Prédictions de Premier League: Jones Knows pronostique des victoires pour Liverpool, Man City et Tottenham | Nouvelles du football

Notre pronostiqueur Jones Knows est de retour pour prévisualiser un énorme milieu de semaine de football de Premier League et soutient Liverpool pour devancer un match à faible score avec Aston Villa

Aston Villa vs Liverpool, mardi 20h, en direct sur Sky Sports

Aston Villa vs Liverpool, en direct sur Sky Sports





Une victoire de Liverpool est le résultat le plus probable ici, mais Aston Villa a les capacités défensives pour en faire une tâche délicate.

Mardi 10 mai 19h30



Coup d'envoi 20h00





Depuis que Steven Gerrard a été nommé en novembre, Aston Villa a régulièrement affiché les six meilleures performances défensives standard. Leurs buts attendus par rapport aux données les placent en moyenne à 1,04 buts encaissés toutes les 90 minutes, ce qui en fait la quatrième meilleure défense dans cette métrique sur une période de 23 matchs. Un exploit impressionnant de Gerrard et son bloc défensif ont posé de nombreux problèmes à l’équipe de Jurgen Klopp lors du match inverse remporté grâce à un penalty de Mohamed Salah.

Avec deux défenses aussi solides dans ce match et les hommes de Klopp en «mode travail accompli», il y a beaucoup de jus à soutenir Liverpool pour remporter une rencontre à faible score. Un angle que nous avons bien exploité ces dernières semaines lors de victoires contre Watford et Newcastle.

Six de leurs huit dernières victoires en Premier League ont vu la victoire de Liverpool et un flic de sélection de moins de 2,5 buts – le tout à des prix supérieurs à 5/2. C’est 100/30 avec Sky Bet pour repartir. Cela me suffira.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-2 | ANGLE DE PARI : Liverpool vainqueur et moins de 2,5 buts (100/30 avec Sky Bet – Bet Here !)

Leeds vs Chelsea, mercredi 19h30, en direct sur Sky Sports

Leeds vs Chelsea, en direct sur Sky Sports





Dimanche, Leeds est tombé dans la zone de relégation pour la première fois depuis le 30 octobre. L’époque du beau ballon de Bielsa est révolue depuis longtemps. C’est maintenant l’heure du vilain, gagnez à tout prix-balle.

Jesse Marsch devrait essentiellement plagier le travail de Frank Lampard à Everton. Leeds doit faire à Chelsea ce qu’Everton a fait à Chelsea. Frustrer, bien défendre et tenter leur chance quand ils se présentent.

mercredi 11 mai 19h00



Coup d'envoi 19h30





Cette tâche pourrait être plus facile que les cotes ne le suggèrent également, l’équipe de Thomas Tuchel se préparant pour une finale de la FA Cup tout en étant en mauvaise forme. Huit points sur leurs 21 derniers possibles ne leur ont laissé qu’un point d’avance sur Arsenal, quatrième. Les Blues n’ont encore besoin que de quatre points pour s’assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine, mais ils ne paniqueront pas pour l’instant avec des matchs à domicile avec Leicester et Watford à venir après leur voyage à Wembley.

Les marchés ont fixé la ligne de but à environ trois, ce qui laisse le prix inférieur à 2,5 autour de 5/4 un peu trop volumineux à mes yeux. Chelsea n’est pas l’équipe qui marque le plus tôt cette saison. Un peu moins de 50% des 13 derniers matchs de Chelsea sont tombés en dessous de la ligne de but des moins de 2,5 tandis que Leeds se concentrera sur le maintien des choses ultra-serrées à l’arrière dans le but d’obtenir un résultat.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-1 | ANGLE DE PARI : Moins de 2,5 buts (5/4 avec Sky Bet – Bet Here !)

Watford vs Everton, mercredi 19h45

Avec absolument rien en jeu pour la fierté du bar de Watford, qui n’a pas réussi à fournir une motivation pendant la majeure partie de la saison, il semble donc peu probable qu’elle soit générée maintenant, Everton doit simplement être soutenu. Le problème est que beaucoup de gens pensent dans le même sens et que le prix d’une victoire à l’extérieur s’est effondré. Je pense que nous pouvons cependant être gourmands et augmenter ce prix à 5/2 avec Sky Bet en soutenant Everton pour gagner par un but. Aucune équipe de la Premier League n’a perdu plus de matchs que par un seul but que les Hornets avec 12 marges de défaite d’un but sur leur chemin. Pendant ce temps, les trois dernières victoires d’Everton sous Frank Lampard ont été par le but étrange.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-1 | ANGLE DE PARI : Everton gagne par un but (5/2 avec Sky Bet – Bet Here !)

