Prédictions des séries éliminatoires de la NFL 2024 pour les championnats AFC, NFC et Super Bowl

Il ne reste plus que quatre équipes car nous ne sommes plus qu’à trois semaines du Super Bowl LVIII. Ce week-end auront lieu les matchs de championnat de conférence. Les championnats AFC et NFC mettront en vedette les têtes de série n°1 et n°3.

Dans l’AFC, deux suspects habituels s’affronteront pour obtenir le droit d’aller au Super Bowl. Après une victoire éclatante contre le Billets de buffle, les Chiefs de Kansas City se rendront à Baltimore pour avoir l’opportunité de disputer leur quatrième Super Bowl au cours des cinq dernières années. Les Chiefs ont atteint au moins le match de championnat de l’AFC à chaque saison. Patrick Mahomes a été leur démarreur. Cela fait six saisons consécutives qui ne se terminent qu’à un match d’une apparition au Super Bowl.

Bien que le Corbeaux de Baltimore ont toujours été une équipe solide et un prétendant aux séries éliminatoires, ils n’ont pas disputé de match de championnat de l’AFC depuis qu’ils ont remporté le Super Bowl à la fin de la saison 2012-13. Probablement MVP Lamar Jackson a longtemps vu ses talents rejetés par les fans de la NFL en raison de son incapacité à gagner en séries éliminatoires. Samedi a marqué la deuxième victoire de Jackson en séries éliminatoires et il affronte maintenant le poids lourd que sont les Chiefs. Ce sera sûrement un test phénoménal du facteur d’embrayage du MVP.

Du côté du NFC, le 49ers de San Francisco disputent leur quatrième match de championnat NFC, mais ils n’affronteront cette fois aucun de leurs concurrents habituels. Ce dimanche, les Niners affronteront le Lions de Détroit, qui n’ont pas participé à un match de championnat NFC depuis la saison 1991-92. Détroit apparaît comme l’équipe du destin tout au long de ces séries éliminatoires. Tous les fans à travers le pays les soutiennent. Si leur équipe ne peut pas tout gagner, il se peut tout aussi bien que ce soit l’équipe qui n’a jamais rien gagné.

Voici quelques prédictions sur Internet concernant qui représentera l’AFC et la NFC lors du Super Bowl de cette année, et qui finira par soulever le Trophée Lombardi.

Classement AFC :

1. Corbeaux de Baltimore – 1 St AFC Nord (13-4)

AFC Nord (13-4) 2. Éliminé – Billets de buffle – 1 St AFC Est (10-6)

Billets de buffle – 1 AFC Est (10-6) 3. Chefs de Kansas City – 1 St AFC Ouest (11-6)

AFC Ouest (11-6) 4. Éliminé – Texans de Houston – 1 St AFC Sud (10-7)

Texans de Houston – 1 AFC Sud (10-7) 5. Éliminé – Browns de Cleveland – 2 sd AFC Nord (11-6)

Browns de Cleveland – 2 AFC Nord (11-6) 6. Éliminé – Dauphins de Miami – 2 sd AFC Est (11-6)

Dauphins de Miami – 2 AFC Est (11-6) 7. Éliminé – Steelers de Pittsburgh – 3rd AFC Nord (10-7)

Par NFL.com.

Prédictions du match de championnat de l’AFC :

Fil de paris sportifs: Plus de 45 points

Sportsbook Wire mentionne que quatre des cinq dernières rencontres entre ces deux équipes ont été surclassées. Aussi excellentes que soient les défenses des deux équipes, le jeu du quart-arrière des deux côtés est sans doute meilleur. Recherchez Patrick Mahomes et Lamar Jackson pour se battre constamment. Quant aux pronostics de vainqueur, Sportsbook Wire souligne que l’opprimé a couvert trois des quatre derniers matchs entre ces équipes. C’est une bonne nouvelle pour les fans de Taylor Swift, et pour les fans des Chiefs aussi, je suppose.

