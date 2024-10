Prédictions des séries de divisions de la Ligue américaine : nos experts font leurs choix

Nous avons atteint la ronde de division du marathon des séries éliminatoires de la Ligue américaine et une division règne en maître : l’AL Central. Très décriée ces dernières années et abritant la pire équipe de l’histoire de la MLB, l’AL Central n’en reste pas moins la seule division de la Ligue américaine garantie d’avoir au moins un représentant dans les Championship Series. Et si les Royals ont un autre bouleversement dans leurs manches, ce sera une confrontation 100% AL Central pour le fanion.

Mais d’abord, nous avons les Royals-Yankees et les Tigers-Guardians – comme nous l’avions tous prédit en mars – pour déterminer qui se battra pour la couronne de l’AL. Notre boule de cristal était décidément brumeuse lors du tour des wild-cards. Allons-nous retrouver notre vue pour l’ALDS ?

Remarque : tête de série des séries éliminatoires entre parenthèses.

Royals de Kansas City (5) contre Yankees de New York (1)

Prédictions du personnel pour KC contre NYY Équipe Pourcentage de votes 50% 50%

Grant Brisbee (Kansas City): J’aimerais être un imbécile et suivre le favori traditionnel, et j’apprécie également une bonne histoire d’outsider. Mon seul intérêt fondamental ici, cependant, se mesure à la hauteur des flammes sur les réseaux sociaux lorsque l’une ou l’autre équipe est éliminée. Les flammes des Royals atteindraient au mieux les genoux. Les flammes des Yankees atteindraient l’espace. Pas de concours.

Stephen Nesbitt (New York) : Il est difficile de frapper les Royals après qu’ils viennent de balayer les Orioles sur la route. Mais dans la bataille des candidats AL MVP, Aaron Judge contre Bobby Witt Jr., je privilégie toujours les Yanks. Les Royals ont certainement la rotation et la superstar pour créer la surprise. Les Yankees ont remporté cinq des sept matchs contre Kansas City en saison régulière.

Aucune des deux formations n’est ce que l’on pourrait appeler profonde, mais la combinaison des Yankees de Judge et Juan Soto est inégalée. Si Gerrit Cole lors du premier match ressemble à ce qu’il était fin septembre, les Yankees s’en sortiront très bien.

Jen McCaffrey (Kansas City): Les Yankees ont une attaque supérieure, mais en termes de lancers, les Royals sont à leurs côtés. Les statistiques globales favorisent New York, mais je choisis les Royals. Nous avons déjà vu que les chiffres n’ont pas toujours d’importance en séries éliminatoires.

Kaitlyn McGrath (New York) : Les Yankees ont remporté huit victoires de plus que les Royals en saison régulière, et ils n’ont pas affronté les White Sox de Chicago 13 fois. Avec Juan Soto et Aaron Judge au sommet de l’alignement, les Yankees sont construits pour les séries éliminatoires, où les circuits peuvent faire la différence entre une victoire et une défaite.

C.Trent Rosecrans (Kansas City) : Bobby Witt Jr. fera la différence des deux côtés du ballon – offensif et défensif. Il est temps pour l’une des jeunes stars les plus brillantes du football d’accéder à la scène qu’il mérite et il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que le Yankee Stadium.

Andy McCullough (New York) : Les Royals ont fait un travail admirable en mettant fin à l’offensive des Orioles. Mais Aaron Judge et Juan Soto offrent un défi bien plus grand. La puissance des Yankees devrait porter la série.

Sahadev Sharma (Kansas City) : J’aime suffisamment les partants de KC pour penser qu’ils peuvent créer la surprise.

Eno Sarris (New York) : Les Royals perdront parce qu’ils ne peuvent pas marquer.

Andrew Baggarly (Kansas City): Les Yankees ne peuvent pas faire confiance à leur enclos. Cela semble sous-optimal. Mais surtout, je suis juste là au cas où il y en aurait un autre incident de goudron de pin.

Katie Woo (Kansas City): Les Royals ne participent pas très souvent aux séries éliminatoires, mais lorsqu’ils y parviennent, ils ne perdent presque jamais.

Mélissa Lockard (New York) : La rotation des Royals est impressionnante, mais les Yankees ont leur propre trio solide et une formation capable de faire plus de dégâts. Cela dit, si cela se transforme en bataille d’enclos des releveurs, les Royals sont en bonne position pour en tirer profit. Yankees par une moustache.



