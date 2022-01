Prédictions du championnat Sky Bet de David Prutton | Nouvelles du football

Qui est David Prutton pour la victoire dans le Sky Bet Championship ce week-end ? Découvrez ici…

Écoutez l’émission Prutton’s Predictions !

David Prutton rejoint Sky Sports Siméon Gholam pour discuter de toutes ses prédictions de championnat avant la Gameweek 29. Vous pouvez écouter ci-dessous, alors que Prutton révèle qui il soutient ce week-end. Pour éviter les spoilers, appuyez sur play avant de faire défiler vers le bas !

Huddersfield vs Stoke, vendredi 19h45 – En direct sur Ciel Sports Football

Huddersfield ne va nulle part dans la course aux barrages. Après la victoire effrénée à Reading le week-end dernier, la confiance sera élevée et ils pourraient resserrer leur emprise sur cette place dans le top six vendredi soir.

Stoke s’éclipse. Quatre défaites lors de leurs cinq dernières et ils étaient vraiment décevants à Coventry en milieu de semaine. Ils doivent être difficiles pour cette place de barrage, mais je pense que ce sera une victoire à domicile.

Prutton prédit : 2-1 (cotes Sky Bet)

Barnsley vs Bournemouth, samedi 15h

Barnsley n’a tout simplement pas été assez bon cette saison. Ils sont aussi trop souvent responsables de leur propre chute dans les jeux, faisant tant d’erreurs.

C’est une grande chance pour Bournemouth de remonter sur le cheval et d’essayer de reprendre sa place dans les deux premiers après des défaites consécutives. Ils devraient retrouver le chemin de la victoire ici.

Prutton prédit : 0-2 (cotes Sky Bet)

Millwall contre West Brom, samedi 15h

Trois défaites d’affilée maintenant pour Millwall. Cela commence à ressembler à une autre saison de milieu de tableau pour eux à moins qu’ils ne commencent à organiser une vraie course.

West Brom pensait qu’ils auraient pu reprendre leurs activités le week-end après s’être ralliés tard pour battre Peterborough. Mais le résultat contre Preston montre qu’il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas bien sous Valerien Ismael. Je pense que cela pourrait également être une autre défaite dommageable pour son équipe à The Den.

Prutton prédit : 1-0 (cotes Sky Bet)

Peterborough vs Sheffield United, samedi 17h30 – En direct sur Ciel Sports Football

Peterborough a mis fin à sa série de défaites en milieu de semaine, mais la façon dont il a perdu cette avance à Birmingham lui aura donné l’impression d’être une défaite.

Sheffield United a renoué avec la victoire le même soir. Ils sont à huit points des barrages avant le week-end, mais sont toujours dans une forme décente avec des matchs en cours de tous les côtés autour d’eux. Ces types de jeux sont incontournables, et je pense qu’ils réclameront les trois points.

Prutton prédit : 1-2 (cotes Sky Bet)

Derby vs Birmingham, dimanche 13h30 – En direct sur Ciel Sports Football

Derby. Défaite décevante à Nottingham Forest la semaine dernière pour mettre fin à leur invincibilité. Frustrant pour toutes sortes de raisons, mais de plus gros poissons à faire frire loin du terrain en ce moment.

Birmingham. Grand retour contre Peterborough en milieu de semaine. Il est probable qu’ils ne montent ni ne descendent cette saison, et des troubles loin du terrain pour eux aussi.

Prutton prédit : 2-0 (cotes Sky Bet)

Cardiff vs Nottingham Forest, dimanche 16h – En direct sur Ciel Sports Football

Cardiff ne passe pas un bon moment en ce moment sous Steve Morison. Ils commencent le week-end trois points au-dessus de la zone de largage, et n’y sont pas seulement à cause des équipes avec des déductions de points ci-dessous.

Nottingham Forest est en tête après trois victoires consécutives et une victoire dans le derby des East Midlands. Il est difficile de les voir ne pas en faire quatre de suite ici.

Prutton prédit : 1-2 (cotes Sky Bet)

Les autres pronostics de Prutton (coup d’envoi de tous les samedis à 15h)

Fulham contre Blackpool : 3-1

Hull contre Swansea : 2-1

Luton contre Blackburn : 1-1

Middlesbrough contre Coventry : 2-1

Preston contre Bristol City : 2-1

QPR vs Lecture : 2-0