Prédictions des nominations aux Grammy Awards 2025 : Beyoncé et Taylor Swift dominent

Les professionnels de la musique de la Recording Academy ont été accueillis cette année à la saison des Grammy grâce à un appel passionné du directeur général Harvey Mason Jr., qui a envoyé une lettre aux quelque 13 000 membres votants du groupe en juillet les exhortant à « voter intentionnellement, délibérément, avec avec fierté et avec détermination. » Nous verrons quel effet sa supplication aura eu lorsque les nominations pour les 67e Grammy Awards seront annoncées le 8 novembre. (La cérémonie annuelle elle-même aura lieu le 2 février à la Crypto.com Arena du centre-ville de Los Angeles.) , un enregistrement doit avoir été diffusé entre le 16 septembre 2023 et le 30 août 2024. Voici nos prévisions concernant les nominations dans certaines des catégories les plus surveillées, avec les lauréats potentiels classés par ordre alphabétique.

ALBUM DE L’ANNÉE

Beyoncé, « Cowboy Carter »

Sabrina Carpenter, « Short n’ Sweet »

Billie Eilish, « Frappez-moi fort et doucement »

Ariana Grande, « Soleil éternel »

Post Malone, « F-1 000 milliards »

Chappell Roan, « L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest »

Taylor Swift, « Le département des poètes torturés »

Huissier, « Rentrer à la maison »

Surprise possible : Charli XCX, « Brat »

L’équivalent des Grammys dans la catégorie du meilleur film reflétera presque certainement la récolte exceptionnelle d’albums de cette année par les plus grandes stars féminines de la pop, notamment Beyoncé (qui a remporté plus de Grammys que quiconque dans l’histoire) et Taylor Swift (qui a remporté le titre d’album de l’année sans égal). quatre fois). Soyez à l’affût d’une apparition d’Usher, qui a sorti son neuvième album solo quelques jours seulement avant de faire la une de l’émission de mi-temps du Super Bowl en février – une tactique qui a porté ses fruits dans un clin d’œil à l’album de l’année lorsque la vieille amie d’Usher, Mary J. Blige, l’a déployée dans 2022.

RECORD DE L’ANNÉE

Beyoncé, « Texas Hold’Em »

Sabrina Carpenter, « Expresso »

Billie Eilish, « Les oiseaux d’une plume »

Hozier, « Trop doux »

Lady Gaga et Bruno Mars, « Mourir avec un sourire »

Kendrick Lamar, « Pas comme nous »

Chappell Roan, « Bonne chance, bébé! »

Taylor Swift avec Post Malone, « Quinzaine »

Surprise possible : Post Malone avec Morgan Wallen, « I Had Some Help »

Sur la base de son impact culturel, le titre « Not Like Us » de Kendrick Lamar, qui critique Drake, doit être considéré comme une référence pour le disque de l’année – mais avec les Grammys, bien sûr, tout ce qui touche au hip-hop comporte un gros point d’interrogation. Attendez-vous à ce que Beyoncé étende son avance en tant qu’artiste avec le plus de nominations pour les disques (ce serait sa neuvième) et que Bruno Mars égale les sept de Frank Sinatra dans la catégorie. Un clin d’œil au hit « I Had Some Help » constituerait la première nomination aux Grammy Awards de Morgan Wallen (après que les auteurs de son hit « Last Night » en ont marqué une l’année dernière).

CHANSON DE L’ANNÉE

« Birds of a Feather », écrit par Billie Eilish et Finneas O’Connell (interprété par Billie Eilish)

«Deeper Well», écrit par Ian Fitchuk, Kacey Musgraves et Daniel Tashian (interprété par Kacey Musgraves)

« Die With a Smile », écrit par Dernst « D’Mile » Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars et Andrew Watt (interprété par Lady Gaga et Bruno Mars)

« Quinzaine », écrit par Jack Antonoff, Post Malone et Taylor Swift (interprété par Taylor Swift)

« Bonne chance, bébé ! », écrit par Daniel Nigro, Chappell Roan et Justin Tranter (interprété par Chappell Roan)

« Texas Hold ‘Em », écrit par Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro et Raphael Saadiq (interprété par Beyoncé)

« Allumez les lumières », écrit par Arthur Bacon, Wayne Hector, Billy Joel et Freddy Wexler (interprété par Billy Joel)

« We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) », écrit par Ariana Grande, Max Martin et Ilya Salmanzadeh (interprété par Ariana Grande)

Surprise possible : « Beautiful Things », écrit par Benson Boone, Evan Blair et Jack LaFrantz (interprété par Benson Boone)

