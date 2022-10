Prédictions du championnat Sky Bet de David Prutton | Nouvelles du football

Qui est David Prutton en tête pour la victoire dans le championnat Sky Bet lors de la ronde de matchs en milieu de semaine? Découvrez ici…

Sheffield United vs QPRmardi 19h45 – Live on Sky Sports Football Red Button

Sheffield United a été étonnamment retenu à domicile par Birmingham samedi, mais ils sont toujours assis en haut du tableau et seront toujours confiants avant celui-ci.

QPR s’est glissé dans le top six et s’améliore tout le temps sous Michael Beale. Ils ont également été décents sur la route cette saison, remportant trois de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur. Ils pourraient diriger les Blades de près, mais je soutiens l’équipe locale pour revenir rapidement sur le chemin de la victoire.

Cardiff contre Blackburnmardi 20h – En direct sur Sky Sports Football

Cardiff a décroché un point tardif décent à domicile contre Burnley samedi alors qu’ils poursuivent leur recherche d’un nouveau manager après le départ de Steve Morison. Le gardien Mark Hudson reprend les commandes mardi soir.

Blackburn a été incohérent ces derniers temps. C’est une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire dans leurs six derniers matchs. Peuvent-ils briser cette course? Je pense qu’ils pourraient en faufilant la victoire.

Lecture contre Norwichmardi 20h – Live on Sky Sports Football Red Button

La lecture continue de défier les attentes alors qu’elle vole haut près du haut du tableau. Est-il temps de les prendre au sérieux en tant que perspective de promotion ? Continuez comme eux et on ne sait jamais !

Norwich le sont très certainement. Ils ont creusé une victoire serrée à Blackpool ce week-end pour combler l’écart sur Sheffield United au sommet. Mais Reading pourrait bien les retenir ici.

Middlesbrough contre Birminghammercredi 19h45 – Live on Sky Sports Football Red Button

Cela n’allait pas bien pour Chris Wilder après ce résultat à Coventry samedi. Cela n’a tout simplement pas fonctionné pour lui à Teesside, ce qui est dommage car les espoirs étaient si grands là-bas lorsqu’il a pris le poste.

Birmingham a obtenu un superbe point à Sheffield United samedi. Ils sont pour l’instant en milieu de tableau et invaincus en quatre, ce qui leur conviendra parfaitement cette saison. Mais les équipes obtiennent si souvent un résultat après avoir limogé un manager, et je soutiendrai Boro pour le faire.

Watford contre Swanseamercredi 19h45 – Live on Sky Sports Football Red Button

Ce fut un excellent début pour Slaven Bilic et Watford dimanche, car ils ont marqué quatre buts devant Stoke dans une performance qui a vraiment montré leur potentiel offensif. S’ils peuvent continuer sur cette lancée, ils défieront les deux premiers en un rien de temps.

Swansea a remporté une excellente victoire tardive à West Brom samedi, alors qu’ils poursuivaient leur récente ascension au classement après un démarrage lent cette saison. Mais si Watford a l’air aussi fort qu’ils l’ont fait dimanche, ils devraient être trop bons.

Preston contre West Brommercredi 20h – En direct sur Sky Sports Football

Un sixième match nul et vierge pour Preston samedi, alors qu’ils tenaient Sunderland au Stadium of Light. Il n’y a eu que sept buts en 11 matchs jusqu’à présent, ce qui est assez stupéfiant pour être honnête !

Steve Bruce sera sous pression à West Brom. Une seule victoire toute la saison n’est tout simplement pas suffisante et il doit trouver une formule rapidement car les Baggies devraient viser au moins le top six. La confiance semble faible, et je pense qu’ils pourraient perdre à Deepdale pour augmenter la pression.

