Prédictions d’évasion de la LNH 2024-25 : Lafrenière, Fantilli et plus

Lucas Raymond avait cette aura de joueur exceptionnel la saison dernière.

L’ailier des Red Wings de Détroit a connu une solide saison recrue en 2021-2022, suivie d’une baisse de production. Il a débuté la saison dernière prêt à éclater, en partie grâce à l’amélioration de ses coéquipiers, et il l’a fait : 31 buts et 72 points qui ont abouti à une prolongation de contrat de huit ans et 64,6 millions de dollars cette intersaison.

Cette saison, de nombreux joueurs ont une aura similaire. Certains sont des noms familiers placés dans des situations avantageuses ; certains sont des sensations de débutant ; et certains pourraient être le prochain Lucas Raymond, qui passe de jeunes vedettes à stars de la LNH.

Voici 36 joueurs qui pourraient se démarquer en 2024-25, organisés en niveaux.

Accédez à un niveau :

Nouveau décor

Nouveaux compagnons de ligne

Jeune star à grande star

L’attente est terminée

Évasion de recrue