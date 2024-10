Prédictions des Oscars du meilleur acteur : Ralph Fiennes et Colman Domingo à égalité

Colman Domingo (« Sing Sing ») a longtemps été notre favori aux Oscars du meilleur acteur, mais le sol ne cesse de bouger sous ses pieds, et maintenant l’un de ses rivaux s’est levé pour l’égaler. Ralph Fiennes (« Conclave ») est désormais mort, même avec lui avec une cote de 4/1, sur la base des prédictions combinées de milliers d’utilisateurs du Gold Derby. Mais tous deux doivent garder un œil sur deux autres prétendants directement en dessous d’eux qui pourraient intervenir à tout moment.

À l’heure actuelle, Domingo bénéficie du soutien de six des journalistes experts que nous avons interrogés dans les principaux médias. C’est plus que ce que prédisent les autres concurrents, mais c’est loin d’être le cas de la majorité des experts. Pendant ce temps, quatre grands journalistes parient sur Fiennes. Mais Domingo a de bonnes raisons de s’inquiéter. Parmi les 13 experts qui ont mis à jour leurs prédictions la semaine dernière, aucun ne choisit actuellement Domingo pour gagner, la dynamique est donc peut-être en train de changer.

Ce qui rend Fiennes si formidable, au-delà de sa performance dans « Conclave », bien sûr, c’est le fait qu’il a une énorme reconnaissance de dette aux Oscars à encaisser. Bien qu’il soit apparu dans des films Oscar du 21e siècle comme « The Reader », « The Hurt Locker » et Pour « The Grand Budapest Hotel », il n’a pas obtenu de nomination aux Oscars depuis « Le Patient anglais » (1996). Et il n’a été nominé que deux fois par l’académie, en comptant également sa candidature pour « La Liste de Schindler » (1993).

Mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, les deux hommes en dessous de lui et Domingo se frayent également un chemin vers le haut du classement. Adrien Brody (« Le Brutaliste ») et Timothée Chalamet (« A Complete Unknown ») ont chacun cinq experts qui parient sur eux pour gagner. Une information intéressante à propos de ces deux rivaux est que Brody détient actuellement le record du plus jeune vainqueur du meilleur acteur de tous les temps ; il était à quelques semaines de son 30e anniversaire lorsqu’il s’est imposé pour « Le pianiste » (2002). Chalamet, qui aura 29 ans en décembre, battrait ce record s’il gagnait. Mais comme Brody a déjà un trophée et que Chalamet est toujours un champion, les électeurs des Oscars ne seront peut-être pas pressés de décerner l’un ou l’autre cette année.

Néanmoins, cette course à quatre reste trop serrée pour être annoncée, nous pouvons donc probablement nous attendre à davantage de fluctuations dans les semaines et les mois à venir.