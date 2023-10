Prédictions des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les choix de Ben Verlander pour chaque tour, Série mondiale

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Après un dernier week-end chaotique, la saison régulière 2023 de MLB touche à sa fin et les playoffs sont sur le point de commencer ! La plupart des équipes ne connaissaient même pas leur classement exact avant samedi, et dimanche, nous avons eu un dernier rebondissement dramatique dans la course aux montagnes russes de la Ligue américaine de l’Ouest alors que les Astros de Houston l’emportaient à nouveau dans ce qui semblait parfois au cours des derniers jours être le résultat le moins probable. .

Oui, après tout cela, ce sont les Astros qui ont rejoint les Braves d’Atlanta, les Dodgers de Los Angeles et les Orioles de Baltimore en tant que vainqueurs de division qui ont décroché un laissez-passer pour la ronde des wild-cards.

Jamais un doute. Je ne paniquais absolument pas, même si j’avais doublé, triplé et quadruplé mon opinion selon laquelle ils gagneraient la division après la date limite des échanges. Selon les sages mots d’Alex Bregman, les gens se demandaient ce que cela serait si les Astros ne remportaient pas un autre titre de l’AL West. Je suppose que nous ne le saurons jamais.

Tout comme les Astros, j’ai l’impression que ma chance s’améliore. Il y a deux ans – même si j’avais prédit avec précision que les Braves battraient les Astros lors des World Series cette saison-là avant l’entraînement de printemps – je suis devenu mignon avec mon support lorsque les séries éliminatoires sont arrivées et j’ai fini par obtenir tout faux. L’année dernière, c’était un peu mieux, mais je pense que je vais réussir cette fois-ci.

Sans plus tarder, vous trouverez ci-dessous mes prédictions complètes pour chaque tour des séries éliminatoires de la MLB 2023. Allons-y.

TOUR DE WILD CARD

n ° 3 Jumeaux du Minnesota sur le n ° 6 Blue Jays de Toronto

Ne dormez pas sur les Twins. Ils lancent vraiment très bien. Sonny Gray était l’un des lanceurs les plus sous-estimés du baseball l’année dernière, et Joe Ryan était également très bon. Ils ont Jhoan Durán comme un excellent plus proche lançant à 103 mph les frappeurs dans l’enclos des releveurs. Carlos Correa est le facteur X du Minnesota ici après une saison marquée par les blessures, mais nous savons ce qu’il peut faire en séries éliminatoires. Les Blue Jays ont peut-être pensé qu’ils avaient esquivé une balle en évitant les Rays, rivaux de l’AL East avec 99 victoires, mais je pense que les Twins feront payer à Toronto pour éventuellement les avoir négligés.

Numéro 4 Rayons de Tampa Bay sur le n ° 5 Rangers du Texas

Cette série, en revanche, en est une qui, je pense, sera très offensive. Il présente également deux équipes aux trajectoires apparemment différentes. Les Rangers ont l’une des meilleures formations du baseball, mais cela ne s’est pas très bien passé jusqu’au bout. Les Rays ont connu des hauts et des bas après leur début de saison historique, mais ont joué un excellent baseball avant ces séries éliminatoires et ont été très près de rattraper les Orioles avec 101 victoires au classement AL East. Celui-ci pourrait bien se résumer à l’avantage des Rays sur le terrain.

Prédictions des séries éliminatoires de la MLB : qui remportera les World Series ?

Numéro 6 Diamondbacks de l’Arizona sur le n ° 3 Brasseurs de Milwaukee

Laissez-moi prendre un moment pour réfléchir. Le 14 avril, j’ai dit sur Flippin’ Bats que les D-Backs participeraient aux séries éliminatoires alors que peu d’autres croyaient que c’était possible, et nous y sommes. L’Arizona est une équipe très jeune et non éprouvée qui affronte une excellente équipe de lanceurs à Milwaukee. Mais s’il y a jamais une série dans laquelle les D-Backs pourraient concourir, je pense que ce sera une série comme celle-ci, où ils peuvent amener des gars sur la base, faire des ravages sur les chemins de base et fabriquer des courses. Ils ont profité des nouvelles règles de la MLB cette année autant que quiconque, en partie grâce à leur jeunesse. Ils s’opposent bien aux lanceurs des Brewers et je pense qu’ils peuvent réussir quelques points dans une série à faible score.

