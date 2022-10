Prédictions des groupes de la Coupe du monde pour Qatar 2022

Il y a des favoris pour gagner la Coupe du monde, et il y a ceux qui auront du mal. Pour ces derniers, c’est un exploit que de se rendre au tournoi. Cette année, cela s’applique à des pays comme l’Arabie saoudite, la Tunisie ou encore les hôtes, le Qatar.

Cependant, ces pays sont en mesure de faire des ravages pour les équipes stéréotypées du succès. Chaque année, il y a au moins un bouleversement majeur. Un vairon élimine une des meilleures équipes du groupe pour avancer. Ou, une équipe est poussée au bord du gouffre par une équipe qui n’a rien à perdre.

En 2018, le Portugal et l’Espagne ont failli chuter en phase de groupes après les performances héroïques de l’Iran et du Maroc, notamment lors de la troisième journée. En 2014, le Costa Rica a terminé avec sept points et en tête du groupe contre l’Uruguay, l’Italie et l’Angleterre, les deux derniers étant sortis en phase de groupes.

Ensuite, bien sûr, il y a la malédiction de tomber en phase de groupes l’année après avoir remporté le tournoi. L’Italie en 2010, l’Espagne en 2014, l’Allemagne quatre ans après. Ces équipes ont remporté la compétition, puis sont tombées de façon brutale dans le tournoi suivant. La France est-elle la prochaine sur le billot ?

Les prédictions de groupe de la Coupe du monde suivantes sont presque intrinsèquement fausses par nature. Cependant, assurez-vous de partager vos prédictions en utilisant le prédicteur de la Coupe du monde de World Soccer Talk. Vous pouvez ensuite voir à quoi ressemblerait la phase à élimination directe en fonction de vos suppositions.

Prédictions des groupes de la Coupe du monde

groupe A

Les Pays-Bas devraient sortir en tête compte tenu de leur talent malgré leur absence en 2018. Cependant, la deuxième place n’est pas si facile à déterminer. Les hôtes d’une Coupe du monde ont une histoire de succès. En fait, un hôte n’a réussi qu’une seule fois à sortir de la phase de groupes. C’était l’Afrique du Sud en 2010. Même lorsque deux pays ont accueilli en 2002, le Japon et la Corée du Sud, tous deux qualifiés pour la phase à élimination directe. Le Qatar est une équipe tranquillement bonne, et elle pourrait retirer un résultat ou deux.

L’Équateur et le Sénégal ont tous deux des joueurs talentueux. Se qualifier en Amérique du Sud et en Afrique est un exploit à voir en soi. Cependant, avec autant de joueurs actifs en Europe, dont Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr, le talent pourrait être trop.

Pays-Bas Sénégal Qatar Equateur

Groupe B

Les médias américains affirment qu’il s’agit du “groupe de la mort”, citant le classement mondial moyen de la FIFA. Cela peut aussi être le groupe qui est le plus hors de forme à l’entrée du tournoi.

Quoi qu’il en soit, l’Angleterre est clairement la favorite du groupe, car elle fait partie des favoris pour l’ensemble du tournoi. La deuxième place est un toss-up, cependant. L’USMNT et ses fans aiment à penser qu’ils sont les candidats clairs pour atteindre la phase à élimination directe. Pourtant, avec Gareth Bale capitaine d’une équipe du Pays de Galles qui s’est rendue en demi-finale du Championnat d’Europe il y a six ans, ils ont connu des poussées de forme dans leur histoire.

Ensuite, l’Iran a été l’une de ces équipes à pousser le Portugal et l’Espagne au bord du gouffre en phase de groupes. Pourrait-il faire de même en Angleterre et aux États-Unis, voire au Pays de Galles, en 2022 ?

Angleterre Etats-Unis Pays de Galles L’Iran

Groupe C

Lionel Messi s’est finalement débarrassé du fardeau d’un trophée international en remportant la Copa America 2021. Maintenant, il entame sa dernière Coupe du monde avec peut-être la meilleure équipe argentine de son mandat. L’Argentine a à peine traversé les phases de groupes en 2018, et ses adversaires, le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite, ne sont pas des jeux d’enfant.

Le Mexique a atteint les huitièmes de finale lors de chacun des sept derniers tournois. Donc, ils sont une chaussure basée sur l’expérience. Cependant, la Pologne compte toujours l’un des meilleurs joueurs du monde en la personne de Robert Lewandowski. C’est probablement sa dernière Coupe du monde, et il veut guider la Pologne vers sa première phase à élimination directe depuis 1986. Cela ajoute un niveau de pression supplémentaire à ce match d’ouverture entre le Mexique et la Pologne.

