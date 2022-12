Prédictions des huitièmes de finale de la Coupe du monde: les États-Unis peuvent éliminer les Pays-Bas, Harry Maguire rentrera chez lui pour l’Angleterre | Nouvelles du football

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde débutent samedi et notre pronostiqueur Jones Knows prend la chaise des pronostics pour trouver des angles de paris juteux.

Pays-Bas vs États-Unis, samedi 15h

La tête des supporters favoris doit tourner dans cette Coupe du monde – et il pourrait y avoir plus de chocs à venir dans les 16 derniers, à commencer par cette rencontre où Sky Bet fait 2/5 aux Pays-Bas pour se qualifier pour les quarts de finale. Cela équivaut à environ 72% de chances. Pas pour moi, Geoff.

Un tirage simpliste des données sur les buts attendus à partir d’un petit échantillon de trois matchs amène certainement les États-Unis dans l’équation de gagner cette égalité.

Les Pays-Bas ont dominé le groupe A malgré un processus de buts attendus négatif (-0,33) et ont perdu les deux batailles de buts attendus contre le Sénégal et l’Équateur. Le tir acharné de Cody Gakpo dissimule des fissures inquiétantes dans leur processus.

Image:

Cody Gakpo des Pays-Bas célèbre son but





Pendant ce temps, les États-Unis ont dépassé les attentes, montrant de l’acier et de la qualité au milieu de terrain avec l’excellent Yunus Musah flanqué de Tyler Adams et Weston McKennie. Ce trio a dirigé le match contre l’Angleterre et l’Iran.

La même chose devrait se produire ici et je m’attends à ce que les États-Unis se retrouvent dans des positions de but prometteuses – qu’ils aient la qualité pour prendre des risques est une inquiétude et un match à faible score semble très plausible.

Cela m’empêche de les soutenir pour faire le travail sur le marché des résultats absolus, mais un pari a attiré mon attention dans la première mi-temps sur le marché cible. Dans les trois matches du groupe B, les États-Unis ont joué avec beaucoup d’énergie et de confiance dans les 45 premières minutes. Sur le nombre total de buts attendus (2,6) dans ce tournoi, 75% (1,96) sont survenus avant la mi-temps, car il semble qu’il existe un plan de match clair pour commencer rapidement et mener le match contre l’adversaire. Cela m’a conduit aux Evens proposés par Sky Bet pour les États-Unis pour avoir deux tirs cadrés ou plus en première mi-temps.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-0 (les États-Unis gagnent aux tirs au but) | MEILLEUR PARI : Les États-Unis auront au moins deux tirs cadrés en première mi-temps (Evens with Sky Bet – Bet Here !)

Argentine vs Australie, samedi 19h

L’un de mes héros de la Coupe du monde a été la brute australienne Harry Souttar, qui a incarné l’esprit au sein de son équipe avec d’énormes performances pour repousser tous les arrivants. Cependant, ce n’est peut-être qu’un pas de trop.

Traiter avec Martin Braithwaite est une chose, faire face à Lionel Messi en est une autre. Les marchés ont évalué celui-ci comme, sans doute, le match à élimination directe de la Coupe du monde le plus unilatéral de l’histoire avec l’Argentine 1/5 avec Sky Bet pour gagner en 90 minutes. Ce fut un tournoi farfelu, mais si l’Australie élimine l’Argentine, nous pourrons certainement dire à la Coupe du monde “Rentrez chez vous, vous êtes ivre”.

Image:

Lionel Messi et l’Argentine feront-ils la fête samedi





Ce n’est pas une grande chaleur de pari avec des cotes aussi maigres sur tous les paris basés en Argentine, mais ceux qui recherchent un angle pour les affronter à un prix respectable voudront peut-être prendre le 5/6 avec Sky Bet sur une victoire en Argentine et moins de 3,5 buts. Chacune de leurs 11 dernières victoires en matchs de compétition est tombée sous la barre des 3,5, y compris leurs deux victoires lors de cette Coupe du monde. Le travail fait et passer à autre chose pourrait être la tactique.

PRÉDICTION DE SCORE : 2-0

France vs Pologne, dimanche 15h

Peu importe à quel point mon cœur veut trouver un angle durable et logique pour soutenir la Pologne afin que l’Angleterre ait potentiellement un gâteau d’un quart de finale, ma tête ne peut tout simplement pas le sanctionner. C’est un peu un mystère de savoir comment les Polonais sont encore dans la compétition.

L’Arabie saoudite gagne à part, dans les deux autres matches, ils n’ont pas réussi à marquer et en regardant les données sur les buts attendus, ce n’était pas une surprise. Lors des matches contre le Mexique et l’Argentine, ils ont créé un total de buts attendus sans pénalité de 0,47. Wojciech Szczesny et Robert Lewandowski devront avoir des matchs de leur vie pour arrêter une équipe française très excitante qui manque de force en profondeur mais qui a l’attaque de premier choix la plus dangereuse de la compétition.

Avec des buts prévus, les quatre premiers français de Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Antonie Griezmann et Ousmane Dembele sont tous des coureurs sur le marché des buteurs. Dembele est le plus gros prix des quatre à 9/4 pour marquer à tout moment avec Sky Bet et cela semble un peu gros étant donné qu’il a regardé “ça” lors de ce tournoi. À ses deux départs, il a réussi quatre tirs pour un retour de buts attendu de 0,42. Il peut marquer dans une victoire de la France.

PRÉDICTION DE SCORE : 2-0

Angleterre vs Sénégal, dimanche 19h

Dans ce qui est susceptible d’être une rencontre méfiante, les coups de pied arrêtés vont jouer un rôle énorme pour l’Angleterre.

Gareth Southgate comprend parfaitement l’importance des coups de pied arrêtés lors des tournois. Je suppose qu’il serait bien conscient du nombre de buts qui passent par cette méthode lors d’une Coupe du monde à ce stade. Au cours des 48 derniers matchs des 16 derniers matchs, 31 buts ont été marqués sur un coup franc – sans compter les pénalités. C’est une moyenne par match de 0,6, ce qui signifie qu’il y a un but marqué sur un corner ou un coup franc tous les deux matchs.

L’Angleterre est l’une des équipes les plus dominantes dans de tels scénarios, marquant 11 de ses 29 buts sans pénalité dans des tournois majeurs sous Southgate sur coups de pied arrêtés. Harry Maguire a été responsable de deux de ces buts et la force de la nature de l’Angleterre est prise pour marquer une tête dans celui-ci lors d’un énorme 16/1 avec Sky Bet.

Maguire a sept buts en 51 sélections pour son pays et est la cible de chaque coup franc pompé dans la boîte anglaise, ce qui signifie que vous obtenez une excellente course pour votre argent quand il enfile le maillot anglais. Le Sénégal a concédé sur un corner lors de sa victoire contre l’Équateur et vous pouvez parier votre vie sur Southgate qui élabore un plan avec Maguire à l’avant-garde pour exploiter toute zone de faiblesse de la ligne arrière adverse.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-0 | MEILLEUR PARI: Harry Maguire marquera une tête (16/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Image:

Harry Maguire a produit un affichage composé





Japon vs Croatie, lundi 15h

Prédiction à suivre…

PRÉDICTION DE SCORE :

Brésil vs Corée du Sud, lundi 19h

Prédiction à suivre…

PRÉDICTION DE SCORE :

Maroc vs Espagne, mardi 15h

Prédiction à suivre…

PRÉDICTION DE SCORE :

Portugal vs Suisse, mardi 19h

Prédiction à suivre…

PRÉDICTION DE SCORE :