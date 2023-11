Prédictions de score du Michigan contre Penn State des auteurs de rythme de MLive

Les trois auteurs de beats du Michigan de MLive ont correctement choisi le vainqueur dans les neuf matchs des Wolverines jusqu’à présent cette saison.

Mais cela ne veut pas dire grand-chose étant donné que l’équipe a été favorite à deux chiffres à chaque match. Le n°3 du Michigan (9-0, 6-0 Big Ten) fera enfin face à un véritable test cette semaine au n°10 de Penn State (8-1,5-1). Les Wolverines et les Lions sont les seules équipes du pays à se classer parmi les six meilleures au niveau national en termes de score offensif et défensif.

Le seul incident de la saison du PSU jusqu’à présent s’est produit le 21 octobre à Ohio State, une défaite de 20-12. Mais l’équipe de James Franklin est toujours en vie dans la course au Big Ten East, et doit mettre fin à la séquence de 21 victoires consécutives du Michigan en conférence pour ce faire.

Le statut de Jim Harbaugh pour le match de samedi étant toujours dans les limbes alors que le Big Ten évalue une éventuelle sanction de la part de la police de l’esprit sportif de la ligue, cela pourrait-il avoir un impact sur le jeu des Wolverines sur le terrain ? Voici les prédictions de scores des auteurs de beats de MLive. Le coup d’envoi samedi est prévu à midi.

Ryan Zuke

Tout le bruit extérieur concernant le scandale des vols de pancartes dans le Michigan pourrait alimenter les Wolverines, mais il sert également probablement de motivation aux opposants. Les Lions n’ont peut-être pas beaucoup de différences en attaque, mais ils ont une ligne offensive solide et ont été efficaces en dehors du match contre les Buckeyes. Leur défense est tout aussi talentueuse – et peut-être même plus talentueuse – que celle du Michigan et pourrait présenter une multitude de défis pour JJ McCarthy et sa compagnie.

Les Wolverines ont également eu quelques ratés à Happy Valley sous Harbaugh, qui a une fiche de 2-2 sur la route dans cette série. Ils ont battu une équipe PSU non classée en 2021, mais ont bénéficié de certaines décisions douteuses de Franklin et ont gagné 21-17 avec un touché tardif. Je ne vois aucune des deux équipes mener à deux chiffres à aucun moment, mais cette équipe expérimentée du Michigan reste invaincue avec un touché gagnant en fin de match. En pronostic bonus, il y aura des points marqués au troisième quart-temps ! Les deux équipes ont dominé leurs adversaires au total 211-0 cette saison au troisième quart. Prédiction: Michigan 24, État de Pennsylvanie 17

Andrew Kahn

Je pense que toute personne affiliée au football du Michigan – joueurs, entraîneurs, fans, médias – a fait tourner le match de Penn State pendant des mois. Enfin, le Michigan affronte une équipe au talent similaire. Cela mènera-t-il au premier match compétitif de la saison du Michigan ?

Je ne suis pas si sûr. Ces programmes ont recruté à un niveau similaire ces dernières années, mais cela n’a pas empêché le match de la saison dernière de devenir incontrôlable. Je ne pense pas que le Michigan fuira Penn State au State College, mais je ne pense pas non plus que ce match se déroulera jusqu’à la possession finale.

La raison principale? JJ McCarthy. Les deux équipes auront du mal à faire circuler le ballon. Une seule équipe a un quarterback de calibre Heisman. Prédiction : Michigan 27, Penn State 13

Aaron McMann

Ce sera sans aucun doute le test le plus difficile du Michigan à ce jour, ce qui rend difficile de projeter comment les Wolverines se comporteront dos au mur. Il y a deux ans, il a fallu au Michigan un touché au quatrième quart pour se retirer et gagner, et je m’attends à un scénario de match similaire samedi.

L’équipe qui fait le moins d’erreurs et peut réaliser un jeu explosif supplémentaire remporte la partie, et cela favorise les Wolverines. Prédiction : Michigan 20, Penn State 17