Numéro 4 Phillies de Philadelphie sur le n ° 5 Marlins de Miami

Les Phillies sont l’une des équipes les plus dangereuses de tout le peloton des séries éliminatoires et surtout parmi les équipes wild-card, et je ne pense pas qu’ils auront beaucoup de difficulté à gérer les Marlins dans cette série. Miami est une bonne équipe qui mérite de participer à ces séries éliminatoires, mais je pense que Philadelphie est tout simplement trop chargée pour que les Marlins puissent la gérer.

Récapitulatif du week-end final de la MLB : les Astros de Houston remportent l’AL West, les Cubs et les Mariners s’effondrent

Série de divisions

Astros n°2 contre les Twins n°3

Lorsque vous êtes une équipe aussi fortement bâtie sur les lanceurs que le Minnesota, jouer dans le tour des jokers fait vraiment mal car cela vous oblige à utiliser vos meilleurs lanceurs avant d’affronter une tête de série. Je pense que les Astros s’occupent des affaires ici en prenant la tête de la série et en augmentant la pression sur les Twins.

Orioles n°1 sur les rayons n°4

J’ai vraiment eu du mal avec celui-ci. J’ai fini par partir avec les Orioles, et je pense que c’est principalement parce que je veux m’asseoir dans la section de champ extérieur « Birdbath » lorsque nous voyageons pour la série de championnat de la Ligue américaine. Plus sérieusement, cependant, les Orioles ont bien joué contre les Rays tout au long de l’année, et même si cela ne se traduit pas toujours en séries éliminatoires (comme les Dodgers et les Padres l’année dernière), je pense que ce sera le cas ici.

Les Dodgers n°2 contre les Diamondbacks n°6

Encore une confrontation intra-division ! Je pense qu’il est tout simplement trop risqué de parier sur les Dodgers qui subiront une autre superbe surprise de la NLDS face à un rival de division pour la deuxième saison consécutive en séries éliminatoires. Los Angeles bat régulièrement l’Arizona depuis des années, et je ne vois pas que cela change ici.

Les Braves n°1 contre les Phillies n°4

Tout comme les Dodgers, je ne pense pas que les Braves laisseront l’histoire se répéter contre l’équipe des Phillies qui les a éliminés lors de la NLDS de l’année dernière. Les Braves ont été la meilleure équipe de baseball toute l’année et ils veulent se venger contre Philadelphie.

Série de championnats de ligue

Astros sur les Orioles

La familiarité de Baltimore avec les Rays aidera une jeune équipe des Orioles qui n’a presque aucune expérience en séries éliminatoires. Mais ces jeunes les rattraperont contre l’équipe la plus endurcie d’octobre de l’ensemble des séries éliminatoires. L’heure des Orioles approche, mais la Ligue américaine passe toujours par Houston.

Braves contre les Dodgers

Les éditions 2020 et 2021 du NLCS ont été passionnantes, et nous avons enfin pu faire sortir notre trilogie après que celle-ci ait déraillé l’année dernière. Choisir la meilleure équipe de baseball contre les Dodgers en séries éliminatoires semble être une évidence.

[Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily.]

Épreuves mondiales

Astros contre les Braves

C’était ma prédiction au début de l’entraînement de printemps (des mois avant que mon frère ne soit renvoyé à Houston, d’ailleurs) – un match revanche des World Series 2021 avec une fin différente. J’ai l’impression que les Braves ont de grandes chances d’aller jusqu’au bout, mais les Astros décrochant la deuxième tête de série ont suffi à me faire respecter ma prédiction. Atlanta a une programmation plus complète, mais aussi quelques problèmes de lancement. Houston a suffisamment de talent et certainement plus qu’assez d’expérience, et les lanceurs des Astros seront bien reposés pour une course en octobre après avoir évité de peu le tour des wild card. Les Astros de Houston renouvelleront leur titre de champions des World Series.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission « Chauves-souris flippin » Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigres en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigres. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander .