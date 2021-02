Cette course peut se résumer à McDormand et Mulligan, chacun devant des films zeitgeisty qui ont également été nominés dans les catégories dramatique, réalisateur et scénario. Puisque le rôle de Mulligan en tant que Cassie vengeante et tout à fait contemporaine est un changement majeur de rythme pour une star souvent vue dans les pièces d’époque, je la projette pour gagner dans un squeaker.

Meilleur film dramatique

« Le père »

«Mank»

«Nomadland»

«Jeune femme prometteuse»

«Le procès du Chicago 7»

« The Father » était le seul film de cette gamme qui n’a pas non plus été nominé au scénario, il est donc facilement annulé, et « Mank » se sent moins urgent lorsqu’il est confronté à trois drames Big Issue. « Promising Young Woman » serait le choix provocateur et piquant, mais les électeurs du Globe ont tendance à se tourner vers un film qui a de sérieuses chances de remporter l’Oscar du meilleur film, et selon cette métrique, « Nomadland » et « The Trial of the Chicago 7 » avoir les plus grands espoirs. Cela pourrait aller dans les deux sens, mais je projette «Chicago 7», écrit et réalisé par Aaron Sorkin, double vainqueur du Globe.