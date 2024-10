Prédictions des séries de divisions de la Ligue nationale : nos experts font leurs choix

Le Wild Card Round est terminé et le décor est planté pour la série de divisions de la Ligue nationale, qui présente non pas une mais deux rivalités historiques – Mets-Phillies et Dodgers-Padres. Si les affrontements de la saison régulière sont une indication, la bataille des Phillies et des Mets pourrait être une bagarre. Les deux équipes ont presque partagé la saison régulière face à face, même si les Phillies ont un léger avantage, 7-6. Les Padres ont peut-être terminé cinq matchs derrière les Dodgers au classement NL West, mais ils détiennent l’avantage en saison régulière sur la tête de série n°1, 8-5.

Comme tout le monde le sait, les séries éliminatoires sont un animal différent. Tout peut arriver. Ici, nos experts ont fait de leur mieux pour prédire un résultat.

Remarque : tête de série des séries éliminatoires entre parenthèses.

Mets de New York (6) contre Phillies de Philadelphie (2)

Stephen J. Nesbitt (Philadelphie) : L’argument en faveur des Mets est entièrement basé sur les « vibes », ce qui rend en fait incroyablement difficile de ne pas les choisir. Je veux écrire sur la magie des Mets. Gravement. J’ai vu des miracles. Mais les Phillies puent bon. Ils n’ont pas joué un bon ballon en seconde période, mais ils restent l’équipe la plus complète du tournoi. Ce noyau a déjà été là. Ils sont habitués à être sous les projecteurs lors de ces froides nuits d’octobre. Et ils ont des chiens absolus dans l’équipe des lanceurs, de Zack Wheeler à Orion Kerkering, Jeff Hoffman et Carlos Estévez dans l’enclos de Philly.

Andy McCullough (Philadelphie) : C’est difficile de choisir contre les Mets, mais quelqu’un doit le faire.

Andrew Baggarly (New York): J’ai choisi les Phillies pour remporter les World Series. Donc, si je souhaite être cohérent et intellectuellement honnête, je dois évidemment les choisir pour remporter cette manche. Je n’arrive pas non plus à sortir cette chanson entraînante « OMG » de ma tête.

Zack Meisel (Philadelphie) : C’est le moment des Phillies. Ils laisseront les Mets grimaçants. (Compris ? Désolé.)

Sahadev Sharma (Philadelphie) : La magie des Mets prend fin, les Phils sont plus profonds dans tous les domaines.

Jen McCaffrey (Philadelphie) : Il est difficile de parier contre les Mets à ce stade, mais les Phillies sont trop profonds sur tous les fronts. Cette série semble destinée à un Game 5.

Patrick Mooney (Philadelphie) : Cela ressemble à un tour de bonus pour les Mets.

Sam Blum (New York) : Il y a deux ans, c’était les Phillies. L’année dernière, c’était les Diamondbacks. Ce format d’après-saison semble encourager une course à Cendrillon. Les Mets ressemblent à cette équipe cette année.

Eno Sarris (Philadelphie) : Les Phillies devrait soyez meilleur à chaque phase du jeu, mais bon sang, ces vibrations des Mets sont fortes.

Katie Woo (New York) : Presque toutes les statistiques disponibles m’amènent à choisir Philadelphie. Leur rotation est meilleure que celle de New York, tout comme leur enclos. Citizens Bank Park est l’un des lieux de visite sportifs les plus intimidants. Et pourtant, les Mets continuent de gagner d’une manière qui défie la logique et la raison. Pourquoi arrêter maintenant ?

Keith Law (Philadelphie) : Sans vouloir manquer de respect à Grimace, mais les Phillies sont l’équipe la plus forte dans à peu près tous les aspects, et ils apportent un bien meilleur lanceur de départ que les Brewers.

Kaitlyn McGrath (Philadelphie) : J’ai choisi les Phillies pour remporter les World Series, donc je dois rouler ou mourir avec eux. Les Mets ont du momentum, mais les Phillies sont l’équipe la plus profonde et je pense que leur licenciement s’avérera être un avantage sur une équipe des Mets qui a beaucoup joué au baseball ces derniers temps.

C. Trent Rosecrans (Philadelphie) : C’est presque comme si Zack Wheeler donnait aux Phillies une avance d’un match pour commencer la série et c’est toujours difficile à surmonter.

Mélissa Lockard (Philadelphie) : Les Mets ont une sensation magique mais les Phillies ont été construits pour les séries éliminatoires. La troisième fois devrait être le charme de ce noyau.

Noah Furtado (New York) : La magie des Mets, a continué.