Colt Keith (à droite) effectue le lancer sur un Brayan Rocchio glissant. (Jason Miller/Getty Images)

Prédictions du personnel pour DET contre CLE Équipe Pourcentage de votes 41,70% 58,30%

Andrew Baggarly (Cleveland): Tel un restaurant étoilé Michelin, les Tigres et les Gardiens vous servent un plan de pitch déconstruit puis sortent de la cuisine pour s’imprégner des applaudissements pour leur créativité. Tarik Skubal, lauréat présumé du prix AL Cy Young, est le seul lanceur des Tigers à dépasser les 115 manches cette saison. Les Gardiens n’en ont que deux (Ben Lively et Tanner Bibee).

Cleveland n’a pas de compteur pour Skubal, qui pourrait être le seul gars de la série à faire un départ conventionnel – et qui a déjà battu les Tigers dans une série au meilleur des trois. Mais le personnel des Guardians a plus de qualité pour couvrir les manches. Et leur alignement peut vous battre avec puissance ainsi qu’avec vitesse et contrôle de la batte.

Sahadev Sharma (Cleveland) : Les Tigres ont le meilleur partant, mais ils finiront par manquer de lanceurs.

Stephen Nesbitt (Détroit) : Il arrive un moment à chaque séries éliminatoires où un pronostiqueur doit décider s’il doit choisir avec son cerveau – en écoutant ce cortex frontal qui connaît le ballon – ou s’engager dans le mors. Je n’ai choisi que ce dernier. Bit est dans mon nom de famille ! Tigres sur quatre, bébé. Tarik Skubal prendra le ballon à deux reprises, et entre les deux, le chaos s’abattra sur Cleveland.

AJ Hinch continuera de se tourner vers des chauves-souris et des lanceurs de peloton avec de faux noms, ces mecs poilus et anonymes frappant les vainqueurs et lançant des radiateurs à 100 mph. Vous ne pouvez pas donner de sens aux Gritty Tigs. On ne peut que s’émerveiller.

Eno Sarris (Cleveland) : L’enclos des releveurs ! Oh, et tous ces contacts que les Gardiens peuvent établir.

Katie Woo (Détroit) : Des choses étranges se produisent en séries éliminatoires, ce qui explique pourquoi le « chaos des lanceurs » de Détroit a fonctionné. Les Tigres peuvent aligner leur rotation afin que Tarik Skubal puisse lancer les matchs 2 et 5, si nécessaire. Entre-temps, ils ont prouvé qu’ils étaient capables de combler les lacunes.

Les Guardians ont le meilleur enclos des releveurs du côté AL et chaque lanceur de Cleveland sera disponible et bien reposé. Mais si l’on a appris quelque chose des Tigres ces deux derniers mois, c’est qu’on ne peut pas les laisser de côté.

C.Trent Rosecrans (Cleveland): Les Guardians ont été l’une des meilleures équipes de baseball toute l’année. Ils ne sont pas tape-à-l’œil, mais ils font tout correctement et c’est ce qui va les mener à l’ALCS.

Andy McCullough (Détroit): Les Guardians ont remporté la série de saison régulière entre ces deux clubs. Devinez quoi? La saison régulière est terminée.

Grant Brisbee (Cleveland): Je ne veux pas être un imbécile, et j’apprécie une bonne histoire d’outsider, mais les Guardians sont une meilleure équipe, et leur plus grande faiblesse (lanceur de départ) semble moins flagrante contre une équipe qui a terminé la saison avec le quatrième pire OPS+. dans la Ligue américaine.

Jen McCaffrey (Détroit): Les deux équipes sont au coude à coude en termes de lancers et les séries éliminatoires sont entièrement consacrées aux lancers. Cleveland devrait avoir l’avantage ici, mais il est trop difficile de choisir contre les Tigers à ce stade.

Kaitlyn McGrath (Cleveland) : Aussi magique que soit la course des Tigres, je ne pense pas qu’elle durera sur une série plus longue, surtout compte tenu de l’état de leur lanceur partant derrière Skubal. Les Guardians n’ont pas eu à se démener pour participer aux séries éliminatoires, et même s’ils ne gagnent pas nécessairement de manière sexy, leur enclos des releveurs est d’élite et c’est un facteur X à cette période de l’année.

(Photo du haut de Bobby Witt Jr. étiquetant Aaron Judge : Jim McIsaac / Getty Images)