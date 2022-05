Prédictions de Premier League: Jones Knows pronostique des victoires pour Man City, Leeds et Norwich | Nouvelles du football

Notre pronostiqueur Jones Knows pense que Leeds peut commencer sa marche vers la survie, Norwich peut gagner contre les Wolves et le match de Man City à West Ham deviendra fou.

Tottenham vs Burnley, dimanche 12h

Tottenham a peut-être enflammé ses quatre premiers espoirs jeudi, mais c’est un match délicat pour eux. Burnley a les capacités défensives pour frustrer à un niveau qui rend le 1/3 avec Sky Bet sur la victoire à domicile très facile à opposer. Je ne suis pas non plus à l’aise de soutenir les Spurs après un revirement serré, subissant des défaites surprises contre Middlesbrough, Southampton et même Burnley alors que j’ai quatre jours ou moins pour me préparer. Je suis content de tirer au sort.

Dwight McNeil reste un joueur intéressant sur le marché des buteurs pour Burnley.

Il mène le combat pour le club, performant parfaitement sur la droite alors qu’il coupe sur son pied gauche préféré.

Le joueur de 22 ans est tombé dans l’ordre hiérarchique sous Sean Dyche après avoir lutté avec sa forme, mais il est de retour à son meilleur niveau et il ne lui reste plus que trois matchs pour briser son canard de buteur pour la saison.

Il a la qualité pour trouver le filet. McNeil a pris plus de tirs (47) et plus de tirs cadrés (14) sans marquer que tout autre joueur de Premier League cette saison. C’est une statistique folle pour un joueur de son calibre. Le 9/1 avec Sky Bet vaut la peine d’être suivi pour qu’il marque.

Dwight McNeil a été en pleine forme pour Burnley





PRÉDICTION DE SCORE : 1-1

Aston Villa vs Crystal Palace, dimanche 14h

Les matchs de fin de saison où rien de notable n’est en jeu devraient toujours piquer les oreilles des parieurs qui aiment jouer le marché des buts.

Un simple coup d’œil aux données de base indique que la moyenne des buts par match augmente en mai. Au cours des cinq dernières années, les matches de Premier League ont marqué en moyenne environ 2,75 buts par match. En mai, cette moyenne passe à 3,05 alors que les équipes jouent avec plus de liberté avec les chaînes de pression relâchées. Cette moyenne de 3,1 a résisté jusqu’à présent en mai de cette saison, donc des matchs comme celui-ci devraient voir le flic au-dessus de la ligne de but pour les parieurs.

Et je suis heureux de lancer les deux équipes pour marquer pour augmenter le prix.

PRÉDICTION DE SCORE : 2-2

Leeds vs Brighton, dimanche 14h

Cela peut sembler une tâche difficile sur le papier pour Leeds contre une équipe de Brighton qui a battu Manchester United, Arsenal, Tottenham et les Wolves lors de leurs six derniers matches. Cependant, avec tant de choses en jeu pour Leeds et rien pour Brighton, une victoire à domicile devrait être soutenue à 6/4 avec Sky Bet.

Graham Potter continue de faire du bon travail avec des ressources limitées à Brighton mais ses équipes ne sont pas fiables en jouant contre des équipes défensives qui jouent pour étouffer l’opposition. Ses équipes ont du mal à jouer contre des lignes défensives profondes et compactes – quelque chose que Jesse Marsch doit simplement faire pour cette rencontre.

Par exemple, dans les matchs face à Sean Dyche, Roy Hodgson, Nuno Espirito Santo, Bruno Lage, David Moyes, Sam Allardyce et Steven Gerrard – tous des managers qui se concentrent sur l’organisation et la structure défensive – le record de Potter est P29 W4 D15 L10.

Leeds doit simplement gagner. Et les fidèles d’Elland Road peuvent les aider à mener leur combat de relégation jusqu’au dernier jour.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-0

Watford vs Leicester, dimanche 14h

Dans une campagne moyenne pour Leicester, James Maddison a brillé de mille feux et a montré pourquoi la saison prochaine devrait être construite autour de ses compétences en jouant le rôle libre. Son but contre Norwich lors de la victoire 3-0 de mercredi était son 15e but toutes compétitions confondues et son huitième en Premier League lors de ses 19 dernières apparitions.

James Maddison peut ouvrir le score pour Leicester à 13/2





La puissance de Jamie Vardy devant le but reste forte, en particulier contre les équipes les plus faibles de la division, mais le marché des premiers buteurs est beaucoup trop biaisé dans sa direction avec lui juste 7/2 avec Sky Bet pour tirer en premier. Maddison a prouvé qu’il était l’arme offensive la plus dangereuse de Leicester cette année, donc le 13/2 sur lui pour marquer le premier but semble un peu généreux contre une équipe de Watford qui aura du mal à le contenir.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-2

West Ham vs Manchester City, dimanche 14h, en direct sur Sky Sports

West Ham United contre Manchester City, en direct sur Sky Sports





Cette équipe de Manchester City est probablement maintenant la plus grande équipe de Premier League de tous les temps, n’est-ce pas ?

Ce qu’ils font aux meilleures équipes de football en ce moment est effrayant. L’équipe de Pep Guardiola est devenue la première équipe de l’histoire de l’élite anglaise à remporter cinq matches de championnat consécutifs avec une marge d’au moins trois buts, réalisant cet exploit au milieu de l’environnement sous pression d’une course au titre. Cela les a amenés à remporter leurs cinq derniers matchs de Premier League sur un score total de 22-1. Attendez-vous à voir le même niveau de poésie offensive ce week-end alors qu’ils concluent presque le titre.

