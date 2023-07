Prédictions du Home Run Derby 2023: les choix tour par tour de Ben Verlander

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

SEATTLE – La semaine des étoiles de la Ligue majeure de baseball bat son plein et il n’y a peut-être pas d’événement plus excitant que le Home Run Derby.

Certaines des plus grandes stars du jeu et des meilleurs frappeurs de puissance descendront sur T-Mobile Park avec un seul objectif : frapper le plus de circuits.

Le champ de huit joueurs a un bon mélange de tout ce que les fans de baseball veulent voir. L’un des frappeurs les plus durs du jeu est dans le tournoi à Luis Robert. Le double champion Pete Alonso cherche à rejoindre Ken Griffey Jr. en tant que deuxième joueur à remporter trois concours. Mookie Betts participera à son premier Home Run Derby, et Julio Rodríguez cherchera à exciter son public après avoir fait un show absolu lors de la compétition de l’année dernière.

Voici mes choix tour par tour pour le grand événement de lundi (avec les totaux actuels des circuits entre parenthèses).

N° 1 Luis Robert (26) contre n ° 8 Adley Rutschman (12)

J’emmène Robert ici. J’adore Rutschman, mais je ne sais pas s’il sera un joueur imposant du genre Home Run Derby. Je ne sais pas. Je me trompe peut-être, et je ne l’ai jamais vu s’entraîner au bâton.

Mais je pense que Robert a une pop bizarre. Je pense qu’il est parfaitement adapté pour un Home Run Derby, et il fera très bien ici.

Vainqueur du premier tour : Robert

Numéro 4 Adolis García (23) contre n ° 5 Randy Arozarena (16)

Donnez-moi juste García ici. Le cogneur des Rangers devrait tirer le meilleur parti de la Des rayons star dans cet événement.

Julio Rodríguez des Mariners remportera-t-il le MLB Home Run Derby pour son public ?

Vainqueur du premier tour : García

N° 2 Pete Alonso (26) contre n ° 7 Julio Rodríguez (13)

C’est le match qui me passionne le plus. Ce match est comme une musique romantique à mes oreilles.

À mon avis, cela aurait pu être le championnat. Malheureusement, nous l’obtenons au premier tour. Alonso est sans doute le plus grand participant au Home Derby de l’histoire de l’événement. Rodríguez est l’enfant de sa ville natale et une superstar ici à Seattle. Les fans voudront qu’il gagne. Normalement, c’est une prémisse avec laquelle je ne suis pas d’accord. Le Home Run Derby est l’exception.

Cet événement est épuisant avec la façon dont il est mis en place. Si vous avez une foule entière qui vous soutient et scande votre nom, c’est important. Je vais aller avec Rodríguez ici parce que j’ai aussi aimé ce que j’ai vu l’année dernière quand il était dans le Derby au Dodger Stadium. Personne n’a réussi plus de coups de circuit que lui l’année dernière et il a impressionné tout le monde.

Je ne peux tout simplement pas choisir contre lui ici.

Vainqueur du premier tour : Rodríguez

n ° 3 Mookie Bets (26) contre n ° 6 Vladimir Guerrero Jr. (13)

C’est un match excitant parce que quand je pense à Betts, je ne pense pas nécessairement à lui comme un gars du genre Home Run Derby. Heck, je ne considère pas vraiment Betts comme un frappeur de home run. Je le considère comme un gars polyvalent qui peut frapper .300.

Maintenant, les chiffres de puissance de Betts sont en fait extrêmement impressionnants depuis qu’il a rejoint les Dodgers en 2020. On dirait qu’il devient de plus en plus un frappeur puissant. Pourtant, je ne le considère vraiment que comme un joueur polyvalent qui peut jouer une excellente défense dans le champ extérieur qui frappe .300 et qui a aussi un peu de puissance.

Pour moi, je considère les gars du Home Run Derby comme des frappeurs qui ont une moyenne au bâton de 0,250 et qui peuvent frapper 50 circuits en un an. Ce n’est pas Betts.

Guerrero coche ces cases, cependant. Il a de l’expérience dans le Home Run Derby, et il s’est battu pour la Triple Couronne il y a quelques années, lorsqu’il a réussi 48 circuits.

Je vais emmener Guerrero ici parce que l’expérience aide vraiment, vraiment dans un Derby.

Vainqueur du premier tour : Guerrero

N° 1 Robert (26) contre N° 4 García (23)

Comme je l’ai écrit plus tôt, les gars que j’aime le plus pour le Home Run Derby sont les frappeurs qui ont le plus de puissance brute. Robert en a certainement, mais je pense que García en a un peu plus. Je pense qu’il a une pop bizarre que les gens ne comprennent pas. On l’a vu jusqu’ici en saison régulière. Je pense qu’il fera un show lundi soir.

Vainqueur des demi-finales : García

No. 6 Guerrero (13) contre No. 7 Rodríguez (13)

Cela se passe dans la maison que Julio a construite. OK, blague à part, Rodríguez a déjà captivé Marins fans (et, vraiment, tous les fans de baseball) et je m’attends à ce qu’il surfe sur cette vague vers le championnat.

Vainqueur des demi-finales : Rodríguez

N° 4 García (23) contre N° 7 Rodríguez (13)

J’ai l’impression que je ne peux pas assez insister sur l’avantage du public à domicile dans ce tournoi. L’événement devient épuisant à chaque swing qui passe, et vous avez besoin de tout petit coup de pouce possible en cours de route dans l’espoir de gagner cette chose.

Rodríguez va avoir ça derrière lui toute la nuit. Et ce n’est pas comme s’il ne pouvait pas faire de circuits non plus. Il a frappé 81 circuits lors de la compétition de l’année dernière et a perdu le titre contre Juan Soto par un seul. Il a probablement appris de cela.

En plus de tout cela, c’est le moment de Rodríguez. Il n’a pas eu l’année que tout le monde pensait qu’il aurait. Il a eu une bonne année, mais pas une grande. C’est son moment, et lundi sera sa nuit.

Champion du Home Run Derby 2023 : Julio Rodríguez

