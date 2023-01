Prédictions du championnat de conférence : Bengals ou Chiefs pour atteindre le Super Bowl LVII ? Et qui gagne parmi les 49ers et les Eagles ? | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur le match dramatique pour le titre AFC de la saison dernière entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City, qui s’est réglé en prolongation. Peut-on s’attendre à un semblable ce dimanche ?

Qui réservera sa place au Super Bowl LVII et sortira vainqueur des matchs du championnat de conférence ce dimanche ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold ont fait leurs prédictions avant le championnat dimanche, choisissant leurs vainqueurs du match pour le titre NFC entre les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco (coup d’envoi, 20h), et les chefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati dans l’AFC (coup d’envoi -off, 23h30) – les deux jeux exclusivement en direct sur Sky Sports NFL.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter Neil et Jeff faire leurs choix sur les dernières À l’intérieur du groupe podcast et lisez ci-dessous…

NFC : 49ers de San Francisco (2) @ Eagles de Philadelphie (1)

En direct sur Sky Sports NFL, 20 h, dimanche

NEIL PICKS : Aigles

“Les deux meilleures équipes de la NFC, avec les deux meilleures défenses. Celle-ci est tellement difficile à appeler.

“Il y a tellement de batailles différentes ici. La ligne offensive de Philadelphie est dominante, mais les 49ers sont rapides et physiques en défense.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la recrue QB des 49ers de San Francisco, Brock Purdy. Après avoir succédé à Jimmy Garoppolo, il a mené l’équipe sur une séquence de sept victoires consécutives. Regardez les meilleurs jeux de la recrue QB des 49ers de San Francisco, Brock Purdy. Après avoir succédé à Jimmy Garoppolo, il a mené l’équipe sur une séquence de sept victoires consécutives.

“Les Eagles, quant à eux, ont récolté 70 sacs en saison régulière et San Francisco a un quart-arrière recrue à Brock Purdy assis là-bas. Mais les Niners peuvent contrer cela avec Trent Williams au tacle gauche et avec la créativité de Kyle Shanahan en attaque.

“Si vous me disiez que l’une de ces quatre équipes restantes dans le mix dimanche fait le Super Bowl, je vous croirais. Mais je vais avec Philadelphie pour gagner celui-ci.”

JEFF CHOIX: Aigles

“Si ce match pouvait être le Super Bowl, vous vous lécheriez les lèvres pour ce match. Et vous ressentiriez la même chose pour l’autre match – deux matchs de football incroyables !

“Ces équipes sont si égales. Elles sont presque des miroirs les unes des autres. Comment divisez-vous les cheveux ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du voyage des Giants de New York aux Eagles de Philadelphie lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL Faits saillants du voyage des Giants de New York aux Eagles de Philadelphie lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL

“J’ai choisi les 49ers pour tout gagner, mais j’ai des doutes. Après avoir vu cette équipe des Eagles démanteler les Giants lors de la ronde divisionnaire, tout le monde était prêt à oindre Daniel Jones comme quart-arrière de la franchise à New York, je Je vais avec Philadelphie.

“C’est un travail de transfuge complet.”

CAF : Bengals de Cincinnati (3) @ Chiefs de Kansas City (1)

En direct sur Sky Sports NFL, 23h30, dimanche

NEIL PICKS : Chefs

“Nous sommes sous la surveillance de Patrick Mahomes, avec sa blessure à la cheville. Et les Bengals, quant à eux, ne craignent personne, menés par Joe Burrow au quart-arrière. Cincinnati sait également qu’ils ont remporté trois victoires consécutives contre les Chiefs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Joe Burrow a battu Patrick Mahomes lors des trois matchs qu’ils ont joués l’un contre l’autre auparavant, chaque match étant déterminé par un panier décisif. Joe Burrow a battu Patrick Mahomes lors des trois matchs qu’ils ont joués l’un contre l’autre auparavant, chaque match étant déterminé par un panier décisif.

“J’aurais tendance à me pencher vers Cincinnati ici, mais je serais alors à un match derrière vous avant le Super Bowl – (Jeff a correctement prédit que les Cowboys de Dallas battraient les Buccaneers au tour des wild card, tandis que Neil a choisi Tampa Bay).

“Je vais donc essayer de rattraper mon retard ici et de ramener Kansas City à la maison, Mahomes et Andy Reid trouvant un moyen.”

JEFF PICKS: Bengals

“Revenir d’une blessure, c’est tellement croire que vous pouvez revenir. Mahomes, juste après la victoire des Chiefs sur les Jags, se parlait déjà de revenir! C’est ce que font les grands concurrents.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Malgré une blessure à la cheville lors de la ronde de division, le QB Mahomes des Chiefs de Kansas City était convaincu qu’il serait en forme pour le match de championnat de la conférence de l’AFC ce dimanche. Malgré une blessure à la cheville lors de la ronde de division, le QB Mahomes des Chiefs de Kansas City était convaincu qu’il serait en forme pour le match de championnat de la conférence de l’AFC ce dimanche.

“Cela dit, je pense juste que vous devez favoriser Cincinnati dans celui-ci – étant donné à quel point ils ont bien joué contre Buffalo le week-end dernier et à quel point ils ont été résistants contre les Ravens lors de la ronde des jokers.”