Leicester vs Norwich, mercredi 19h45

Vous envisagez de sauter ce match, n’est-ce pas ? Le caoutchouc mort de tous les caoutchoucs morts. Mais ces affaires de fin de saison sans rien en jeu ont l’habitude de produire beaucoup d’action car les joueurs ont beaucoup plus de liberté pour s’exprimer sans aucun danger sur la ligne. Leicester a les joueurs attaquants pour activer le style contre la pire défense de la Premier League, mais offre également des opportunités à l’autre bout. Leurs matchs ont vu une moyenne de 3,09 buts marqués toutes les 90 minutes – seuls Leeds, Manchester United, Manchester City et Liverpool ont en moyenne plus.

Avec un match potentiellement lourd de buts attendu, soutenir le jeu pour produire plus de 3,5 buts à 6/4 fera très bien l’affaire.

PRÉDICTION DE SCORE : 3-1 | ANGLE DE PARI : Retour sur 3,5 buts (6/4 avec Sky Bet – Bet Here !)

Wolves vs Manchester City, mercredi 20h15, en direct sur Sky Sports

mercredi 11 mai 20h00



Coup d'envoi 20h15





J’ai beaucoup en commun avec la plupart des équipes de Premier League dans le sens où Manchester City a l’habitude de nous faire passer pour des ignorants. Dans ma quête pour devenir un joueur extraordinaire, j’ai conseillé aux garçons de Pep Guardiola de ne pas gagner trois fois depuis décembre, y compris dimanche contre Newcastle. Ils ont remporté ces matchs par un score total de 16-0. “Vous vous faites virer demain matin”, chantaient les trolls de Twitter. C’était difficile de discuter.

La victoire 5-0 de City sur Newcastle calme certainement leurs nerfs et semble les avoir mis sur la voie d’un quatrième titre en cinq saisons. Avec le contexte supplémentaire de savoir qu’un match nul dans l’un de leurs deux prochains matchs à l’extérieur laisserait toujours la situation du titre entre leurs mains, il est vraiment difficile de faire valoir que cette équipe de City lance une puanteur de performance. Ils sont tout simplement trop professionnels et implacables pour que la Premier League soit désormais leur seul objectif. Dans un match susceptible d’être assez timide – les matchs des Wolves cette saison n’ont en moyenne que 1,97 buts par 90 minutes, un plus bas en championnat – je suis heureux de soutenir City pour gagner sans encaisser.

PRÉDICTION DE SCORE : 0-1 | ANGLE DE PARI: Man City à gagner à zéro (10/11 avec Sky Bet – Bet Here!)

Tottenham vs Arsenal, jeudi 19h45, en direct sur Sky Sports

Spurs vs Arsenal, en direct sur Sky Sports





Arsenal a un net avantage dans la course aux quatre premiers, mais savoir qu’ils peuvent se contenter d’un match nul dans cette rencontre épicée pourrait bien devenir un problème. Tottenham n’a pas d’autre choix. C’est victoire ou échec pour eux. Avec autant de buts dans leur équipe et un manager qui fait généralement le travail dans les grands matchs, le cas d’une victoire à domicile à 11/10 avec Sky Bet est facile à faire.

jeudi 12 mai 19h00



Coup d'envoi 19h45





Heung-Min Son a récompensé notre confiance dans le marché des buteurs à Anfield en marquant son 20e but de la saison de Premier League et n’est qu’à deux derrière Mohamed Salah maintenant dans la course Golden Boot. Son s’aventure dans des zones beaucoup plus dangereuses que lors des saisons précédentes alors que son partenariat avec Harry Kane continue de s’épanouir. Arsenal a ressenti la force des capacités de buteur de Son, concédant trois buts à l’attaquant sud-coréen lors des quatre dernières rencontres de Premier League. Son a marqué lors des deux dernières victoires à domicile contre les Gunners et le 5/2 pour lui de répéter le tour est un pari qui vaut la peine d’être suivi.

PRÉDICTION DE SCORE : 2-1 | ANGLE DE PARI : Heung-Min Son marque et Tottenham gagne (5/2 avec Sky Bet – Bet Here !)