Il s’agit d’une version numérique de Jusqu’à samedi. Inscrivez-vous ici pour le recevoir quotidiennement dans votre boîte de réception.

Il ne reste plus qu’un sommeil jusqu’à ce que nous ayons un nouveau sondage à débattre. Sam Khan Jr. me rejoint aujourd’hui pour prévisualiser le premier classement des éliminatoires de football universitaire de cette saison à venir mardi soir.

Voici ce qui se passe dans le football universitaire jusqu’à samedi…

Grande semaine au Kansas

Le top 5 reste, l’Oklahoma tombe

Un autre sondage AP a été publié hier, et les cinq premiers restent les mêmes. Voici ces cinq (avec les votes de première place entre parenthèses) :

1. Géorgie (48)

2. Michigan (9)

3. État de l’Ohio (3)

4. État de Floride (3)

5. Washington

La semaine dernière, nous avions prédit que l’Oklahoma pourrait être l’une des premières équipes invaincues à perdre, ce qui s’est avéré puisque les Sooners ont été contrariés par le Kansas sur la route, perdant l’OU de quatre places au n°10. Oregon State (n°16) et Utah (N°18) ont chacun perdu cinq places après les défaites de la semaine 9 tandis que l’État du Kansas a connu sa meilleure semaine de la saison.

Kansas (6-2) est de retour au 22e rang des sondages après avoir battu l’Oklahoma, tandis que État du Kansas (6-2) est apparu au 25e rang après avoir battu Houston 41-0.

Les Wildcats ont peut-être l’un des CV les plus étranges du football universitaire. Une défaite contre Oklahoma State (qui a perdu contre G5 South Alabama) a semblé faire dérailler les Wildcats, champions en titre du Big 12, mais cette défaite ne semble pas mauvaise maintenant, car les Cowboys sont sur une séquence de quatre victoires consécutives.

Une défaite contre Oklahoma State (qui a perdu contre G5 South Alabama) a semblé faire dérailler les Wildcats, champions en titre du Big 12, mais cette défaite ne semble pas mauvaise maintenant, car les Cowboys sont sur une séquence de quatre victoires consécutives. Pendant ce temps, K-State a battu Texas Tech et a limité TCU et Houston à seulement trois points au total au cours des trois dernières semaines. La défense des Wildcats accorde un minimum de 15,9 points par match, mais son plus gros test aura lieu cette semaine au n ° 7 du Texas.

Bien sûr, le classement AP ne sera pas au centre de l’attention mardi soir, lorsque le Comité CFP publie sa première série de classements. J’ai prédit mon top quatre hier (Géorgie, État de l’Ohio, État de Floride, Michigan), et ce groupe est le même que celui en tête du sondage AP, mais dans un ordre différent.

Quant au reste des 25, ces mêmes chats sauvages pourrait être le plus grand gagnant du classement des séries éliminatoires, avec plusieurs victoires impressionnantes et deux défaites respectables (une contre le Missouri classé et une autre contre l’État d’Oklahoma qui prend vie).

pourrait être le plus grand gagnant du classement des séries éliminatoires, avec plusieurs victoires impressionnantes et deux défaites respectables (une contre le Missouri classé et une autre contre l’État d’Oklahoma qui prend vie). État de l’Oregonavec des défaites contre l’Arizona et l’État de Washington, non classés, pourrait chuter de sa place AP n°16.

Le n°25 du Kansas State joue samedi au n°7 du Texas. (Peter Aiken/Getty Images)

Prédictions du PCP

Les espoirs du Big 12, les quatre premiers à surveiller

Passons à ces classements CFP et demandons à Sam ce qu’il pense de ce qu’il s’attend à voir mardi soir avec une rapide séance de questions-réponses :

Que doit-il se passer pour que le Big 12 ait une équipe en séries éliminatoires ?

Le Texas ou l’Oklahoma doivent gagner le reste de leurs matchs, y compris le championnat Big 12. La seule fois où un champion du Big 12 avec une défaite a été exclu des séries éliminatoires, c’était la première année, 2014, lorsque TCU et Baylor ont tous deux terminé 11-1. Si le Texas ou l’Oklahoma ont un score de 12-1, ils ne seront pas laissés de côté.

Si le champion du Big 12 enregistrait deux défaites ? Cela condamnerait à néant les espoirs de la conférence CFP. Aucune équipe avec deux défaites n’a participé aux séries éliminatoires.

Les Longhorns (7-1) et les Sooners (7-1) seront testés ce week-end. Le Texas, qui est sans titulaire QB Quinn Ewers, accueille Kansas State. L’Oklahoma rend visite à son rival Oklahoma State lors de l’édition finale – du moins dans un avenir prévisible – de Bedlam. Les émotions et les tensions seront vives à Stillwater pour celui-là.

Quelle équipe connaîtra la plus forte progression dans le classement des Playoffs par rapport au sondage AP ?

Cela pourrait être Louisville. Les Cardinals (7-1) sont 15e dans le dernier sondage AP, derrière une équipe de Notre-Dame (n°12) avec deux défaites qu’ils ont battue. La défaite de Louisville contre Pitt a évidemment été difficile, mais le comité valorise davantage les victoires de qualité que les mauvaises défaites.

Et les Cardinals ont rebondi en éliminant Duke n°20, de sorte que la performance gagnante sera fraîche dans l’esprit des membres du comité.

Louisville a une fiche de 4-0 contre les équipes Power 5 avec des records de victoires. Aucune équipe du top 10 AP ne peut en dire autant. Cela, ajouté à la victoire sur Notre-Dame, pourrait placer les Cardinals au-dessus des Irlandais aux yeux du comité.

Quel est votre pronostic pour le top quatre ?

Qu’est-ce que le comité pèsera le plus : l’examen de la vue ou le curriculum vitae ? Si c’est le premier cas, la Géorgie sera n°1. Si c’est le second, l’Ohio State a les arguments les plus solides pour la première place. Les Buckeyes ont deux victoires contre des équipes hautement classées et ont une fiche de 4-0 contre des équipes FBS supérieures à 0,500, tandis que la Géorgie n’a aucune victoire classée et seulement deux victoires contre des équipes FBS gagnantes.

Pourtant, je suppose que le comité donnera le feu vert au champion en titre et que les quatre premiers du CFP refléteront le sondage AP :

1. Géorgie

2. Michigan

3. état de l’Ohio

4. État de Floride

Matt Brown propose davantage d’analyses de sondages et de classements CFP dans son hebdomadaire « Behind The Ballot ».