Argentine Mexique Pologne Arabie Saoudite

Groupe D

Ça y est. La France peut-elle mettre fin à la série de défaites des anciens champions en phase de groupes ? Ce groupe ne représente pas un défi trop complexe pour la France. Le talent et la profondeur incommensurables à chaque poste ont remporté la Coupe du monde en 2018. Beaucoup de ces joueurs reviennent en 2022, y compris l’ajout du vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema.

Le Danemark est aussi une équipe forte. Le Danois a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 en surfant sur la vague émotionnelle de soutien à la suite de l’effondrement sur le terrain de Christian Eriksen. Son retour à la forme et au jeu est une inspiration qui pourrait se perpétuer.

La Tunisie et l’Australie ne sont pas exactement des champions du monde, et le fossé des talents est large. Cependant, avec ce groupe volant sous le radar en termes d’excitation, il est en parfaite forme pour un bouleversement aléatoire.

France Danemark Tunisie Australie

Groupe E

L’Allemagne et l’Espagne font partie de cette tendance des champions perdants l’année suivante. Cette année, les deux cherchent à rebondir après des campagnes décevantes à Russie 2018. Cela met un objectif sur le Costa Rica et le Japon, qui ne sont pas de mauvaises équipes. En fait, le Japon et le Costa Rica ont tous deux intimidé l’USMNT lors de leurs derniers matches contre les États-Unis.

Cependant, l’Allemagne et l’Espagne sont probablement trop talentueuses pour le Japon et le Costa Rica. Cela étant dit, si le Japon bat l’Allemagne ou le Costa Rica bat l’Espagne lors de ce match d’ouverture, le groupe est largement ouvert avec l’Allemagne et l’Espagne se rencontrant lors de la deuxième journée.

Allemagne Espagne Japon Costa Rica

Groupe F

De toutes les prédictions de groupe de la Coupe du monde, celle-ci est peut-être la plus difficile. Le Canada, malgré son classement mondial de la FIFA au 41e rang (une place de moins que l’Écosse, une de mieux que la Norvège), a traversé les qualifications de la Coupe du monde de la CONCACAF. Une étoile montante en Alphonso Davies a le talent d’être un catalyseur pour les Canadiens.

Le seul problème est que lui et ses coéquipiers affrontent les équipes qui ont terminé deuxième et troisième il y a quatre ans. La Croatie et la Belgique sont des chevaux noirs vivaces qui se sont rapprochés en Russie. Il peut y avoir des inquiétudes que la fenêtre des deux côtés se ferme. Pourtant, cela pourrait donner l’impulsion au succès. Aussi, ne comptez pas sur le Maroc, qui a sa propre star à l’arrière à Achraf Hakimi en tête.

Belgique Croatie Canada Maroc

Groupe G

Toutes les discussions dans ce groupe tournent autour du Brésil, comme il se doit. Le Brésil est le favori pour remporter la Coupe du monde avec une équipe mise en avant par Neymar et Vinícius Junior. Cependant, la Serbie est un cas intéressant.

La Serbie a dominé son groupe de qualification pour la Coupe du monde de l’UEFA avec une victoire tardive contre le Portugal lors de la dernière journée. Ce résultat a presque entièrement éliminé les Portugais. De plus, la Serbie a terminé au sommet de son groupe B de l’UEFA Nations League. Malgré le deuxième niveau de la compétition, ce groupe comptait la Norvège d’Erling Haaland, quarts de finalistes en 2018 en Suède et en Slovénie.

La Serbie reste un outsider face à la Suisse pour cette deuxième place, se préparant pour ce qui pourrait être un match dramatique de la troisième journée dans ce groupe.

Brésil Suisse Serbie Cameroun

Groupe H

Alors qu’il s’agit de la dernière Coupe du monde de Messi avec l’Argentine, il y a moins de certitude quant à l’avenir de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. A 37 ans, ce sera probablement son dernier tournoi. En 2026, il serait le deuxième joueur de champ le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde. Bien que peu d’entraîneurs diraient non si Cristiano voulait faire partie de l’équipe.

Son équipe portugaise a affronté l’Uruguay en 2018, ce dernier l’ayant emporté en huitièmes de finale. Cependant, le Portugal a un talent reconnaissable dans tous les domaines, et la composition de l’Uruguay sur le papier n’est peut-être pas aussi forte.

Le reste du groupe H est une équipe équilibrée pour compléter les pronostics de groupe de la Coupe du monde. La Corée du Sud est également une équipe décente, en particulier sous la forme de Son Heung-min. Ensuite, les deux derniers déplacements du Ghana en Coupe du monde ont forcé le meilleur de son adversaire. Cela inclut une apparition en quart de finale en 2010.

le Portugal Uruguay Corée du Sud Ghana