Lors de la dernière cérémonie des Grammys, cinq des huit singles nominés pour le disque de l’année ont également concouru pour la chanson de l’année. (Le prix du disque revient aux interprètes et aux producteurs, tandis que la chanson revient aux auteurs-compositeurs.) Recherchez donc de nombreux chevauchements ici, ainsi que des performances potentielles du majestueux « Deeper Well » de Kacey Musgraves et de la chanson de retour très médiatisée de Billy Joel, qui pourrait plaire. aux mêmes électeurs qui ont placé « Just Like That » de Bonnie Raitt dans cette catégorie en 2023. Si Swift est nominée, ce sera sa huitième nomination pour un prix qu’elle n’a jamais remporté.

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Benson Boone

Sabrina Charpentier

Megan Moroney

Tommy Richman

Chappell Roan

Shaboozey

Brittney Spencer

Teddy nage

Surprise possible : les jumeaux Hanseroth

Les électeurs pourraient-ils nommer pour la première fois trois artistes country (dans Megan Moroney, Shaboozey et Brittney Spencer) pour le meilleur nouvel artiste ? Ce résultat serait conforme à la déchirure que connaît Nashville depuis environ deux ans. Pourtant, quiconque autre que Sabrina Carpenter ou Chappell Roan semble avoir peu de chances de remporter le prix en février – à moins que les deux nouvelles superstars ne finissent par diviser les votes.

MEILLEUR ALBUM VOCAL POP

Sabrina Carpenter, « Short n’ Sweet »

Billie Eilish, « Frappez-moi fort et doucement »

Ariana Grande, « Soleil éternel »

Chappell Roan, « L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest »

Taylor Swift, « Le département des poètes torturés »

Surprise possible : Dua Lipa, « Optimisme radical »

À tout homme qui a réalisé un album pop en 2024 : bonne chance, bébé.

MEILLEUR ALBUM DE RAP

21 Savage, « rêve américain »

Common et Pete Rock, « ​​L’Auditorium Vol. 1″

Eminem, « La mort de Slim Shady (Coup de Grâce) »

Future et Metro Boomin, « Nous ne vous faisons pas confiance »

Nicki Minaj, « Vendredi rose 2 »

Surprise possible : Doja Cat, « Scarlet »

Un clin d’œil à Eminem serait son huitième pour ce prix, qu’il n’a perdu qu’une seule fois, lorsque « Late Registration » de Kanye West a battu « Encore » en 2006.

MEILLEUR ALBUM PAYS

Beyoncé, « Cowboy Carter »

Post Malone, « F-1 000 milliards »

Willie Nelson, « La frontière »

Lainey Wilson, « Tourbillon »

Chris Stapleton, « Supérieur »

Surprise possible : Sturgill Simpson, « Passage du Désir »

La question la plus importante est de savoir si « Cowboy Carter » sera nominé en hommage aux initiés de Nashville de la Country Music Assn. a blanchi Beyoncé pour les CMA Awards du mois prochain.

MEILLEUR ALBUM-ROCK

Pearl Jam, « Matière noire »

Les Black Keys, « joueurs de l’Ohio »

Journée verte, « Sauveurs »

Les Rolling Stones, « Hackney Diamonds »

Dolly Parton, « Rockstar »

Surprise possible : gradins, « gradins »

Il y a deux ans, elle a été intronisée au Rock & Roll Hall of Fame. Aujourd’hui, Dolly Parton, 78 ans, est à la recherche de sa première nomination aux Grammy Awards dans une catégorie rock. Gardez un œil sur Bleachers, le groupe dirigé par Jack Antonoff, favori de longue date des Grammy Awards, qui a été nommé producteur de l’année trois cérémonies consécutives.

MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE ALTERNATIVE

Nick Cave et les Bad Seeds, « Wild God »

Brittany Howard, «Et maintenant»

Mk.gee, « Deux étoiles et la police des rêves »

Saint Vincent, « Tous nés en criant »

Week-end des vampires, « Seul Dieu était au-dessus de nous »

Surprise possible : Clairo, « Charme »

St. Vincent et Vampire Weekend sont tous deux à la recherche de leur quatrième nomination pour un prix qu’ils ont chacun remporté deux fois. Mais ces vétérans pourraient être confrontés à la menace de Mk.gee, un génie de la guitare de 28 ans qui a été chaleureusement soutenu par Eric Clapton, John Mayer – et Justin Bieber, avec qui il a travaillé récemment en studio.