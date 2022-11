Prédictions des États-Unis et chances d’avancer dans la Coupe du monde au Qatar

Depuis que l’équipe nationale masculine des États-Unis a appris son chemin à travers la Coupe du monde le 1er avril, presque tout le monde a choisi le match d’ouverture contre le Pays de Galles comme une victoire incontournable. Le Pays de Galles, qui ne s’était pas qualifié pour une Coupe du monde depuis 1964, était sans doute considéré comme l’équipe la plus battante du groupe.

Mais c’était plus que cela : depuis que la Coupe du monde s’est étendue à 32 équipes en 1998, 84 % des équipes qui ont remporté leur premier match de phase de groupes ont finalement atteint les huitièmes de finale.

Maintenant que l’USMNT n’a pas réussi à remporter cette victoire, se contentant plutôt d’un match nul lundi contre le Pays de Galles pour ouvrir la Coupe du monde 2022, quelles sont leurs chances d’avancer maintenant ? Leur match contre l’Angleterre vendredi est-il une victoire incontournable ou ont-ils encore une marge de manœuvre?

Prédictions : ce que les modèles de projection voient après le tirage au sort des États-Unis

Avant le tournoi, Indice de puissance du football de FiveThirtyEight a donné à l’USMNT 53% de chances d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Maintenant qu’ils ont ouvert le tournoi avec un match nul contre le Pays de Galles, leurs chances sont tombées à 45 %.

Notez que le SPI de FiveThirtyEight donne au Pays de Galles de moins bonnes chances à seulement 37%. La prévision est une mesure de “la force globale de l’équipe”, disent-ils, l’attaque et la défense étant représentées comme les deux éléments clés. Sur cette base, le SPI n’est pas aussi confiant dans l’équipe galloise.

– Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Calendrier, fonctionnalités, comment regarder

Dans le reste du groupe B, l’Angleterre a 93% de chances de se qualifier après son impressionnante victoire 6-2 contre l’Iran lundi, selon le SPI. L’Iran n’a plus que 25% de chances d’avancer.

Cependant, d’autres modèles n’étaient pas aussi enthousiastes quant aux chances de l’USMNT de sortir du groupe dès le départ. La Institut Alan Turing à Londres, par exemple, n’a donné à l’USMNT que 36,1% de chances d’atteindre la phase à élimination directe avant même le début du tournoi. Le modèle n’a pas été mis à jour depuis que l’USMNT s’est rendu au Pays de Galles lundi, mais nous sommes sûrs que le résultat n’a pas aidé ces chances.

Paris : ce que les parieurs pensent de la prochaine étape pour les États-Unis

Les chances de l’USMNT de remporter le groupe B ont chuté après leur match nul contre le Pays de Galles, passant de +10000 à +12500, mais les parieurs semblent toujours croire que les Américains sont susceptibles de sortir de la phase de groupes à -115, selon FanDuel.

Avant le match contre le Pays de Galles, l’USMNT avait -118 pour avancer, ce qui signifie que la confiance des bookmakers était forte au début du tournoi et reste toujours élevée après le match nul de lundi contre le Pays de Galles.

La star américaine Christian Pulisic était visiblement frustrée pendant et après le match nul de l’USMNT contre le Pays de Galles lundi lors de la Coupe du monde au Qatar. Alex Livesey/Danehouse/Getty Images

La préoccupation immédiate de Gregg Berhalter & Co. est que l’Angleterre semble être un grand favori à -175 pour son match de vendredi. Même un match nul (+290) est plus probable qu’une victoire des États-Unis (+490), selon Caesars Sportsbook.

Il semble que parier sur l’USMNT pour atteindre les huitièmes de finale n’est toujours pas trop risqué, mais au-delà, soyez prudent. L’USMNT a ouvert au Caesars à 100-1 (ou +10000) pour remporter la Coupe du monde, mais est maintenant tombé à +12500, ce qui signifie que leurs cotes longues sont devenues encore plus longues.

Scénarios décisifs : de combien de points les États-Unis ont-ils besoin ?

Il est maintenant temps de réfléchir, car nous allons faire un petit peu des maths.

L’USMNT est actuellement assis sur un point après son match nul contre le Pays de Galles, et entre leurs prochains matchs contre l’Angleterre et l’Iran, ils peuvent saisir jusqu’à six points supplémentaires en phase de groupes, chaque victoire valant trois points. Cela signifie que le meilleur scénario de l’USMNT est désormais une arrivée en sept points pour la phase de groupes.