CBS Sports: Chefs 24, Corbeaux 20

Cody Benjamin écrit : “Beaucoup de fans se porteront pour Baltimore juste pour voir quelqu’un d’autre que les Chiefs se battre pour le trophée Lombardi, et la défense des Ravens a certainement les outils pour garder les choses serrées. Mais même avec Lamar Jackson, Baltimore était inégal avec le ballon pour ouvrir son match contre Houston, et le « D » de KC sous Steve Spagnuolo a été beaucoup plus avare. »

Rapport du blanchisseur: Victoire des Chiefs de Kansas City

Erik Breaston écrit : “Patrick Mahomes et Travis Kelce ont été brûlants dimanche contre les Bills de Buffalo, et Isiah Pacheco court toujours aussi fort. Peut-être que c’était pour un match et l’offensive, qui a parfois connu des difficultés au cours de la saison 2023, n’a fait que a profité d’une défense épuisée. De plus, la défense a fait juste assez de jeux pour contenir Josh Allen, un quarterback dont la capacité à s’échapper et à avoir un impact sur le terrain avec ses jambes est aussi impressionnante que ce qu’il peut faire avec son bras. Cette expérience nous aidera contre Lamar Jackson, le favori pour le titre de MVP de la NFL et le joueur le plus explosif sur tous les terrains sur lesquels il joue. »

Classement NFC

1. 49ers de San Francisco – 1 St NFC Ouest (12-5)

NFC Ouest (12-5) 2. Éliminé – Cowboys de Dallas – 1 St NFC Est (12-5)

Cowboys de Dallas – 1 NFC Est (12-5) 3. Lions de Détroit – 1 St NFC Nord (12-5)

NFC Nord (12-5) 4. Éliminé – Boucaniers de Tampa Bay – 1 St NFC Sud (9-8)

Boucaniers de Tampa Bay – 1 NFC Sud (9-8) 5. Éliminé – Eagles de Philadelphie – 2 sd NFC Est (11-6)

Eagles de Philadelphie – 2 NFC Est (11-6) 6. Éliminé – Rams de Los Angeles – 2 sd en NFC Ouest (10-7)

Rams de Los Angeles – 2 en NFC Ouest (10-7) 7. Éliminé – Emballeurs de Green Bay – 2sd NFC Nord (9-8)

Par NFL.com.

Prédictions du match de championnat NFC :

Actualités sportives: 49ers 34, Lions 20

Vinnie Iyer écrit : “Les Lions ont réalisé un excellent parcours, mais cela touche à sa fin, car ils n’ont tout simplement pas assez de défense pour ralentir toutes les armes des 49ers autour de Purdy. Goff sera soumis à davantage de contraintes tout au long du match avec son dos. étant moins un facteur que McCaffrey. Aiyuk et Kittle exploseront également pour des matchs plus importants que St. Brown et LaPorta.

Rapport du blanchisseur: Les Niners gagnent

Erik Breaston écrit : “Si Aiden Hutchinson et le reste de la défense des Lions peuvent se mettre face à Purdy et le forcer à effectuer un lancer rapide, il est possible de forcer des revirements. En fin de compte, cependant, l’issue du match pourrait se résumer à le grand nombre de stars du côté de San Francisco et leur propension à se démarquer quand cela compte le plus. »

CBS Sports: 49ers 27, Lions 23

Cody Benjamin écrit : “Détroit est une histoire de bien-être, à la hauteur du battage médiatique de la pré-saison en tant que combattant intransigeant, et si Goff obtient un soutien tout en nourrissant St. Brown tôt et souvent, les Lions sont capables de surprendre. Mais Goff ” a également été nettement moins efficace sur la route qu’à domicile, et les 49ers ont tendance à profiter des opportunités défensives. Alors que Purdy et Shanahan se sont montrés vulnérables dans leur prise de décision contre les Packers, le talent supérieur est le pari le plus sûr. “

Cotes du Super Bowl LVIII

Couvertures: Les 49ers restent favoris

Malgré une quasi-perte aux mains des Packers de Green Bay, septième tête de série, Covers classe les 49ers parmi les favoris du Super Bowl, toujours avec une cote de +145. Bien que les 49ers aient perdu contre les Ravens de Baltimore plus tôt dans la saison, les Niners ont maintenu de meilleures cotes pour le Super Bowl que les Ravens pendant toute la saison 2023-24.

RENARD Sports: Niners et Ravens sont de grands favoris

FOX Sports répertorie les 49ers (+145) et les Ravens (+190) comme grands favoris pour le Trophée Lombardi. La prochaine équipe la plus proche est les Chiefs de Kansas City avec (+400), soit plus du double des chances des Ravens.

Réseau de football professionnel: Les 49ers ont été les favoris pendant toutes les séries éliminatoires

Brian Blewis écrit : « Les 49ers de San Francisco étaient les favoris du Super Bowl avant les séries éliminatoires, et avant le week-end du championnat de conférence, ils ont toujours les chances les plus courtes de remporter leur premier trophée Lombardi depuis la saison 1994. »

