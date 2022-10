Prédictions de Premier League: Jones Knows pense que Leicester remportera sa première victoire de la saison contre Nottingham Forest | Nouvelles du football

Jones Knows est de retour avec une prédiction de Premier League pour Monday Night Football…

Leicester vs Nottingham Forest, lundi 20h, en direct sur Sky Sports

Leicester a déjà inscrit 22 buts cette saison. C’est un exploit.

C’est le plus concédé par un club lors de ses sept premiers matchs de toute saison de Premier League. En fait, il faut remonter 57 ans en arrière pour la dernière fois qu’une équipe de première division a encaissé 22 buts lors de ses sept premiers matchs (West Ham en 65-66 – et ils ont quand même réussi à remporter la Coupe du monde cette saison-là ?).

Pourtant, selon les données de performances défensives, Nottingham Forest est en quelque sorte moins performant que les Foxes à l’arrière, car leurs buts attendus contre un total de 12,97 sont les pires de la Premier League.

Ainsi, contre une défense aussi fuyante, James Maddison devrait être à l’avant-garde des esprits pour cette rencontre. Maddison a inscrit 11 buts lors de ses 10 dernières apparitions en Premier League depuis le 11 mai – seuls Harry Kane, Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont produit une production plus importante. Sur ces 11 participations, sept ont été des buts, l’identifiant comme l’arme d’attaque la plus dangereuse de Leicester.

James Maddison de Leicester City célèbre après avoir marqué pour porter le score à 1-0 lors du match de Premier League entre Leicester City et Southampton au King Power Stadium en mai la saison dernière





Les marchés n’ont pas encore vraiment compris ce fait et lui permettent de partir plus gros que ce à quoi on pourrait s’attendre. Ici, vous pouvez obtenir 6/1 avec Sky Bet sur lui marquant le premier but ou 15/8 sur lui marquant à tout moment.

PRÉDICTION DE SCORE : 3-1