City se verra poser des questions par cette attaque de West Ham dans ce qui devrait être un type de jeu “vous attaquez, nous attaquons”.

L’équipe de Guardiola rugit vers un titre de Premier League malgré une crise de blessures dans ses quatre arrières. Ruben Dias est absent, Aymeric Laporte est presque certainement absent et Fernandinho est incertain. Et la façon dont Chiquinho a donné à Oleksandr Zinchenko – un bon footballeur, mais pas un défenseur naturel – la course autour de la victoire en milieu de semaine contre les Wolves est certainement de bon augure pour les possibilités de Jarrod Bowen d’avoir son mot à dire dans ce match.

Je m’attends à ce que West Ham marque, mais le 4/7 avec Sky Bet pour que cela se produise m’a poussé à aller chasser ailleurs et le prix du buteur de Bowen est une beauté à 7/2. Il est le meilleur buteur de West Ham cette saison avec 16 buts (10 en Premier League), marquant sept buts lors de ses 13 derniers départs en Premier League depuis le 12 janvier alors que son stock continue d’augmenter.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-3

MEILLEUR PARI DE JONES KNOWS : Bowen marquera, aura deux tirs et Zinchenko sera cardé (50/1 avec Sky Bet – Bet Here !)

Wolves vs Norwich, dimanche 14h

Je n’irais nulle part près des loups à 2/5 avec Sky Bet compte tenu de leur misérable fin d’une campagne qui menaçait d’être mémorable en février. L’équipe de Bruno Lage a perdu cinq de ses huit derniers matchs de Premier League à Molineux, dont des défaites contre Leeds, Brighton et Crystal Palace. Cela n’inclut pas un revers 1-0 contre Norwich en FA Cup en février.

La facilité avec laquelle Brighton et Manchester City ont traversé leurs trois arrières défaillants devrait être de bon augure, même pour une équipe comme Norwich, pour trouver un moyen de marquer. Cela fait maintenant sept matchs sans feuille blanche pour les hommes de Lage dont le mantra d’être difficile à battre appartient au passé, concédant 16 buts au cours de cette période – aucune équipe de Premier League n’en a concédé plus. Une métrique étayée par des buts attendus contre lesquels est la deuxième pire de cette période (16,0).

Norwich, qui joue avec effort mais peu de qualité, vaut un swing à 13/2 avec Sky Bet pour la victoire à l’extérieur.

Tel est l’embarras de perdre contre les Canaris, deux clubs ont décidé de se débarrasser de leur manager dans la foulée alors que Sean Dyche à Burnley et Rafael Benitez ont été mis à la porte. Je n’exclurais pas le triplé.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-2

Everton vs Brentford, dimanche 16h30, en direct sur Sky Sports

Everton vs Brentford, en direct sur Sky Sports





La survie d’Everton en Premier League sera confirmée s’ils gagnent ici et que Leeds ne gagne pas à domicile contre Brighton. Ils seront également en sécurité à moins d’un miracle mathématique avec un match nul si Leeds perd.

L’approche de Frank Lampard consistant à garder la porte arrière fermée et à jouer au football sans fioritures fonctionne l’oracle. Lors de leurs six derniers matchs de Premier League, Everton n’a concédé que quatre buts – un exploit impressionnant si l’on tient compte du niveau d’opposition a inclus Liverpool, Chelsea et Manchester United.

Bien qu’une victoire soit potentiellement suffisante pour garantir leur survie, je ne vois pas Lampard changer ce style de football sans risque. Cinq de ces six derniers matchs sont tombés sous la barre des 2,5 buts et le 4/5 avec Sky Bet pour que cela se reproduise semble un pari solide.

Je vais cependant chercher un prix plus élevé et j’aime le look du score correct de 0-0 à la mi-temps à 15/8 avec Sky Bet. Au cours de leurs 11 derniers matchs combinés, il n’y a eu que neuf buts marqués dans la première moitié des matchs, sept de ces matchs se déroulant à la pause sans but.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-0

Newcastle vs Arsenal, lundi 20h, en direct sur Sky Sports

Newcastle United vs Arsenal, en direct sur Sky Sports





La tentation était très grande de ramer avec une victoire de Newcastle à 16/5 avec Sky Bet car Arsenal devra faire preuve d’une mentalité sérieuse pour surmonter jeudi, mais le manque de motivation et de record du Toon sous Eddie Howe contre les cinq meilleures équipes s’est tempéré. mon enthousiasme.

Howe a affronté les cinq meilleures équipes depuis sa prise de fonction et a perdu les sept matchs sur un score total de 21-2. Il a amélioré Newcastle mais ils ont dépassé ce que leurs mesures de performance ont mis en avant. Je jouerai prudemment et tirerai le tirage au sort.

Mes yeux ont été attirés par Dan Burn pour un angle de pari potentiel.

Si vous éliminez les rencontres avec Manchester City et Liverpool – deux équipes qui donnent peu de possibilités de coups de pied arrêtés à leurs adversaires – alors Burn a réussi au moins un tir en 10 de ses 12 apparitions pour Newcastle. Howe n’a pas peur d’aller directement à partir de coups francs larges et Burn est toujours celui qui est chargé d’attaquer le premier contact. Cela conduit à de bonnes opportunités qui se frayent un chemin à l’intérieur de la surface, ce qui équivaut à un chiffre de 0,91 buts attendus. Cela fait de lui l’un des défenseurs centraux les plus dangereux de la surface adverse.

Le 10/11 avec Sky Bet pour qu’il ait un coup est l’un des meilleurs paris du week-end.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-1