Prédictions des éliminatoires de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Je suis de retour avec mes meilleurs paris pour l’USFL mais cette fois, c’est pour les playoffs ! Cela a été une saison amusante pour moi, à la fois en termes de divertissement et de jeu.

Et, si vous me suivez, parier sur l’USFL a été très rentable, car je suis allé 25-16-1 au total sur la saison. Le football de printemps est là où il en est si vous voulez profiter des paris sportifs.

Nous obtenons d’excellents affrontements cette semaine, alors essayons de continuer. Voici un autre week-end gagnant.

Toutes les heures ET

Panthères du Michigan (4-6) contre Maulers de Pittsburgh (4-6) Canton, Ohio, 20 h, samedi, NBC

Qui a dit que vous aviez besoin d’une attaque puissante pour gagner ? Les deux équipes les moins bien notées de la ligue se rencontreront pour une place dans le match de championnat.

Aucune équipe n’a accordé moins de points que Pittsburgh toute la saison. Et en deux matchs contre le Michigan, les Maulers n’ont accordé que 14 points au total.

Cependant, lors du dernier match de la saison régulière, les Panthers ont mis au banc Josh Love (5 INT en deux matchs contre Pittsburgh). Donc, EJ Perry protégeant le ballon est la clé des chances de bouleversement des Panthers.

Si Perry est solide, la défense du Michigan, dirigée par Breeland Speaks et Frank Ginda, devrait contrôler l’attaque des Maulers, qui n’a marqué que 12 touchés cette saison.

Je vais saisir les points dans ce qui devrait encore être une autre affaire à faible score.

PRENDRE: Les Panthers (+3 chez FOX Bet) perdront de moins de 3 points (ou gagneront carrément)

PRENDRE: Moins de 38,5 points marqués par les deux équipes combinées

Les meilleurs moments avec micro de l’USFL de la semaine 10 Découvrez les meilleurs moments Mic’d Up de la semaine 10 de l’USFL.

Casseurs de la Nouvelle-Orléans (7-3) contre Étalons de Birmingham (8-2) Birmingham, Alabama, 19 h, dimanche, Application FOX et FOX Sports

Les Breakers étaient à quelques luttes en zone rouge pour balayer les Stallions, ne réussissant qu’un seul TD en quatre déplacements en zone rouge lors de leur deuxième rencontre. Mais l’attaque a déplacé le ballon à volonté, accumulant 853 verges sur 6,3 YPP lors de ces deux matchs.

Parier contre le champion en titre qui a une fiche de 19-3 au cours des deux dernières années et qui entre dans une séquence de cinq victoires consécutives avec le All-USFL QB sous le centre n’est pas pour tout le monde. Mais la façon dont la Nouvelle-Orléans a trouvé des moyens de déplacer le ballon sur Birmingham, combinée à l’amélioration de la défense des Breakers au cours des dernières semaines, en fait un outsider attrayant ici.

Les chiens aboient.

PRENDRE: Breakers (+3 chez FOX Bet) pour perdre de moins de 3 points (ou gagner carrément)

Chris « The Bear » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari « occasionnel » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