Les Dodgers sont peut-être la tête de série n°1, mais ils ne constituent pas la majorité du choix de nos experts. (Matthieu Stockman / Getty Images)

Padres de San Diego (4) contre Dodgers de Los Angeles (1)

Stephen J. Nesbitt (San Diego) : La rotation des Dodgers est suspecte. Voilà, je l’ai dit ! Profondément suspect ! Je pense que commencer à lancer est important en octobre, et je trouve toujours que cette catégorie penche indéniablement en direction de San Diego, même avec Joe Musgrove blessé. Écoutez, ça va être une série super amusante. Les deux formations sont puissantes. Les releveurs peuvent verrouiller les pistes. (Et on leur demandera de faire le gros du travail.) Mais les Padres ont bien joué contre les Dodgers cette saison, avec une fiche de 8-5 face à face, et je pense qu’ils restent chauds dans cette série.

Andy McCullough (Los Angeles) : Les Padres ont peut-être l’équipe la plus complète, mais les Dodgers ont le pouvoir de star. Plus précisément : Shohei Ohtani.

Andrew Baggarly (San Diego) : Padres en 4. (À des fins de divertissement uniquement et destiné aux utilisateurs de 18 ans ou plus.)

Zack Meisel (San Diego) : Une courte série et un tas de jours de repos constituent une configuration parfaite pour un stylo Padres chargé.

Sahadev Sharma (San Diego) : Un peu inquiet pour Musgrove, mais j’aime toujours que les papas acceptent ça.

Jen McCaffrey (Los Angeles) : Les Dodgers ont été battus toute l’année et ont quand même trouvé le moyen de gagner.

Patrick Mooney (San Diego) : L’enclos des releveurs de San Diego et ses frappes opportunes devraient frustrer un adversaire qui ressentira toute la pression.

ALLER PLUS PROFONDE Dave Roberts sait que pour les Dodgers, c’est le titre ou l’échec : « C’est attendu »

Sam Blum (San Diego) : Les Dodgers sont peut-être la meilleure équipe de baseball au cours de la saison régulière, mais leur situation de lanceurs est loin d’être prête pour les séries éliminatoires. Cela pourrait être une autre sortie rapide des séries éliminatoires à Los Angeles.

Eno Sarris (San Diego) : Les Padres peuvent cogner avec les chauves-souris des Dodgers et disposer d’une meilleure équipe de lanceurs.

Katie Woo (San Diego) : La rivalité Dodgers-Padres est réelle. Affronter le dragon à trois têtes de Shohei Ohtani, Mookie Betts et Freddie Freeman est intimidant, mais ces Padres ne font pas peur. Le lancer compte ici aussi, et les Padres ont le dessus, même avec Joe Musgrove blessé. Dylan Cease est un as légitime et Michael King est une star en herbe. Jack Flaherty a contribué à renforcer la rotation des Dodgers, mais les lanceurs de départ ont été la plus grande préoccupation de Los Angeles toute la saison. Ils ont fait du bon travail en rafistolant leur rotation en saison régulière, mais les défauts sont rapidement révélés en octobre.

Loi Keith (San Diego) : Les Dodgers ont été la meilleure équipe au cours de la saison régulière, mais ils n’apportent pas la liste la plus saine dans cette série, et je n’ai confiance en aucun de leurs lanceurs partants. Pendant ce temps, les Padres peuvent au moins commencer la série avec Cease et Darvish, et pourront peut-être contourner la perte de Joe Musgrove dans un set de 5 matchs.

ALLER PLUS PROFONDE Les Padres perdent Joe Musgrove, mais pas son leadership, alors qu’ils remportent un match revanche de la NLDS

Kaitlyn McGrath (San Diego) : Je choisis les Padres uniquement pour l’ambiance. Ils ont en fait dominé les Dodgers 8-5 dans la série saisonnière. Ils ont traversé leur victoire en Wild Card Series contre les Braves et ils ressemblent à une équipe prête à faire quelque chose de spécial en séries éliminatoires.

C.Trent Rosecrans (San Diego) : La plus grande question est de savoir comment les Dodgers couvriront leurs manches. Ce sera difficile et les Padres ont les chauves-souris pour profiter de cette incertitude.

Mélissa Lockard (San Diego) : Les Padres sont peut-être à court de Joe Musgrove, mais leur lancer est toujours en meilleure santé que celui des Dodgers et l’alignement clique.

Noah Furtado (Los Angeles) : Je pense que celui-ci durera les cinq matchs. Les deux équipes sont comparables au talent, même si les Padres ont probablement la liste la plus complète. Mais j’affronte les Dodgers lors du cinquième match au Dodger Stadium.

(Photo du haut : Jim McIsaac / Getty Images)