Voici où rien de moins que le nombre total de points disponibles mettrait l’USMNT :

2 Connexe

6 points : Avec des matchs nuls valant un point et des victoires valant trois points, l’USMNT ne peut plus gagner exactement six points, mais c’est un bon contexte historique à connaître : aucune équipe de l’histoire de la Coupe du monde n’a été éliminée de la phase de groupes si elle a gagné au moins six points.

5 points: Aussi une quasi-garantie d’avancer vers les KO. Dans le format actuel d’une phase de groupes à quatre équipes, aucune équipe n’a gagné cinq points et n’a pas réussi à avancer, selon ESPN Stats & Info. Au total, 77 équipes avec cinq points ont atteint en toute sécurité la phase à élimination directe.

4 points : C’est là qu’avancer devient un peu difficile. Selon ESPN Stats & Info, 17 des 33 équipes de la Coupe du monde avec quatre points sont sorties de la phase de groupes dans le format actuel du tournoi. Avec un seul match nul et une victoire, le chemin de l’USMNT vers le tour à élimination directe dépendrait beaucoup des autres résultats dans ce scénario.

Par exemple, lors de la dernière Coupe du monde en 2018, deux équipes avec quatre points (Argentine, Japon) sont sorties du groupe, mais pas deux équipes (Iran, Sénégal). Notamment, deux des équipes assises sur quatre points, le Japon et le Sénégal, étaient dans le même groupe. Ainsi, un bris d’égalité pour les “points de fair-play” – l’équipe avec moins de cartons jaunes et de cartons rouges pendant la phase de groupes – a déterminé qui a avancé après qu’ils étaient encore sur le différentiel de buts et les buts marqués.

3 points : Si l’USMNT fait match nul lors de ses trois matchs dans cette Coupe du monde, passer aux huitièmes de finale serait extrêmement improbable. Sur 31 équipes terminant la phase de groupes avec trois points sous le format actuel, une seule a déjà avancé, selon ESPN Stats & Information. Ce seul événement remonte à 1998, lorsque le Chili a réussi à terminer derrière l’Italie, qui a obtenu sept points dans le groupe B, devançant l’Autriche et le Cameroun, qui ont chacun terminé avec seulement deux points.

2 points ou moins : La Coupe du monde de l’USMNT serait terminée.

Histoire de la Coupe du monde : les chances des États-Unis basées sur les tendances passées

Alors que nous creusons dans l’histoire de la Coupe du monde, commençons ici : depuis 1998, 59 % des équipes qui ont fait match nul lors de leur premier match se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, selon ESPN Stats & Information. C’est 27 des 46 équipes qui avancent après un premier match nul.

L’USMNT aurait sûrement préféré gagner et faire partie de 84% des équipes qui remportent leur premier match de groupe et avancent – ​​mais au moins elles n’ont pas perdu contre le Pays de Galles. Seules 11 % des équipes qui perdent leur premier match en Coupe du monde atteignent les huitièmes de finale.

jouer 1:29 Luis Miguel Echegaray a déclaré qu’il opterait pour Brenden Aaronson plutôt que Christian Pulisic pour le choc des États-Unis contre l’Angleterre.

Les tendances comptent, mais l’histoire n’est pas garantie de se répéter à la Coupe du monde. Qui peut oublier en 2010 quand l’Espagne a perdu son match d’ouverture de la Coupe du monde dans un choc bouleversé par la Suisse ? L’Espagne a immédiatement corrigé son parcours et a remporté le tournoi, bien que par des marges étroites en cours de route.

Ensuite, il y a la Coupe du monde 1966 et l’Angleterre, l’équipe que les États-Unis affrontent lors de leur deuxième match de groupe. L’Angleterre a ouvert avec un match nul sans but contre l’Uruguay, à domicile sur le sol anglais, mais ils ont rebondi et ont finalement remporté le tournoi. La Coupe du monde était alors beaucoup plus petite avec 16 équipes contre 32 maintenant, mais l’Angleterre a quand même surmonté des cotes moins qu’idéales.

Il convient également de souligner la Coupe du monde de 1982 et l’Italie, vainqueur. Le format était également différent de ce que nous voyons aujourd’hui avec seulement 24 équipes en compétition, mais l’Italie n’a pas gagné un seul match dans la phase de groupes à quatre équipes et a quand même remporté cette Coupe du monde. Trois nuls pour l’Italie, et ils ont continué.

D’un autre côté, il serait peut-être préférable pour les Américains que l’histoire se répète : les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 après avoir fait match nul contre l’Angleterre. De toute évidence, tout espoir n’est pas encore perdu – du moins historiquement.