalement à l’aise avec ça? Non, je ne le fais pas.

“Les Eagles sont un peu une meilleure équipe dans l’ensemble. Ils ont une excellente défense, une excellente ligne offensive et ils peuvent lancer le ballon sur à peu près n’importe qui.

“Mais, je pense que la ligne O de Kansas City est excellente en matière de protection contre les passes et s’accrochera contre une ruée vers les passes de Philadelphie qui est juste un peu surestimée.

“De plus, je pense que Steve Spagnuolo, le coordinateur défensif des Chiefs, aura un plan de match pour ralentir suffisamment le jeu de course des Eagles pour ensuite, bien sûr, mettre le jeu sur le dos de l’homme magique Mahomes et du numéro 15. bras droit.

“Je pense juste que Mahomes est trop bon et remportera la victoire.”

Brian Baldinger , ancien joueur de ligne offensive de la NFL et analyste du réseau NFL

Choix du Super Bowl : EAGLES

“Je vais toujours directement dans les tranchées lorsque je choisis des matchs. Et je viens de penser, depuis la première semaine jusqu’à maintenant, que les Eagles ont été la meilleure équipe en ligne offensive et en ligne défensive toute l’année.

“Je n’ai pas besoin de statistiques pour soutenir cela ou quoi que ce soit. Vous pouvez simplement le voir lorsque vous regardez leurs matchs.

« Indépendamment de la qualité des quarts adverses auxquels ils sont confrontés – et ce sont les joueurs phares de cette ligue, pas de meilleure preuve que dans Chiefs QB Mahomes – j’ai juste l’impression que Philadelphie est la meilleure équipe polyvalente.

“Les Eagles ont toujours été comme ça toute l’année. Et il n’y a donc aucune raison de parier contre eux dimanche.”

